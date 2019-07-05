Футбол
Тите намерен покинуть сборную Бразилии по окончании Кубка АмерикиSoccer.ru вчера в 23:49
Главный тренер сборной Бразилии Тите может покинуть свой пост после финала Кубка Америки-2019 против Перу.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 04:54, Вашингтон
Шоу-бизнес
Карина Мишулина раскрыла обман Тимура Еремеева
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия
В Казани задержали похитившую более 20 миллионов рублей кассиршу
В Казани на съемной квартире задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено вчера в 18:39
Авто
Назван самый популярный автомобиль в России по цене от 5 млн рублей
Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 – самый продаваемый автомобиль в России в 2019 году в ценовой категории дороже 5 млн рублей.
Обновлено в 02:12
Политика
Зеленский назначил руководство СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анатолия Дублика и Александра Карпенко заместителями руководителя Службы безопасности Украины (СБУ).
Обновлено в 03:38
Политика
На Украине арестовали экс-начальника ПВО бригады ДНР
На Украине суд арестовал экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимира Цемаха.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Задержана тетя пережившей пытки девочки из Ингушетии
Обновлено в 04:18
Политика
Болтон одобрил задержание иранского танкера в Гибралтаре
МИД Ирана выразил протест британскому послу в Тегеране и назвал задержание танкера неприемлемым, поскольку санкции ЕС не основаны на решениях ООН.
Обновлено вчера в 18:01
Космос
С космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета «Союз»
С нового космодрома Восточный впервые в этом году стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с российским метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками США, Финляндии, Великобритании, Германии, Израиля, Швеции, Франции, Эстонии, Эквадора,Таиланда и Чехии, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:10
Происшествия
Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске
В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
Обновлено вчера в 12:21
Шоу-бизнес
Меган Маркл пришла на Уимблдон поддержать Серену Уильямс
Минувшим днем Меган Маркл снова неожиданно вышла в свет.
Обновлено вчера в 19:41
Спорт
Александра Попова и Сергея Бубку подозревают в коррупции
Экс-губернатор Рио-де-Жанейро утверждает, что их голоса на выборах столицы Олимпиады-2016 были куплены Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал признался в подкупе членов Международного олимпийского комитета (МОК) на выборах столицы Олимпийских игр-2016 в 2009 году.
Обновлено в 03:47
Авто
В Туле возродили производство легендарного мотороллера «Муравей»
Обновлено в 03:13
Общество
В Роструде разъяснили, как платить работающим за отпускников
Обязанности отпускника могут быть выполнены путем совмещения профессий, оформления временного перевода или совместительства.
Обновлено в 02:54
Политика
Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского
На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Общество
Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле
Роскачество напоминает, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, правильное использование детских автокресел может снизить количество смертей на дороге детей в возрасте до 12 лет примерно вдвое, а младенцев – на 70%.
Обновлено в 01:13
Происшествия
ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене
«4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение ФСБ.
Обновлено в 04:10
Общество
Собянин: Москва увеличилась в 36 раз за последние 150 лет
Москва увеличилась в 36 раз за последние 150 лет, заявил мэр столицы Сергей Собянин на пленарном заседании в рамках Московского урбанистического форума.
Обновлено в 03:57
Транспорт
Благовещенский мост разведут днем в воскресенье
В День работников морского и речного флота разведут Благовещенский мост. Об этом сообщили в пресс-службе "Мостотреста".
Обновлено в 03:59
Футбол
«Краснодар» победил «Спартак» и выиграл предсезонный турнир в Австрии
В заключительном матче товарищеского турнира в Австрии Краснодар обыграл Спартак 2:1.
Обновлено вчера в 13:55
Авто
В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana
Renault Arkana предлагается в 7 цветах кузова (красный, коричнево-зеленый, темно-серый, серебристый, белый, черный и коричневый), включая 2 эксклюзивных цвета: красный Red Fusion – для версий с двигателем TCe 150 и новый цвет Tenakuru (коричнево-зеленый), разработанный специально для нового купе-кроссовера.
Обновлено вчера в 08:42
Экономика
Финская Neste продает «Татнефти» сеть из 75 АЗС в России
Финская корпорация Neste договорилась о продаже "Татнефти" сети из 75 автозаправочных станций (АЗС) и терминала в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении "Татнефти".
Обновлено в 02:30
Энергетика
Цены на бензин в России выросли на 0,4%
Средние цены на бензин за период с 24 по 30 июня 2019 года выросли на 0,1% (на 4 копейки) по сравнению с уровнем неделей ранее.
Обновлено вчера в 10:38
Авто
«АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей
Как сообщается на сайте российской компании, сегодня, 5 июля, производство автомобилей марки было восстановлено.
Обновлено в 00:39
Транспорт
Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург»
Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.
Обновлено в 00:22
Политика
Италия открыта для диалога с РФ, несмотря на позицию ЕС – премьер-министр
Глава итальянского правительства Джузеппе Конте заявил, что Рим открыт для диалога с Москвой, несмотря на сложную позицию Европейского союза в отношении РФ.
Обновлено в 04:15
Общество
Россиянам упростили оформление наследства
В России c 5 июля упростили порядок нотариального ведения наследственных дел.
Обновлено в 01:00
Интернет
Пользователи потратили за полгода почти $40 млрд на приложения и игры
Пользователи онлайн-магазинов App Store и Google Play купили в первой половине 2019 года приложения и игры на сумму $39,7 млрд.
Обновлено вчера в 07:25
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение магнитудой 6,4. Толчки ощущались недалеко от Лос-Анджелеса и в Лас-Вегасе.
Обновлено в 00:55
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Певца Юрия Шатунова экстренно прооперировали в одной из больниц Москвы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Кудрин заявил, что Россия отстает от Запада в духовных ценностях
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что Россия значительно отстает от Запада в вопросе духовных и семейных ценностей.
Обновлено в 03:56