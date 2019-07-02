Футбол
Тите, Коутиньо и Артур не добавляют Бразилии шансов против АргентиныЧемпионат 06:00
Само собой, против Бразилии большинство команд садится за центральный круг, зная, что их разорвут на пространстве. Исключение на этом турнире – Перу, счёт в том матче – 5:0 в пользу "селесао".
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 14:10, Вашингтон
Политика
Кристин Лагард приостанавливает полномочия главы МВФ
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард приостанавливает выполнение своих обязанностей в связи с выдвижением на пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Обновлено в 13:53
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Обновлено в 12:54
Происшествия
Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
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Расселение липчан из аварийного жилья обойдётся в 4 млрд рублей
За пять лет новоселье справят около 7 тыс. жителей Липецкой области. Общий объём средств составит 3,8 млрд рублей.
Обновлено в 06:42
Политика
Среди погибших на глубоководном аппарате были два героя России
Среди погибших на научно-исследовательском глубоководном аппарате моряков-подводников были два героя России и семь капитанов 1-го ранга.
Обновлено в 13:59
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Политика
Участники форума «Развитие парламентаризма» приняли декларацию
Участники второго международного форума «Развитие парламентаризма» приняли декларацию, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 14:04
Экономика
ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»
Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».
Обновлено в 12:51
Общество
ЕСПЧ обязал Россию выплатить €75 000 задержанным в ходе акций протеста
Суд обязал РФ выплатить активистке €15 000 компенсации за нарушение сразу пяти статей, предусмотренных Конвенцией, в том числе права на свободу собраний и объединений, пишут «Ведомости».
Обновлено в 11:19
Политика
В Совете Европы подсчитали долги России
Ранее сообщалось, что Россия заплатила заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год.
Обновлено в 11:34
Авто
«АвтоВАЗ» приостанавливает производство
Обновлено в 11:16
Наука
«Новая теория эволюции» или почему Дарвин мог ошибаться?
Теория Дарвина заключается в том, что живые существа эволюционируют под действием естественного отбора.
Обновлено вчера в 08:32
Здоровье
Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население.
Обновлено в 13:45
Экономика
Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих граждан
Росстат с 2020 года будет адресно рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 10:47
Авто
Обновленный BMW X6 показали до премьеры
Обновленный кроссовер BMW X6, который должен выйти в продажу уже в этом году, рассекречен на первых качественных фотографиях.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми
"Обеспечить внесение к законодательство изменений, предусматривающих установление с 1 января 2020 года ежемесячных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, определенном в субъекте России", — говорится в документе.
Обновлено в 12:41
Энергетика
НОВАТЭК предложил «Газпрому» помочь с Украиной
Компания готова продать СПГ для обеспечения контрактов «Газпрома» Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон выразил готовность помочь «Газпрому» выполнить контракты с европейскими потребителями в случае прекращения транзита через Украину.
Обновлено в 07:57
Происшествия
В Барселоне ограбили членов правящей семьи Катара
Номер членов правящей семьи Катара в отеле в Барселоне обокрали неизвестные. Об этом сообщила газета Vanguardia.
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес
Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала
Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».
Обновлено в 04:53
Происшествия
В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя
В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".
Обновлено в 05:10
Общество
В пресс-службе красноярского губернатора объяснили инцидент в Канске
В пресс-службе губернатора Красноярского края прокомментировали инцидент с участием главы региона Александра Усса, который в Канске резко отреагировал на вопрос местной жительницы.
Обновлено в 05:56
Футбол
Маркизио попрощался с болельщиками «Зенита»
Обновлено в 05:39
Общество
В Германии Facebook оштрафовали на €2 млн
Федеральное управление юстиции Германии оштрафовало компанию Facebook Ireland Limited, которая отвечает за работу компании Facebook за пределами США и Канады, на €2 млн за нарушение закона о защите социальных сетей.
Обновлено в 12:24
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили бывшего лидера уральских киргизов
В Екатеринбурге убили бизнесмена Камчы Каримова, который ранее занимал пост главы киргизской диаспоры в городе.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца
Обновлено 30 июня в 16:45
Шоу-бизнес
Фанаты похудевшей Анны Нетребко обеспокоены диетой певицы
Фанаты оперной певицы Анны Нетребко просят артистку бросить диету. Звезда призналась в соцсети Instagram, что питается только пастой.
Обновлено в 13:46
Авто
Toyota обновила топовую версию пикапа Toyota Hilux
Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую топовую версию пикапа Toyota Hilux — Exclusive Black.
Обновлено в 07:48
Общество
Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги в рамках нового флешмоба
Актер Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги, приняв участие в новом флешмобе — Bottle Cap Challenge.
Обновлено в 12:47