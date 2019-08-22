с чего всё началось

Всего к «Титанику» было совершено 17 погружений, последнее — в 2004-м. Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.

«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году

Общество Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Культура Игорь Крутой прокомментировал конфликт с Лаймой Вайкуле Латвийская певица Лайма Вайкуле провела собственный фестиваль "Рандеву" в Юрмале в то время, когда "Новая волна" должна была вернуться в Латвию, тем самым показав, что "наш конкурс там не нужен", рассказал в интервью газете "Аргументы и факты" российский композитор Игорь Крутой.

Общество Владелец польского ресторана оскорбил украинцев Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.

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Политика Трое задержанных на Украине россиян готовятся к обмену Задержанные на Украине граждане России Одинцов, Баранов и Мефедов готовятся к юридической процедуре обмена.

Шоу-бизнес Лолита Милявская отказалась выплачивать долг за ЖКХ Адвокаты певицы Лолиты Милявской подали апелляционная жалобу на постановление Басманного суда Москвы о взыскании задолженности за услуги ЖКХ в 609 тысяч рублей.

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Гаджеты Redmi показал на официальном тизере смартфон Redmi Note 8 Pro Еще смартфон будет оснащен модулем NFC, пишет «Астера», отмечая, что его появление ожидается и в модели Redmi Note 8. Сканер отпечатков пальцев в устройствах расположат на задней панели в блоке для основной камеры.

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Фигурное катание Российский танцор ударил партнершу кулаком на ЧМ по танго в Аргентине Российскую пару Кирилла Паршакова и Анны Гудыно дисквалифицировали на чемпионате мира по аргентинскому танго в Буэнос-Айресе, после того как танцор за кулисами на глазах у организаторов ударил свою партнершу кулаком.

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Энергетика РБК: Треть доходов бюджета России связана с нефтью и газом При подсчете нефтегазовых доходов в расширенном понимании РБК получил сумму в 10,5 трлн рублей — это поступления по всем налогам, акцизам и пошлинам от компаний по добыче нефти и газа в 2018 году.

Футбол Полиция обыскала офис владельца «Чайки» из-за букмекеров Полиция провела обыски в офисе владельца клуба «Чайка» (Песчанокопское) Андрея Чайки в связи с подозрениями в обмане букмекеров.

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