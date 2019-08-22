с чего всё началось

Всего к «Титанику» было совершено 17 погружений, последнее — в 2004-м. Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.

«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году

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