Футбол
Тите, Коутиньо и Артур не добавляют Бразилии шансов против АргентиныЧемпионат 06:00
Само собой, против Бразилии большинство команд садится за центральный круг, зная, что их разорвут на пространстве. Исключение на этом турнире – Перу, счёт в том матче – 5:0 в пользу "селесао".
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 11:04, Ашберн
Армия и оружие
Bloomberg: Турция может закупить истребители у России
Обновлено в 05:36
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг самых выгодных франшиз России 2019 года
Фото: Global Look Press © CHROMORANGE / A. Shalamov Издание Forbes опубликовало рейтинг самых выгодных франшиз России 2019 года.
Обновлено в 09:30
Происшествия
В Афинах россиянка скончалась от инсульта
Туристка из Башкирии скончалась в отеле в Афинах от инсульта.
Обновлено в 10:44
Интернет
«Яндекс» ответил на претензии онлайн-сервисов по поисковой выдаче
«Яндекс» не понижает позиции сайтов других компаний в поисковой выдаче в пользу собственных сервисов, заявили РБК в компании.
Обновлено в 10:02
Транспорт
«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Чехию
Ранее российская авиакомпания "Аэрофлот" отменила несколько рейсов из Москвы в Прагу на вторник, 2 июля.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено в 07:50
Происшествия
При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков
Четырнадцать российских моряков-подводников погибли в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
Обновлено в 09:39
Происшествия
В Боливии распространяется неизвестный смертельный вирус
Власти Боливии объявили о распространении в стране смертельно опасного вируса, который пока не удалось идентифицировать.
Обновлено в 10:47
Футбол
Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»
Футболист московского "Спартака" Зе Луиш перешел в португальский клуб "Порту". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Обновлено в 08:50
Гаджеты
NVIDIA представила линейку видеокарт RTX SUPER
Обновлено в 10:28
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 16:34
Авто
Появилась первая фотография УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По данным UAZ Belgium, производство «Патриота» с автоматической коробкой передач начнется в сентябре 2019 года, в это же время дилеры начнут принимать заказы на новинку.
Обновлено в 01:38
Политика
В Киеве полиция изъяла 400 кг кокаина
Обновлено в 09:18
Происшествия
В саратовском магазине посетитель пытался задушить полицейского
В Саратове житель Кемеровской области подозревается в нападении на сотрудника ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР региона.
Обновлено в 08:52
Технологии
Сервис защиты сайтов Cloudflare сообщил о сбое в работе
У сервиса для защиты сайтов Cloudflare возникли очередные проблемы в работе.
Обновлено в 10:50
Происшествия
В Иркутской области выросло число погибших в результате наводнения
Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до 12 человек.
Обновлено вчера в 09:43
Политика
В Грузии подсчитывают убытки от потери российских туристов
Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от сокращения туристического потока из России после русофобских акций.
Обновлено 29 июня в 22:36
Происшествия
Полковник полиции сбежала из России в Грузию
Экс-полковника отдела дознания полиции Пролетарского района Ростова-на-Дону Наталью Разумную объявили в международный розыск, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 08:13
Общество
Джейсон Стэйтем открыл бутылку ногой и поддержал новый флешмоб
Актер Джейсон Стэйтем опубликовал в Instagram видеоролик, в котором открывает бутылку, используя только ногу.
Обновлено в 04:59
Авто
В российском офисе Suzuki назначен операционный директор
Операционным директором «Сузуки Мотор Рус» назначена Ирина Зеленцова, которая будет отвечать за такие направления бизнеса, как продажи и послепродажное обслуживание, маркетинговая стратегия бренда, логистика, а также осуществлять руководство компанией совместно с генеральным директором.
Обновлено в 08:04
Происшествия
В центре Москвы нашли клад из монет XIX-XX веков
Московские археологи при раскопках реконструируемого Костянского переулка в центре столицы нашли клад монет времен Николая II, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.
Обновлено в 06:31
Происшествия
В Кузбассе опекуны истязали и убили двух детей
В Кемеровской области опекунов, которые истязали и убили двоих детей, приговорили к шестнадцати и пятнадцати годам лишения свободы.
Обновлено в 07:41
Экономика
Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих россиян
Росстат с 2020 года будет адртсно рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, "которая будет учитывать индивидуальные возможности, особенности ситуации каждого нуждавшегося человека", заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 11:29
Экономика
Гордеев утвердил проведение паспортизации земель в России
Заместитель главы правительства Алексей Гордеев утвердил дорожную карту по созданию брендов экологически чистой продукции, в рамках которой в России будет проведена паспортизация земель сельхозназначения.
Обновлено в 08:46
Общество
В двух областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
В Кызылординской и Атырауской областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Общество
В ДНР повысили зарплаты госслужащим на 20% и соцвыплаты жителям
Отдельным указом Пушилин повысил на 20% оклады сотрудников МЧС. Лидер ДНР также увеличил и выплаты соцпособий жителям.
Обновлено в 08:03