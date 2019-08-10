Общество

Тишковец рассказал о прекращении дождей в МосквеИзвестия 04:59

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в Москве прекратятся дожди. Об этом 10 августа он сообщил на своей странице в Instagram.
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с чего всё началось

Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода

Погода берет курс на улучшение, лето вернется в Москву в воскресенье, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости03:24

Подробнее о событии

Синоптики: Дожди в Москве закончатся ко второй половине дня

Агентство Москва04:32

Синоптики рассказали, когда в Москве прекратятся дожди

Газета.Ru04:02

Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода

РИА Новости03:24

Синоптики пообещали москвичам возвращение лета

ФАН03:51

Евгений Тишковец рассказал, когда в Москве прекратятся дожди

Вечерняя Москва03:47

Дожди в столице в субботу прекратятся после 14-15 часов

Москва 2403:28

Синоптик рассказал, когда в Москве закончится дождь

Телеканал 360°03:53
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:26, Ашберн
Политика

СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона

Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эмманюэль Макрон преподали украинским властям «жесткий урок».
Обновлено в 06:13
Политика

ООН: Санкции США спровоцировали гибель иранцев из-за нехватки лекарств

ООН фиксирует случаи гибели простых граждан Ирана из-за недоступности лекарств, причиной которой являются санкции США против этой страны.
Обновлено вчера в 21:17
Кино

Путин поздравил Олега Стриженова с юбилеем

Обновлено в 04:35
Культура

Художник комиксов Marvel Эрни Колон скончался от рака

Обновлено в 03:38
Спорт

«Свадьба чемпионов». Устюгов женился на лыжнице Соболевой

Российский лыжник Сергей Устюгов женился на партнерше по сборной России Елене Соболевой. Свадьба состоялась в Екатеринбурге 10 августа.
Обновлено в 06:07
Футбол

Кокорин заявил, что готов завершить карьеру в «Зените»

Обновлено в 05:30
Общество

Минздрав назвал регионы с наибольшим числом людей с ожирением

Больше всего россиян с ожирением выявлено в 2018 году в Курганской области, меньше всего – в Якутии, следует из статистического сборника Минздрава.
Обновлено в 03:33
Армия и оружие

Китайские СМИ удивились внезапному появлению бомбардировщиков Ту-95 у берегов Аляски

Китайское издание Sohu высказалось о недавнем инциденте в море Бофорта, когда неожиданно появившиеся российские бомбардировщики Ту-95МС в международном пространстве возле Аляски вынудили военное ведомство США поднять истребители по тревоге.
Обновлено в 03:57
Происшествия

В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии

Сотрудник Росгвардии в Тюмени получил огнестрельное ранение во время задержания подозреваемого, в настоящее время его жизни ничего не угрожает, нападавший обезврежен.
Обновлено в 04:25
Общество

Более 1 млн человек эвакуировали из-за супертайфуна в Китае

Супертайфун «Лекима» продолжает бушевать и терзать Китай. Местные власти уже эвакуировали более миллиона человек из опасных территорий.
Обновлено в 02:31
Происшествия

Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти

Обновлено вчера в 18:04
Футбол

СМИ: Неймар будет зарабатывать €40 миллионов в год, если перейдет в «Реал»

Президент мадридского футбольного клуба "Реал" Флорентино Перес предложил нападающему французского "Пари Сен-Жермен" Неймару пятилетний контракт с зарплатой 40 миллионов евро в год, сообщает sport.es.
Обновлено в 04:47
Общество

Названы самые распространенные фамилии россиян

На протяжении многих лет самыми распространенными фамилиями в России остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
Обновлено в 03:34
Спорт

Исполнительный директор СБР: с Логиновым не договорились по контракту

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков подтвердил РИА Новости, что Александр Логинов отказался подписывать договор в редакции, предложенной союзом, и подвел итоги встречи со спортсменами и тренерами сборной России, прошедшей во время сбора команды в Сочи.
Обновлено вчера в 11:49
Шоу-бизнес

Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым

Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие

Украина и Турция создали предприятие в сфере высокоточного оружия

Обновлено в 05:47
Общество

Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти

Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Кино

Новый фильм Тарантино установил рекорд в первый день проката в России

В первый день российского проката новый фильм культового режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» собрал свыше 125 млн рублей, об этом 9 августа сообщает Sony Pictures Releasing Russia.
Обновлено в 04:45
Футбол

На новой форме английского клуба появятся изображения пюре и сосисок

В прошлом сезоне на футболках игроком "Бигдейла" были изображены хот-доги с горчицей и кетчупом, а на выездном комплекте были нарисованы сосиски.
Обновлено в 04:33
Происшествия

Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом в Курганской области

Следственные органы возбудили уголовное дело после съезда в кювет рейсового пассажирского автобуса в Курганской области.
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес

Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве

Прощание началось в 09:00 и продлится до полудня. После этого траурная церемония продолжится на Калитниковском кладбище.
Обновлено вчера в 03:17
Кино

Назван самый популярный советский фильм на YouTube

Обновлено вчера в 14:53
Общество

В Сибири проходят акции оппозиции

Обновлено в 05:40
Политика

Украинцы просят Зеленского сделать доллар национальной валютой

Петиция с просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому сделать доллар национальной валютой появилась на сайте главы государства.
Обновлено в 05:41
Общество

Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки

Обновлено вчера в 16:40
Транспорт

Движение в центре Москвы ограничено из-за митинга

В центре Москвы введены временные ограничения движения из-за предстоящего сегодня, 10 августа, митинга.
Обновлено в 03:18
Происшествия

Уголовное дело против ФБК вызывает у юристов множество вопросов

Следственный комитет России (СКР) в четверг заблокировал счета Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и региональных штабов Алексея Навального в связи с расследованием дела об отмывании денег.
Обновлено 08 августа в 17:35
Армия и оружие

В ВСУ нашли танковое подразделение с «мертвыми душами»

Обновлено вчера в 15:53
Хоккей

«Северсталь» уступила «Металлургу» на турнире в Челябинске

Череповецкая «Северсталь» потерпела поражение от магнитогорского «Металлурга» в стартовом матче предсезонного Кубка губернатора Челябинской области, встреча завершилась со счётом 1:2. Сегодня в рамках турнира состоится ещё один матч, в котором местный «Трактор» сыграет со сборной турнира, составленной из игроков трёх команд.
Обновлено в 06:12
Экономика

ЦБ предложил банкам новый способ борьбы с мошенниками

ЦБ рекомендовал банкам при осуществлении переводов с карты на карту сообщать платежным системам номер банковской карты, счета или мобильного телефона получателя денег.
Обновлено в 03:31
Как работают Яндекс.Новости?
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