Общество
Тишковец предсказал прекращение дождей в МосквеРИА Новости 03:24
Погода берет курс на улучшение, лето вернется в Москву в воскресенье, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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Происшествия
Супертайфун убил 18 человек в Китае
Обновлено в 09:52
Происшествия
Стрельба произошла в мечети в Норвегии
Неизвестный открыл стрельбу в мечети в пригороде норвежской столицы Осло. Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.
Обновлено в 12:08
Общество
Команда Аллы Вербер назвала причину смерти fashion-директора ЦУМа
Причиной смерти fashion-директора ЦУМа, вице-президента Mercury Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила в Instagram ее команда.
Обновлено в 05:25
Политика
Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму на мотоцикле «Урал»
Президент РФ Владимир Путин приехал в субботу на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено в 11:35
Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие
Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
Обновлено в 09:36
Гаджеты
Huawei представила телевизоры Honor Vision с ОС Harmony
В Пекине состоялась долгожданная презентация телевизора Honor Vision.
Обновлено в 11:56
Происшествия
В Германии 15 футболистов пострадали от удара молнии
От удара молнии на юге Германии пострадали 15 футболистов. Об этом сообщила баварская газета Merkur.
Обновлено в 08:11
Политика
Турецкий радикал призвал Эрдогана признать Крым российским
Напомним, что президент Турции Раджеп Тайип Эрдлган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 7 августа подтвердил, что Турция не признавала и никогда не признает Крым российским.
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Общество
Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Футбол
«Шахтер» обыграл «Динамо» в чемпионате Украины
Футболисты донецкого "Шахтера" обыграли киевское "Динамо" в матче 3-го тура чемпионата Украины.
Обновлено в 12:17
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская показала видео с танцами в купальнике
Певица Лолита Милявская рассказала на своей странице в Instagram о планах на новый клип.
Обновлено в 05:41
Экономика
Миллиардные кредиты и рухнувший рубль. На что Россия просила взаймы
В ближайшие годы России не обойтись без новых кредитов Международного валютного фонда, сообщил 10 августа 1999 года в газете "Финансовые известия" спецпредставитель президента России по связям с международными финансовыми организациями Михаил Задорнов.
Обновлено в 01:00
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С начала года рейтинг колеблется в коридоре 30–34%.
Обновлено вчера в 15:24
Политика
El Mundo (Испания): 20 лет «управляемой демократии» Владимира Путина (El Mundo)
Начинают проявляться некоторые противоречия, ставшие результатом так и не завершенной либерализации: ухудшение условий жизни из-за кризиса последних лет привело к снижению его популярности и правительства даже в глубинке, но грядущие реформы могут нарушить хрупкое политическое равновесие, обеспечивающее власть Путина.
Обновлено в 10:24
Футбол
Малком не попал в стартовый состав «Зенита» на игру с «Динамо»
Стали известны стартовые составы московского "Динамо" и санкт-петербургского "Зенита" на очную встречу пятого тура чемпионата России по футболу, который состоится 10 августа.
Обновлено в 11:19
Происшествия
Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали
Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено в 08:49
Политика
Украинцы потребовали сократить зарплату главе «Нафтогаза» в 70 раз
Украинцы обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой сократить заработную плату главе компании «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву в 70 раз.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Оксана Федорова показала редкий снимок с мужем
Российская телеведущая и модель Оксана Фёдорова поделилась с поклонниками совместной фотографией с супругом.
Обновлено в 10:57
Финансы
Отток капитала из России с начала года вырос более чем в 1,5 раза
Ранее Центробанк сообщал, что, по предварительной оценке, чистый отток капитала в первом полугодии 2019 г. составил $27,3 млрд.
Обновлено вчера в 09:56
Здоровье
Онколог перечислил семь симптомов развития рака
Обновлено вчера в 05:47
Наука
Ученые вывели свод правил для достижения долголетия
Обновлено вчера в 23:39