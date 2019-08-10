Погода берет курс на улучшение, лето вернется в Москву в воскресенье, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

с чего всё началось

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в Москве прекратятся дожди. Об этом 10 августа он сообщил на своей странице в Instagram.

Тишковец рассказал о прекращении дождей в Москве

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