Погода берет курс на улучшение, лето вернется в Москву в воскресенье, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Общество Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки, согласно которым появятся в том числе суточные нормативы вылова, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на Росрыболовство.

Происшествия В Москве задержана Любовь Соболь Правоохранители задержали незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь.

Политика Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой Украины «В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США», — призвал автор петиции.

Армия и оружие В сирийском Идлибе 10 военных погибли при отражении атаки террористов В результате погибли десять сирийских военнослужащих. Еще 21 человек получил ранения различной степени тяжести.

Хоккей «Сибирь» уверенно победила «Франкфурт» в товарищеской встрече Новосибирская «Сибирь» одержала уверенную победу над немецким клубом «Франкфурт Лайонс» в товарищеской встрече, матч завершился со счётом 6:2 в пользу команды Николая Заварухина.

Футбол Кокорин: «Пожал бы Паку руку, негатива к нему нет» Футболист Александр Кокорин после матча в ИК-4 между заключенными и командой ПФЛ «Салют Белгород» (4:2) сообщил, что не испытывает негатива к чиновнику Минпромторга Денису Паку.

Происшествия Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Курганской области Семь человек пострадали при съезде рейсового автобуса в кювет в Курганской области. Всего в автобусе было 47 человек.

Общество Названы самые распространенные фамилии в России Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.

Политика В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.

Политика В СПЧ просят не поддаваться на провокации и не участвовать в несогласованных акциях Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвали граждан не поддаваться на провокации и не принимать участие в возможных несанкционированных акциях в Москве 10 августа.

Политика Электоральный рейтинг Путина упал до минимума за 18 лет До 43% рейтинг Путина падал также в начале 2005 года, следует из данных ФОМ. Наиболее высоким рейтинг Путина был в 2015 году – 74%.

Шоу-бизнес Стефания Маликова устала от чрезмерного родительского внимания Дочка певца рада, что младший брат не появился раньше. Стефания Маликова уверена, что её младший брат Марк родился очень вовремя.

Происшествия После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.

Шоу-бизнес Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную Мурат Налчаджиоглу проводит отпуск в Испании со своей новой пассией.

Общество Сильный ветер в Москве повалил 150 деревьев за двое суток Сто пятьдесят деревьев были повалены в Москве 8 и 9 августа из-за сильного ветра, повреждено 36 автомобилей.

Политика Медведев поздравил Медведчука со вторым местом на выборах в Раду Председатель партии «Единая Россия» (ЕР), премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил лидера украинской политической силы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука со вторым местом на выборах в Верховную Раду, назвав это «весомым результатом».

Общество Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.

Политика YouTube благоприятствует не всем стримам с акций в Москве В ходе прошлого эфира, который прошел 3 августа трансляции несколько раз блокировалась YouTube, в то время как аналогичные стримы ряда других СМИ и блогеров работали без ограничений.

Здоровье Названы самые опасные сорта сыра Врачи-диетологи, предупреждают об опасности сыра с плесенью.

Здоровье Изучаем этикетки – продукты, которые лучше не покупать Сегодня наши прилавки заполнены всем, что может пожелать душа русского человека: сладости и деликатесы, яства заморские и отечественные продукты давно перестали быть редкостью.

Армия и оружие Израильские военные нейтрализовали группу боевиков на границе Газы Израильские военные нейтрализовали группу вооруженных палестинцев, которые вступили с ними в бой, пытаясь пересечь границу сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Политика Санкции США против «Северного потока-2» сочли запоздалыми Попытки США помешать строительству газопровода «Северный поток-2», возможно, были предприняты слишком поздно, пишет Bloomberg.