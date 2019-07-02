Футбол

Тите, Коутиньо и Артур не добавляют Бразилии шансов против АргентиныЧемпионат 06:00

Само собой, против Бразилии большинство команд садится за центральный круг, зная, что их разорвут на пространстве. Исключение на этом турнире – Перу, счёт в том матче – 5:0 в пользу "селесао".
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Сегодня на Кубке Америки суперматч: Месси против Бразилии

Советский спорт08:00

Кубок Америки. 1/2 финала. Бразилия против Аргентины

Sports.ru06:25

Букмекеры: Бразилия раздавит Аргентину и выйдет в финал Кубка Америки

ODDS.ruвчера в 23:22

«Бразилия – Аргентина – это тактическая дуэль, а не эмоции». Чего ждать от досрочного финала Кубка Америки?

Спорт-Экспресс07:00

Бразилия — Аргентина: прогноз Эльвина Керимова на игру 1/2 финала Кубка Америки

Чемпионат11:00

Бразилия — Аргентина: коэффициенты букмекеров на полуфинал Кубка Америки

Sport24.ruвчера в 19:49

Что нужно знать о ставках на матч Бразилия – Аргентина 3 июля

Матч ТВ05:56
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 11:04, Ашберн
Армия и оружие

Bloomberg: Турция может закупить истребители у России

Обновлено в 05:36
Экономика

Forbes опубликовал рейтинг самых выгодных франшиз России 2019 года

Фото: Global Look Press © CHROMORANGE / A. Shalamov Издание Forbes опубликовало рейтинг самых выгодных франшиз России 2019 года.
Обновлено в 09:30
Происшествия

В Афинах россиянка скончалась от инсульта

Туристка из Башкирии скончалась в отеле в Афинах от инсульта.
Обновлено в 10:44
Интернет

«Яндекс» ответил на претензии онлайн-сервисов по поисковой выдаче

«Яндекс» не понижает позиции сайтов других компаний в поисковой выдаче в пользу собственных сервисов, заявили РБК в компании.
Обновлено в 10:02
Транспорт

«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Чехию

Ранее российская авиакомпания "Аэрофлот" отменила несколько рейсов из Москвы в Прагу на вторник, 2 июля.
Обновлено в 02:19
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено в 07:50
Происшествия

При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков

Четырнадцать российских моряков-подводников погибли в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
Обновлено в 09:39
Происшествия

В Боливии распространяется неизвестный смертельный вирус

Власти Боливии объявили о распространении в стране смертельно опасного вируса, который пока не удалось идентифицировать.
Обновлено в 10:47
Футбол

Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»

Футболист московского "Спартака" Зе Луиш перешел в португальский клуб "Порту". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Обновлено в 08:50
Гаджеты

NVIDIA представила линейку видеокарт RTX SUPER

Обновлено в 10:28
Общество

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Обновлено вчера в 16:34
Авто

Появилась первая фотография УАЗ «Патриот» с «автоматом»

По данным UAZ Belgium, производство «Патриота» с автоматической коробкой передач начнется в сентябре 2019 года, в это же время дилеры начнут принимать заказы на новинку.
Обновлено в 01:38
Политика

В Киеве полиция изъяла 400 кг кокаина

Обновлено в 09:18
Происшествия

В саратовском магазине посетитель пытался задушить полицейского

В Саратове житель Кемеровской области подозревается в нападении на сотрудника ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР региона.
Обновлено в 08:52
Технологии

Сервис защиты сайтов Cloudflare сообщил о сбое в работе

У сервиса для защиты сайтов Cloudflare возникли очередные проблемы в работе.
Обновлено в 10:50
Происшествия

В Иркутской области выросло число погибших в результате наводнения

Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до 12 человек.
Обновлено вчера в 09:43
Происшествия

Суд приговорил к 20 годам колонии члена «банды ГТА» за попытку побега

Обновлено в 06:24
Политика

В Грузии подсчитывают убытки от потери российских туристов

Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от сокращения туристического потока из России после русофобских акций.
Обновлено 29 июня в 22:36
Происшествия

Полковник полиции сбежала из России в Грузию

Экс-полковника отдела дознания полиции Пролетарского района Ростова-на-Дону Наталью Разумную объявили в международный розыск, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 08:13
Общество

Джейсон Стэйтем открыл бутылку ногой и поддержал новый флешмоб

Актер Джейсон Стэйтем опубликовал в Instagram видеоролик, в котором открывает бутылку, используя только ногу.
Обновлено в 04:59
Авто

В российском офисе Suzuki назначен операционный директор

Операционным директором «Сузуки Мотор Рус» назначена Ирина Зеленцова, которая будет отвечать за такие направления бизнеса, как продажи и послепродажное обслуживание, маркетинговая стратегия бренда, логистика, а также осуществлять руководство компанией совместно с генеральным директором.
Обновлено в 08:04
Происшествия

В центре Москвы нашли клад из монет XIX-XX веков

Московские археологи при раскопках реконструируемого Костянского переулка в центре столицы нашли клад монет времен Николая II, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.
Обновлено в 06:31
Общество

Иркутские эксперты назвали причины паводка в Иркутской области

Обновлено в 10:31
Происшествия

В Кузбассе опекуны истязали и убили двух детей

В Кемеровской области опекунов, которые истязали и убили двоих детей, приговорили к шестнадцати и пятнадцати годам лишения свободы.
Обновлено в 07:41
Экономика

Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих россиян

Росстат с 2020 года будет адртсно рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, "которая будет учитывать индивидуальные возможности, особенности ситуации каждого нуждавшегося человека", заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 11:29
Общество

Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Обновлено в 08:29
Экономика

Гордеев утвердил проведение паспортизации земель в России

Заместитель главы правительства Алексей Гордеев утвердил дорожную карту по созданию брендов экологически чистой продукции, в рамках которой в России будет проведена паспортизация земель сельхозназначения.
Обновлено в 08:46
Общество

В двух областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В Кызылординской и Атырауской областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Общество

В ДНР повысили зарплаты госслужащим на 20% и соцвыплаты жителям

Отдельным указом Пушилин повысил на 20% оклады сотрудников МЧС. Лидер ДНР также увеличил и выплаты соцпособий жителям.
Обновлено в 08:03
Как работают Яндекс.Новости?
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