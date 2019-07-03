Со второго матча Тите уже использовал 4-2-3-1 с парой Артур — Каземиро или Артур — Аллан; по опыту Гвардиолы мы знаем, что эта схема плохо подходит для игры в позиционный футбол – испанец сам об этом говорил, но использовал такую расстановку против «Тоттенхэма» в первом матче четвертьфинала ЛЧ, за что и поплатился беззубой игрой в атаке.

Тите, Коутиньо и Артур не добавляют Бразилии шансов против Аргентины

Технологии Waymo получила разрешение на перевозку пассажиров с помощью робомобилей в Калифорнии Во вторник стало известно, что Калифорнийская комиссия по коммунальным услугам (CPUC) выдала Waymo разрешение на участие в пилотной программе по обслуживанию пассажиров с использованием автономных транспортных средств — Autonomous Vehicle Passenger Service.

Шоу-бизнес Киркоров поддержал Баскова в день похорон его отца Король отечественной эстрады Филипп Киркоров поддержал своего друга и коллегу по цеху Николая Баскова в день похорон его отца.

Политика Беглов подтвердил связь погибших подводников с частью из Петербурга Подводники, который погибли 1 июля в Баренцевом море, были закреплены за воинской частью из Петербурга.

Политика Парубий призвал найти улики для снятия Шария и Клюева с выборов в Раду Спикер Верховной рады Андрей Парубий обратился в Генеральную прокуратуру, Службу безопасности Украины и Государственную пограничную службу с просьбой предоставить ему информацию о пребывании на украинской территории блогера Анатолия Шария и бывшего главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Клюева.

Финансы В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов Меры, о которых идет речь, по словам Юдаевой, будут связаны с тем, какое влияние окажет введение показателя предельной долговой нагрузки.

Политика В Раду внесли законопроект о «дематюкации языка» В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект «О противодействии сквернословию» (о «дематюкации языка» — Ред.) под номером 10414.

Происшествия Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.

Экономика Сбербанк сменил куратора своей экосистемы Андрей Ванин назначен на должность старшего вице-президента, руководителя SberX — дирекции по развитию экосистемы, говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.

Шоу-бизнес Косметолог раскрыла секрет «вечной молодости» Аллы Пугачевой Известный отечественный косметолог Марта Орлова рассказала, почему Алла Пугачева в свои 70 лет выглядит свежей и подтянутой.

Финансы Минфин снизит покупки иностранной валюты в июле Минфин в июле снизит общий объем покупок иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу, направив на это 231 миллиард рублей, сообщается на сайте ведомства.

Политика Видео нападения на российскую семью в Грузии появилось в Сети В интернете появилось видео нападения на автомобиль с путешествующей по Грузии российской семьи.

Политика Президент Боливии осудил попытки иностранного влияния на Венесуэлу Проблемы Венесуэлы должны решаться на внутреннем уровне самим народом, Боливия не приемлет никакого вмешательства извне, заявил боливийский президент Эво Моралес в интервью РИА Новости.

Происшествия Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Авто Новый Opel Insignia получит решётку радиатора в стиле Corsa Ожидается, что у дебютирующего на автосалоне во Франкфурте Opel Insignia 2020 года появится новая, более тонкая решетка радиатора.

Авто Продажи АвтоВАЗа в июне снизились на 2% Самой популярной моделью LADA по итогам января—июня 2019 года стала LADA Granta – своих покупателей нашли 63 982 автомобиля семейства, что на 40,1% больше, чем за аналогичный период годичной давности.

Политика Зеленский анонсировал «большую приватизацию» на Украине Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о «большой приватизации», готовящейся в стране.

Армия и оружие В России завершили создание проекта палубного вертолета «Минога» Богинский сообщил, что работы над эскизно-техническим проектом относительно вертолёта «Минога» должны быть завершены на протяжение первого квартала 2019 года.

Шоу-бизнес ГИБДД займется Пугачевой после ее выходки на вокзале Алла Пугачева выехала на перрон прямо к поезду "Москва - Рига" несколько дней назад, видео инцидента разошлось по Сети.