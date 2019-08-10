Общество
Тишковец рассказал о прекращении дождей в МосквеИзвестия 04:59
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в Москве прекратятся дожди. Об этом 10 августа он сообщил на своей странице в Instagram.
Читать в источнике
Оценить12
с чего всё началось
Погода берет курс на улучшение, лето вернется в Москву в воскресенье, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.РИА Новости03:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:26, Ашберн
Политика
СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона
Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эмманюэль Макрон преподали украинским властям «жесткий урок».
Обновлено в 06:13
Политика
ООН: Санкции США спровоцировали гибель иранцев из-за нехватки лекарств
ООН фиксирует случаи гибели простых граждан Ирана из-за недоступности лекарств, причиной которой являются санкции США против этой страны.
Обновлено вчера в 21:17
Кино
Путин поздравил Олега Стриженова с юбилеем
Обновлено в 04:35
Культура
Художник комиксов Marvel Эрни Колон скончался от рака
Обновлено в 03:38
Спорт
«Свадьба чемпионов». Устюгов женился на лыжнице Соболевой
Российский лыжник Сергей Устюгов женился на партнерше по сборной России Елене Соболевой. Свадьба состоялась в Екатеринбурге 10 августа.
Обновлено в 06:07
Футбол
Кокорин заявил, что готов завершить карьеру в «Зените»
Обновлено в 05:30
Общество
Минздрав назвал регионы с наибольшим числом людей с ожирением
Больше всего россиян с ожирением выявлено в 2018 году в Курганской области, меньше всего – в Якутии, следует из статистического сборника Минздрава.
Обновлено в 03:33
Армия и оружие
Китайские СМИ удивились внезапному появлению бомбардировщиков Ту-95 у берегов Аляски
Китайское издание Sohu высказалось о недавнем инциденте в море Бофорта, когда неожиданно появившиеся российские бомбардировщики Ту-95МС в международном пространстве возле Аляски вынудили военное ведомство США поднять истребители по тревоге.
Обновлено в 03:57
Происшествия
В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии
Сотрудник Росгвардии в Тюмени получил огнестрельное ранение во время задержания подозреваемого, в настоящее время его жизни ничего не угрожает, нападавший обезврежен.
Обновлено в 04:25
Общество
Более 1 млн человек эвакуировали из-за супертайфуна в Китае
Супертайфун «Лекима» продолжает бушевать и терзать Китай. Местные власти уже эвакуировали более миллиона человек из опасных территорий.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти
Обновлено вчера в 18:04
Футбол
СМИ: Неймар будет зарабатывать €40 миллионов в год, если перейдет в «Реал»
Президент мадридского футбольного клуба "Реал" Флорентино Перес предложил нападающему французского "Пари Сен-Жермен" Неймару пятилетний контракт с зарплатой 40 миллионов евро в год, сообщает sport.es.
Обновлено в 04:47
Общество
Названы самые распространенные фамилии россиян
На протяжении многих лет самыми распространенными фамилиями в России остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
Обновлено в 03:34
Спорт
Исполнительный директор СБР: с Логиновым не договорились по контракту
Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков подтвердил РИА Новости, что Александр Логинов отказался подписывать договор в редакции, предложенной союзом, и подвел итоги встречи со спортсменами и тренерами сборной России, прошедшей во время сбора команды в Сочи.
Обновлено вчера в 11:49
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Кино
Новый фильм Тарантино установил рекорд в первый день проката в России
В первый день российского проката новый фильм культового режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» собрал свыше 125 млн рублей, об этом 9 августа сообщает Sony Pictures Releasing Russia.
Обновлено в 04:45
Футбол
На новой форме английского клуба появятся изображения пюре и сосисок
В прошлом сезоне на футболках игроком "Бигдейла" были изображены хот-доги с горчицей и кетчупом, а на выездном комплекте были нарисованы сосиски.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом в Курганской области
Следственные органы возбудили уголовное дело после съезда в кювет рейсового пассажирского автобуса в Курганской области.
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес
Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве
Прощание началось в 09:00 и продлится до полудня. После этого траурная церемония продолжится на Калитниковском кладбище.
Обновлено вчера в 03:17
Кино
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено вчера в 14:53
Общество
В Сибири проходят акции оппозиции
Обновлено в 05:40
Политика
Украинцы просят Зеленского сделать доллар национальной валютой
Петиция с просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому сделать доллар национальной валютой появилась на сайте главы государства.
Обновлено в 05:41
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
Обновлено вчера в 16:40
Транспорт
Движение в центре Москвы ограничено из-за митинга
В центре Москвы введены временные ограничения движения из-за предстоящего сегодня, 10 августа, митинга.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Уголовное дело против ФБК вызывает у юристов множество вопросов
Следственный комитет России (СКР) в четверг заблокировал счета Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и региональных штабов Алексея Навального в связи с расследованием дела об отмывании денег.
Обновлено 08 августа в 17:35
Армия и оружие
В ВСУ нашли танковое подразделение с «мертвыми душами»
Обновлено вчера в 15:53
Хоккей
«Северсталь» уступила «Металлургу» на турнире в Челябинске
Череповецкая «Северсталь» потерпела поражение от магнитогорского «Металлурга» в стартовом матче предсезонного Кубка губернатора Челябинской области, встреча завершилась со счётом 1:2. Сегодня в рамках турнира состоится ещё один матч, в котором местный «Трактор» сыграет со сборной турнира, составленной из игроков трёх команд.
Обновлено в 06:12
Экономика
ЦБ предложил банкам новый способ борьбы с мошенниками
ЦБ рекомендовал банкам при осуществлении переводов с карты на карту сообщать платежным системам номер банковской карты, счета или мобильного телефона получателя денег.
Обновлено в 03:31