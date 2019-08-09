Общество

Тишковец предсказал прекращение дождей в МосквеРИА Новости 03:24

Погода берет курс на улучшение, лето вернется в Москву в воскресенье, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
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Сборная России U18 выиграла Кубок Глинки/Гретцки

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею вышла в финал Кубка Глинки/Гретцки, где встретится с Канадой.
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Наргиз рассказала о конфликте с продюсерским центром Фадеева

Певица Наргиз Закирова впервые рассказала о разногласиях и недавнем конфликте с продюсерским центром Максима Фадеева "Малфа".
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Миллиардер Эпштейн покончил с собой в исправительном центре

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Армия и оружие

Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали публике

Обновлено в 08:57
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Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Обновлено в 11:15
Происшествия

В США задержали мужчину, который пришел в магазин Walmart с винтовкой

Обновлено 08 августа в 22:56
Происшествия

В ДТП под Тамбовом погибли пять человек

В результате аварии пять человек погибли, восемь пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе тамбовского главка МВД.
Обновлено в 00:47
Политика

Видео с купающейся в платье Савченко насмешило пользователей Сети

Обновлено в 13:46
Происшествия

В Москве восемь человек пострадали в ДТП с автобусом

Обновлено в 07:07
Армия и оружие

Американский военный погиб в ходе операции на севере Ирака

«Один американский военнослужащий погиб сегодня во время миссии иракских сил безопасности в провинции Найнава, Ирак, консультируя и сопровождая иракские силы безопасности во время запланированной операции», — приводит заявление коалиции РИА Новости.
Обновлено в 13:27
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Шнуров обвинил участников митинга оппозиции в стремлении к «халяве»

Потом Шнуров отмечает, что на митинг тысячи участников пришли ради «халявы», ведь концерты популярных исполнителей стоят денег и на них не всегда легко попасть.
Обновлено в 11:52
Общество

Сообщения о плохом состоянии здоровья Горбачева опровергли

Последние полгода, как утверждал Венедиктов, Горбачев практически живет в больнице, а последние два года находится в очень плохом состоянии.
Обновлено в 06:49
Политика

Офис Зеленского согласовал новый формат празднования независимости

Обновлено в 11:33
Происшествия

В Москве на митинге оппозиции задержан Борис Золотаревский

В Москве на митинге оппозиции задержан координатор челябинского штаба Алексея Навального Борис Золотаревский.
Обновлено в 09:43
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На стадионе голландского АЗ обрушилась крыша

На стадионе АЗ в Алкмааре рухнула крыша. Фотографию, подтверждающую обрушение, выложил в «твиттере» журналист Брайан Вейкер.
Обновлено в 13:03
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Видео проезда поезда по Крымскому мосту появилось в сети

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, в интернете появился ролик, на котором видно, как по Крымскому мосту едет поезд.
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Уже в ближайшие пять лет в модельном ряде компании появятся двадцать пять электрифицированных вариаций, двенадцать из них будут оснащены исключительно электродвигателями.
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Футбол

«Факел» уступил «Нижнему Новгороду», «Балтика» разгромила «Мордовию»

Состоялись три матча 7-го тура ФНЛ. «Балтика» разгромила «Мордовию» и набрала шесть очков. Клуб из Саранска остался в зоне вылета.
Обновлено в 11:55
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