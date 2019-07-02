Футбол

Тите, Коутиньо и Артур не добавляют Бразилии шансов против АргентиныЧемпионат 06:00

Само собой, против Бразилии большинство команд садится за центральный круг, зная, что их разорвут на пространстве. Исключение на этом турнире – Перу, счёт в том матче – 5:0 в пользу "селесао".
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Бразилия – Аргентина. Полуфинал Кубка Америки стартует в 3.30 мск

Советский спорт08:20

Кубок Америки. 1/2 финала. Бразилия против Аргентины

Sports.ru06:25

«Бразилия – Аргентина – это тактическая дуэль, а не эмоции». Чего ждать от досрочного финала Кубка Америки?

Спорт-Экспресс07:00

Что нужно знать о ставках на матч Бразилия – Аргентина 3 июля

Матч ТВ05:56

Бразилия — Аргентина: прогноз Алексея Андронова на матч 1/2 финала Кубка Америки

Чемпионат14:00

Бразилия — Аргентина: коэффициенты букмекеров на полуфинал Кубка Америки

Sport24.ruвчера в 19:49

Букмекеры: Бразилия раздавит Аргентину и выйдет в финал Кубка Америки

ODDS.ruвчера в 23:22
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 14:10, Вашингтон
Политика

Кристин Лагард приостанавливает полномочия главы МВФ

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард приостанавливает выполнение своих обязанностей в связи с выдвижением на пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Обновлено в 13:53
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Екатеринбург примет Всемирную летнюю универсиаду в 2023 году

Обновлено в 12:54
Происшествия

Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 05:46
Общество

Расселение липчан из аварийного жилья обойдётся в 4 млрд рублей

За пять лет новоселье справят около 7 тыс. жителей Липецкой области. Общий объём средств составит 3,8 млрд рублей.
Обновлено в 06:42
Политика

Среди погибших на глубоководном аппарате были два героя России

Среди погибших на научно-исследовательском глубоководном аппарате моряков-подводников были два героя России и семь капитанов 1-го ранга.
Обновлено в 13:59
Авто

Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»

По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Политика

Участники форума «Развитие парламентаризма» приняли декларацию

Участники второго международного форума «Развитие парламентаризма» приняли декларацию, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 14:04
Экономика

ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»

Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».
Обновлено в 12:51
Общество

ЕСПЧ обязал Россию выплатить €75 000 задержанным в ходе акций протеста

Суд обязал РФ выплатить активистке €15 000 компенсации за нарушение сразу пяти статей, предусмотренных Конвенцией, в том числе права на свободу собраний и объединений, пишут «Ведомости».
Обновлено в 11:19
Политика

В Совете Европы подсчитали долги России

Ранее сообщалось, что Россия заплатила заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год.
Обновлено в 11:34
Авто

«АвтоВАЗ» приостанавливает производство

Обновлено в 11:16
Наука

«Новая теория эволюции» или почему Дарвин мог ошибаться?

Теория Дарвина заключается в том, что живые существа эволюционируют под действием естественного отбора.
Обновлено вчера в 08:32
Здоровье

Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население.
Обновлено в 13:45
Экономика

Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих граждан

Росстат с 2020 года будет адресно рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 10:47
Авто

Обновленный BMW X6 показали до премьеры

Обновленный кроссовер BMW X6, который должен выйти в продажу уже в этом году, рассекречен на первых качественных фотографиях.
Обновлено вчера в 23:15
Общество

Российский миллиардер арендовал на день рождения «Форт Боярд»

Обновлено в 13:55
Политика

Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми

"Обеспечить внесение к законодательство изменений, предусматривающих установление с 1 января 2020 года ежемесячных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, определенном в субъекте России", — говорится в документе.
Обновлено в 12:41
Энергетика

НОВАТЭК предложил «Газпрому» помочь с Украиной

Компания готова продать СПГ для обеспечения контрактов «Газпрома» Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон выразил готовность помочь «Газпрому» выполнить контракты с европейскими потребителями в случае прекращения транзита через Украину.
Обновлено в 07:57
Происшествия

В Барселоне ограбили членов правящей семьи Катара

Номер членов правящей семьи Катара в отеле в Барселоне обокрали неизвестные. Об этом сообщила газета Vanguardia.
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес

Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала

Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».
Обновлено в 04:53
Происшествия

В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя

В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".
Обновлено в 05:10
Общество

В пресс-службе красноярского губернатора объяснили инцидент в Канске

В пресс-службе губернатора Красноярского края прокомментировали инцидент с участием главы региона Александра Усса, который в Канске резко отреагировал на вопрос местной жительницы.
Обновлено в 05:56
Футбол

Маркизио попрощался с болельщиками «Зенита»

Обновлено в 05:39
Происшествия

На Украине во время тренировочного полета разбился самолет

Обновлено в 11:23
Общество

В Германии Facebook оштрафовали на €2 млн

Федеральное управление юстиции Германии оштрафовало компанию Facebook Ireland Limited, которая отвечает за работу компании Facebook за пределами США и Канады, на €2 млн за нарушение закона о защите социальных сетей.
Обновлено в 12:24
Происшествия

В Екатеринбурге застрелили бывшего лидера уральских киргизов

В Екатеринбурге убили бизнесмена Камчы Каримова, который ранее занимал пост главы киргизской диаспоры в городе.
Обновлено в 11:36
Происшествия

Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца

Обновлено 30 июня в 16:45
Шоу-бизнес

Фанаты похудевшей Анны Нетребко обеспокоены диетой певицы

Фанаты оперной певицы Анны Нетребко просят артистку бросить диету. Звезда призналась в соцсети Instagram, что питается только пастой.
Обновлено в 13:46
Авто

Toyota обновила топовую версию пикапа Toyota Hilux

Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую топовую версию пикапа Toyota Hilux — Exclusive Black.
Обновлено в 07:48
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Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги в рамках нового флешмоба

Актер Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги, приняв участие в новом флешмобе — Bottle Cap Challenge.
Обновлено в 12:47
Как работают Яндекс.Новости?
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