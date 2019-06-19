Футбол
Тите: «Сборная Бразилии имеет некоторые проблемы»Евро-футбол.ру 03:29
Наставник сборной Бразилии Тите прокомментировал ничейный исход матча Кубка Америки с Венесуэлой (0:0).
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Происшествия
Погиб депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук
В Киеве погиб координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук.
Обновлено в 06:21
Футбол
Кубок Америки: Букмекеры уверены в победе Аргентины в матче с Парагваем
Букмекеры Winline уверены, что после обидного поражения от Колумии Аргентина бросит все свои силы на то, чтобы добиться успеха в поединке с парагвайцами.
Обновлено в 00:11
Политика
Кто виноват в крушении MH17 на Украине, сообщило следствие
Обновлено в 06:13
Происшествия
Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу
Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено вчера в 09:00
Авто
Lada Xray Cross с иностранным мотором и вариатором встал на конвейер
На АвтоВАЗе 19 июня 2019 года началось производство новой модификации Lada Xray Cross с мотором Альянса и бесступенчатым вариатором.
Обновлено в 06:20
Автоспорт
«Хонда» привезёт новые моторы во Францию, Квят будет оштрафован
Представители «Хонды» подтвердили, что во Франции новые двигатели и турбины получат Квят, а также пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Пьер Гасли.
Обновлено в 04:57
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
Обновлено в 00:58
Футбол
«Спартак» расторг контракт с Глушаковым
Московский «Спартак» расторг контракт с полузащитником Денисом Глушаковым. Об этом 19 июня сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 06:31
Авто
А кому Rolls-Royce с часами, светящимися в темноте?
Да, в 1919 году, довольно безбашенный экипаж в составе капитана Джона Олкока и лейтенанта Артура Брауда взлетел на своем самолете Vickers-Vimy в Ньюфаундленде и спустя 16 часов приземлился (целым и невредимым) в графстве Голуэй, Ирландия.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку
Обновлено в 06:05
Политика
Могерини заявила об адаптации экономики Евросоюза к контрсанкциям РФ
Агропромышленный рынок Европейского союза показал устойчивость к ответным санкциям со стороны России, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Обновлено в 04:24
Интернет
В Telegram появится функция геочата
После обновления версии Telegram для Android, iOS и десктопных платформ в мессенджере появится функция геочата, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес
Дочь Татьяны Навки впервые победила на соревнованиях
4-летняя Надя заняла первое место. Пока мир ахает по поводу достижений на льду Саши Плющенко, подросла еще одна звезда фигурного катания.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
В Архангельской области заведено пять дел о неуважении к власти
Как написал в своем Телеграм-канале глава Международной правозащитной группы Агора Павел Чиков, претензии полицейских возникли из-за комментариев в группе во ВКонтакте.
Обновлено в 05:30
Политика
Лавров и глава МИД Швейцарии подвели итоги переговоров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис провели переговоры в Москве.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие
Конгресс США потребовал от Трампа объяснить размещение войск на Ближнем Востоке
Республиканцы и демократы Сената США призвали президента Дональда Трампа объяснить свое решение о размещении дополнительных американских войск на Ближнем Востоке и предупредили, что Конгресс не санкционировал военные действия против Ирана.
Обновлено вчера в 19:22
Общество
Власти разъяснили порядок изъятия земель за нескошенную траву и мусор
Законопроект об изъятии земель у граждан за нескошенную траву и мусор, разработанный Минэкономразвития как мера борьбы с пожарами, не коснется граждан, проживающих в населенных пунктах или на территории садоводческих товариществ, говорится в пояснениях Росреестра, поступивших в РБК.
Обновлено в 05:05
Происшествия
В ООН назвали Эр-Рияд виновным в смерти Хашукджи
Спецдокладчик Совета ООН по правам человека и по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар представила доклад, в котором Саудовская Аравия была признана виновной в совершении внесудебной казни саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Турции.
Обновлено в 06:32
Футбол
ЦСКА нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Алжира
Футболист является лучшим бомбардиром чемпионата Алжира, в 33 матчах забив 21 гол. Также в его активе семь результативных передач.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Происшествия
В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 17 человек
По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с фурой в Краснодарском крае.
Обновлено в 02:33
Армия и оружие
Минобороны Украины запуталось в данных о повестках Зеленскому
13 апреля пресс-служба минобороны Украины в ответ на запрос ряда депутатов Верховной рады заявила, что Зеленский четыре раза игнорировал повестки в военкомат в 2014–2015 годах.
Обновлено в 02:27
Политика
Счетная палата готовит проверки ряда госкорпораций
Напомним, ранее Госдума приняла в первом чтении проект закона о расширении полномочий СП, аудиторы смогут проверять использование бюджетных средств не только в головных компаниях госкорпораций, но и в дочерних компаниях.
Обновлено в 05:13
Наука
Исследование: потребление йогурта снижает риск рака кишечника у мужчин
Регулярное потребление натурального йогурта снижает риск развития аденомы у мужчин, которая зачастую предшествует появлению рака кишечника.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие
В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Обновлено вчера в 17:59
Политика
Трамп объявил об участии в выборах президента США в 2020 году
Обновлено вчера в 21:06
Общество
Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями
У чекистов имеются трехэтажные особняки в поселке клубного типа «Лесная Бухта», который расположен на берегу Истринского водохранилища.
Обновлено в 03:47
Общество
Жители РФ заявили об излишней дороговизне выпускных балов
Большинство жителей России, окончивших школу более 15 лет назад заявили, что сейчас выпускные балы более роскошные и дорогостоящие (83%).
Обновлено в 03:38