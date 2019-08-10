Общество
Тишковец предсказал прекращение дождей в МосквеРИА Новости 03:24
Погода берет курс на улучшение, лето вернется в Москву в воскресенье, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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Происшествия
В Москве восемь человек пострадали в ДТП с автобусом
Обновлено в 07:07
Происшествия
В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты
Испытания ракеты прошли на морской платформе, после завершения которого произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией, сообщили РБК в департаменте коммуникаций «Росатома».
Обновлено в 09:13
Общество
Полиция насчитала 15 тысяч участников акции на Сахарова
Столичная полиция оценивает количество участников митинга на проспекте Сахарова в 15 тысяч человек.
Обновлено в 08:20
Транспорт
Проходка тоннелей: девять станций московского метро закроют
На Сокольнической линии закроют девять станций для пассажиров для проходки тоннелей юго-западного участка Большой кольцевой линии метро.
Обновлено в 08:10
Политика
В Екатеринбурге начался пикет за отставку Собянина
В Екатеринбурге в сквере на улице Большакова начался пикет в рамках всероссийского проекта поддержки оппозиции, требующей допуска независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.
Обновлено в 05:35
Транспорт
Внезапное появление поездов на Крымском мосту объяснили строители
Заснятые на видео поезда, проезжавшие по Крымскому мосту, являются технологическими.
Обновлено вчера в 23:53
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Происшествия
В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии
Сотрудник Росгвардии в Тюмени получил огнестрельное ранение во время задержания подозреваемого, в настоящее время его жизни ничего не угрожает, нападавший обезврежен.
Обновлено в 04:25
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия
Миллиардер Эпштейн покончил с собой в тюрьме в США
"Финансист Джеффри Эпштейн покончил с собой ночью в своей тюремной камере в Нижнем Манхэттене в федеральной тюрьме, где он содержался в ожидании суда по федеральным обвинениям в сексуальной торговле, сообщили три сотрудника правоохранительных органов", - сообщает телеканал Финансист Джеффри Эпштейн обвиняется в соблазнении и вовлечении в проституцию десятков несовершеннолетних девушек.
Обновлено в 09:23
Происшествия
В НАК оценили сбор пожертвований ФБК на помощь региональным штабам
Сами оппозиционеры называют эти деньги пожертвованиями, которые направлялись на финансирование штабов в регионах, в том числе на оплату штрафов активистам за участие в несанкционированных митингах.
Обновлено в 08:19
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о диагностике болезней по походке
Доктор Александр Мясников рассказал о диагностике болезней по походке и скорости ходьбы.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева с размахом отпраздновала день рождения дочери
Фото: дочь Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова - Маша Лера Кудрявцева не стала выкладывать свои поздравления в соцсети, как это сегодня принято у всех звезд.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу
Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия
Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали
Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено в 08:49
Футбол
Команда Кокорина и Мамаева обыграла «Салют»
Обновлено в 09:23
Футбол
«Тамбов» и «Оренбург» сыграли вничью в матче РПЛ
Футбольные клубы «Тамбов» и «Оренбург» не смогли выявить победителя в матче пятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:08
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия
Торнадо пронесся по Люксембургу
Торнадо пронесся по Люксембургу вечером 9 августа, в результате чего пострадали 14 человек.
Обновлено в 06:52
Авто
Названы самые доступные новые автомобили на российском рынке
Обновлено в 05:11
Футбол
Хавбек ПСВ Перейро рассказал, почему отказал «Спартаку»
Полузащитник ПСВ Гастон Перейро рассказал, по какой причине не захотел переходить в "Спартак".
Обновлено в 09:12
Здоровье
Ученые шокировали: пять популярных у россиян овощей вредят здоровью
Ученые назвали пять овощей, которые вредят здоровью. Нужно ограничить их потребление, однако совсем вычеркивать из рациона не рекомендуется.
Обновлено вчера в 15:40
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали публике
Обновлено в 08:57
Наука
Ученые вывели свод правил для достижения долголетия
Обновлено вчера в 23:39
Армия и оружие
Украина и Турция вместе создадут высокоточное оружие
Обновлено в 08:21
Армия и оружие
Девушки смогут стать пилотами боевых самолетов
По мнению командующего ВВС России Сергея Дронова, в скором времени девушки-курсанты, учащиеся в Краснодарском высшем военном авиационном училище, смогут управлять боевыми машинами, входящих в состав оперативно-тактической авиации.
Обновлено в 04:23
Музыка
Шура Би-2 рассказал, как появились «Куртки Кобейна»
Обновлено вчера в 12:00