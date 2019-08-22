Общество

«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 годуРБК 06:37

Всего к «Титанику» было совершено 17 погружений, последнее — в 2004-м. Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
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с чего всё началось
Исследователи в ходе экспедиции к затонувшему лайнеру обнаружили сильные повреждения «Титаника» из-за коррозии металла и воздействия бактерий, говорится в сообщении на сайте
 компании Atlantic Productions.
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ТК Звезда07:53
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Певицу и ведущую Ольгу Бузову обокрала обезьяна. Это произошло на Бали, во время съемок нового проекта телезвезды.
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Над Донецком подняли российский флаг

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Британский трансатлантический пароход, второй лайнер класса «Олимпик». Строился в Белфасте на верфи «Harland & Wolff» с 1909 по 1912 год по заказу судоходной компании «White Star Line». На момент ввода в эксплуатацию являлся самым большим судном в мире. В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года во время первого рейса потерпел крушение в северной Атлантике, столкнувшись с айсбергом.
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