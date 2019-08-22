Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 годуРБК 06:37
Всего к «Титанику» было совершено 17 погружений, последнее — в 2004-м. Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
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с чего всё началось
Исследователи в ходе экспедиции к затонувшему лайнеру обнаружили сильные повреждения «Титаника» из-за коррозии металла и воздействия бактерий, говорится в сообщении на сайте компании Atlantic Productions.Рамблер07:12
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Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Культура
Игорь Крутой прокомментировал конфликт с Лаймой Вайкуле
Латвийская певица Лайма Вайкуле провела собственный фестиваль "Рандеву" в Юрмале в то время, когда "Новая волна" должна была вернуться в Латвию, тем самым показав, что "наш конкурс там не нужен", рассказал в интервью газете "Аргументы и факты" российский композитор Игорь Крутой.
Обновлено в 07:49
Общество
Владелец польского ресторана оскорбил украинцев
Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Авто
Toyota наладит в России производство нового кроссовера RAV4
В октябре 2019 года завод Тойота в Санкт-Петербурге запускает производство абсолютно нового кроссовера RAV4.
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Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
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Шоу-бизнес
Бари Алибасов рассказал о состоянии Федосеевой-Шукшиной
Лидия Федосеева-Шукшина была доставлена в столичный военный госпиталь после отдыха в Болгарии.
Обновлено в 06:53
Политика
Трое задержанных на Украине россиян готовятся к обмену
Задержанные на Украине граждане России Одинцов, Баранов и Мефедов готовятся к юридической процедуре обмена.
Обновлено в 03:53
Политика
Над Донецком подняли российский флаг
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес
Лолита Милявская отказалась выплачивать долг за ЖКХ
Адвокаты певицы Лолиты Милявской подали апелляционная жалобу на постановление Басманного суда Москвы о взыскании задолженности за услуги ЖКХ в 609 тысяч рублей.
Обновлено в 07:35
Политика
Зеленский обсудил с Джонсоном идею возвращения России в G8
Украинский лидер Владимир Зеленский и премьер Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор, во время которого отметили невозможность возвращения России в G8, пока она «нарушает нормы международного права», заявили в пресс-службе президента Украины.
Обновлено в 08:03
Гаджеты
Redmi показал на официальном тизере смартфон Redmi Note 8 Pro
Еще смартфон будет оснащен модулем NFC, пишет «Астера», отмечая, что его появление ожидается и в модели Redmi Note 8. Сканер отпечатков пальцев в устройствах расположат на задней панели в блоке для основной камеры.
Обновлено вчера в 11:37
Армия и оружие
Премьер Польши выступил за создание новой базы НАТО в стране
Польша нуждается в новой долгосрочной базе НАТО на своей территории, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в интервью медиагруппе Funke.
Обновлено в 05:34
Фигурное катание
Российский танцор ударил партнершу кулаком на ЧМ по танго в Аргентине
Российскую пару Кирилла Паршакова и Анны Гудыно дисквалифицировали на чемпионате мира по аргентинскому танго в Буэнос-Айресе, после того как танцор за кулисами на глазах у организаторов ударил свою партнершу кулаком.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
Квентин Тарантино впервые станет отцом
В ноябре 2018-го Тарантино и Пик поженились, для 56-летнего режиссера этот брак стал первым.
Обновлено в 03:15
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Футбол
Тамез отказался от перехода в «Спартак»
Хавбек «Ниццы» Адриан Тамез решил отказаться от перехода в московский «Спартак».
Обновлено в 05:41
Общество
Московский метрополитен подал иск к Навальному и Яшину
Обновлено в 06:00
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено 20 августа в 22:59
Политика
ГБР вызвало Порошенко на допрос 3 сентября
Государственное бюро расследований (ГБР) проведёт допрос экс-президента Украины Петра Порошенко 3 сентября.
Обновлено в 06:58
Политика
Захарова ответила Зеленскому на заявление о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который связал возможность участия России в G8 с вопросом о принадлежности Крыма.
Обновлено в 05:32
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».
Обновлено вчера в 16:54
Кино
Сербскому актеру Милошу Биковичу запретили въезд на Украину
Сербский актер Милош Бикович сообщил в Twitter о том, что ему запретили въезд на Украину.
Обновлено в 07:32
Космос
Астероид размером с пирамиду Хеопса приблизится к Земле
Обновлено в 01:48
Энергетика
РБК: Треть доходов бюджета России связана с нефтью и газом
При подсчете нефтегазовых доходов в расширенном понимании РБК получил сумму в 10,5 трлн рублей — это поступления по всем налогам, акцизам и пошлинам от компаний по добыче нефти и газа в 2018 году.
Обновлено в 06:12
Футбол
Полиция обыскала офис владельца «Чайки» из-за букмекеров
Полиция провела обыски в офисе владельца клуба «Чайка» (Песчанокопское) Андрея Чайки в связи с подозрениями в обмане букмекеров.
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала «утепленный» пляжный образ для холодного лета
Вера Брежнева показала в своем Instagram «утепленный» пляжный образ для холодного лета.
Обновлено в 02:25
Шоу-бизнес
Яна Рудковская решила застраховать свои ноги
Известный продюсер Яна Рудковская задумалась о том, чтобы застраховать ноги.
Обновлено в 04:27
Наука
Отказ от вредной привычки снизит риск развития серьезных заболеваний
По ходу исследования стало очевидно, что за первые пять лет после того, как человек бросил курить, риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено в 01:49