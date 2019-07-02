Футбол
Тите, Коутиньо и Артур не добавляют Бразилии шансов против АргентиныЧемпионат 06:00
Само собой, против Бразилии большинство команд садится за центральный круг, зная, что их разорвут на пространстве. Исключение на этом турнире – Перу, счёт в том матче – 5:0 в пользу "селесао".
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:35, Вашингтон
Армия и оружие
Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донбассе
Обновлено в 08:06
Политика
В Минске ожидается встреча контактной группы по Донбассу
Стороны попытаются согласовать новое перемирие.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
Из России полковник полиции сбежала в Грузию
Как отмечается, исходя из оперативных данных полиции, Разумная уже пересекла границу РФ и на данный момент скрывается за рубежом, предположительно в Грузии.
Обновлено в 11:23
Наука
Эволюция жизни в океане изменилась 170 миллионов лет назад
Исследование выявило ранее упущенное событие такого масштаба около 170 миллионов лет назад, когда появление планктона, выделяющего карбонат кальция, сняло ограничения на эволюцию других морских организмов, о существовании которых не знали.
Обновлено вчера в 14:43
Общество
ЕСПЧ обязал Россию выплатить 75 000 евро участникам митингов
Суд решил, что права истцов при задержании на мирных акциях были нарушены, власти должны не только выплатить им компенсации, но и покрыть судебные издержки (они в совокупности составили 22 000 евро).
Обновлено в 09:22
Политика
На пост губернатора Петербурга претендуют 28 кандидатов
Накануне городской избирком завершил прием документов. На пост главы региона претендуют 28 человек.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Гибель 14 российских моряков произошла на подлодке «Лошарик»
Пожар, при котором погибли 14 российских подводников, произошел на атомной подлодке АС-12, известной как "Лошарик", сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источник.
Обновлено в 10:33
Политика
Почти 50 стран ввели безвизовый режим с Россией за десять лет
Количество стран, которые граждане России могут посещать без виз, выросло почти вдвое за десять лет — с 60 до 116.
Обновлено в 04:56
Общество
Россиянин арендовал на день рождения телешоу «Форт Боярд», сообщили СМИ
Иностранный бизнесмен арендовал на день рождения знаменитое французское телешоу "Форт Боярд", пишет газета Parisien.
Обновлено в 11:21
Футбол
Лондонский «Арсенал» подписал 17-летнего бразильского форварда
17-летний футболист ранее выступал за клуб из бразильской Серии D «Итуано».
Обновлено в 09:47
Армия и оружие
ВСУ понесли новые потери при попытке атаковать ДНР
Украинская армия, попытавшись атаковать позиции Донецкой народной республики, понесла потери, сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 11:25
Происшествия
ФСБ задержала двух сотрудников за хищение денег у бизнесмена
Федеральная служба безопасности задержала двух своих сотрудников по подозрению в хищении средств у предпринимателя, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Политика
Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год
Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 10:41
Политика
Минтранс России обвинил Чехию в нарушении соглашения об авиасообщении
Как считает российское министерство, своими действиями чешские власти нарушают соглашение о воздушном сообщении между двумя странами.
Обновлено в 03:33
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:07
Происшествия
Уфимка найдена мертвой в отеле в Греции
Сообщается, что тело женщины было найдено в отеле Hellinis еще 25 июня, но до близких Альмиры информация дошла лишь спустя три дня.
Обновлено вчера в 07:37
Происшествия
В ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека
Два человека погибли и пять пострадали в крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном главке полиции.
Обновлено в 08:44
Авто
Удешевленный SsangYong Tivoli получил новую доступную версию
Кроссовер Mahindra XUV300, который является перелицованной и удешевленной копией SsangYong Tivoli, получил новую доступную модификацию с роботизированной трансмиссией.
Обновлено в 03:25
Здоровье
Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население
Естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тыс. человек, Россия катастрофически теряет население.
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес
Максим Виторган развлекся с Ксенией Собчак в семейном центре
Максим и Ксения посетили семейный развлекательный центр. Они дружно играли со своим двухлетним сыном Платоном.
Обновлено в 01:00
Политика
Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми
С 1 января 2020 года пособие по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет будет повышено до величины прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 10:21
Общество
Джейсон Стэйтем открыл бутылку ногой и поддержал новый флешмоб
Актер Джейсон Стэйтем опубликовал в Instagram видеоролик, в котором открывает бутылку, используя только ногу.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева поддержала потерявшего отца Николая Баскова
Виктория Лопырева решила поддержать Николая Баскова, потерявшего на днях своего 67-летнего отца.
Обновлено в 12:23
Политика
Анонсированы новые протесты на Майдане
Украинские активисты анонсировали проведение протестной акции на майдане Незалежности в Киеве из-за решения Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
Обновлено в 12:25
Общество
В Госдуме прокомментировали слова красноярского губернатора в Канске
Депутат Государственной думы Евгений Ревенко заявил, что губернатору Красноярского края Александру Уссу нужно извиниться за резкий ответ в адрес жительницы Канска.
Обновлено в 04:51