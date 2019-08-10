Общество
Тишковец предсказал прекращение дождей в МосквеРИА Новости 03:24
Погода берет курс на улучшение, лето вернется в Москву в воскресенье, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:55, Вашингтон
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Обновлено в 06:03
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки, согласно которым появятся в том числе суточные нормативы вылова, пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на Росрыболовство.
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия
В Москве задержана Любовь Соболь
Правоохранители задержали незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь.
Обновлено в 07:35
Политика
Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой Украины
«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США», — призвал автор петиции.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
В сирийском Идлибе 10 военных погибли при отражении атаки террористов
В результате погибли десять сирийских военнослужащих. Еще 21 человек получил ранения различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 17:24
Хоккей
«Сибирь» уверенно победила «Франкфурт» в товарищеской встрече
Новосибирская «Сибирь» одержала уверенную победу над немецким клубом «Франкфурт Лайонс» в товарищеской встрече, матч завершился со счётом 6:2 в пользу команды Николая Заварухина.
Обновлено в 06:38
Футбол
Кокорин: «Пожал бы Паку руку, негатива к нему нет»
Футболист Александр Кокорин после матча в ИК-4 между заключенными и командой ПФЛ «Салют Белгород» (4:2) сообщил, что не испытывает негатива к чиновнику Минпромторга Денису Паку.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Курганской области
Семь человек пострадали при съезде рейсового автобуса в кювет в Курганской области. Всего в автобусе было 47 человек.
Обновлено в 02:16
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Политика
В СПЧ просят не поддаваться на провокации и не участвовать в несогласованных акциях
Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвали граждан не поддаваться на провокации и не принимать участие в возможных несанкционированных акциях в Москве 10 августа.
Обновлено в 06:36
Политика
Электоральный рейтинг Путина упал до минимума за 18 лет
До 43% рейтинг Путина падал также в начале 2005 года, следует из данных ФОМ. Наиболее высоким рейтинг Путина был в 2015 году – 74%.
Обновлено вчера в 15:09
Общество
Взрыв башни атомной электростанции попал на видео
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес
Стефания Маликова устала от чрезмерного родительского внимания
Дочка певца рада, что младший брат не появился раньше. Стефания Маликова уверена, что её младший брат Марк родился очень вовремя.
Обновлено в 05:00
Происшествия
После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.
Обновлено в 06:47
Общество
Россия запретила ввоз фруктов из Китая
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес
Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную
Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную Мурат Налчаджиоглу проводит отпуск в Испании со своей новой пассией.
Обновлено в 01:44
Общество
Сильный ветер в Москве повалил 150 деревьев за двое суток
Сто пятьдесят деревьев были повалены в Москве 8 и 9 августа из-за сильного ветра, повреждено 36 автомобилей.
Обновлено в 07:34
Политика
Медведев поздравил Медведчука со вторым местом на выборах в Раду
Председатель партии «Единая Россия» (ЕР), премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил лидера украинской политической силы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука со вторым местом на выборах в Верховную Раду, назвав это «весомым результатом».
Обновлено в 06:09
Общество
Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Политика
YouTube благоприятствует не всем стримам с акций в Москве
В ходе прошлого эфира, который прошел 3 августа трансляции несколько раз блокировалась YouTube, в то время как аналогичные стримы ряда других СМИ и блогеров работали без ограничений.
Обновлено в 05:41
Происшествия
В Северодвинске зафиксировали повышение уровня радиации
Обновлено 08 августа в 09:48
Здоровье
Названы самые опасные сорта сыра
Врачи-диетологи, предупреждают об опасности сыра с плесенью.
Обновлено 08 августа в 14:52
Здоровье
Изучаем этикетки – продукты, которые лучше не покупать
Сегодня наши прилавки заполнены всем, что может пожелать душа русского человека: сладости и деликатесы, яства заморские и отечественные продукты давно перестали быть редкостью.
Обновлено вчера в 23:49
Армия и оружие
Израильские военные нейтрализовали группу боевиков на границе Газы
Израильские военные нейтрализовали группу вооруженных палестинцев, которые вступили с ними в бой, пытаясь пересечь границу сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 00:52
Теннис
Хачанов и Медведев впервые проведут российский полуфинал «Мастерса»
Обновлено вчера в 19:00
Политика
Санкции США против «Северного потока-2» сочли запоздалыми
Попытки США помешать строительству газопровода «Северный поток-2», возможно, были предприняты слишком поздно, пишет Bloomberg.
Обновлено в 04:03
Политика
Скабеева оценила реакцию Трампа на вопрос о Зеленском
Обновлено в 03:09
Происшествия
В Петербурге подросток нашел бутылку, выпил из нее и попал в больницу
Подросток в Санкт-Петербурге попал в больницу с признаками отравления после того, как, по предварительным данным, нашел на улице бутылку и выпил ее содержимое, сообщает в субботу пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 06:40