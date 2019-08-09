Общество
Тишковец предсказал прекращение дождей в МосквеРИА Новости 03:24
Погода берет курс на улучшение, лето вернется в Москву в воскресенье, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Читать в источнике
Оценить29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 14:00, Вашингтон
Общество
Названы самые распространенные фамилии россиян
На протяжении многих лет самыми распространенными фамилиями в России остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
Обновлено в 03:34
Политика
Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму
Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено в 11:59
Футбол
Вратарь «Динамо» Шунин получил травму
Обновлено в 13:02
Общество
Акция на Сахарова не привлекла москвичей ни песней, ни числом
Организаторы, вероятно, надеялись привлечь людей на митинг обещанным концертом известных исполнителей.
Обновлено в 11:12
Футбол
«Шахтер» обыграл «Динамо» в матче чемпионата Украины по футболу
Донецкий "Шахтер" одержал победу над киевским "Динамо" со счетом 2:1 в гостевом матче третьего тура чемпионата Украины по футболу.
Обновлено в 12:07
Интернет
В Telegram добавили «беззвучные» сообщения и анимированные эмодзи
Как и всегда, с новым обновлением в мессенджере появилось множество новых интересных функций.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес
Седокова показала, как умеет отдыхать без детей
Певица не находит себе места Известная певица, экс-участница коллектива "ВИА Гра" Анна Седокова поделилась впечатлениями от отдыха без детей.
Обновлено в 07:51
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Хоккей
Сборная России U18 выиграла Кубок Глинки/Гретцки
Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею вышла в финал Кубка Глинки/Гретцки, где встретится с Канадой.
Обновлено в 13:34
Шоу-бизнес
Наргиз рассказала о конфликте с продюсерским центром Фадеева
Певица Наргиз Закирова впервые рассказала о разногласиях и недавнем конфликте с продюсерским центром Максима Фадеева "Малфа".
Обновлено в 07:06
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали публике
Обновлено в 08:57
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Обновлено в 11:15
Происшествия
В США задержали мужчину, который пришел в магазин Walmart с винтовкой
Обновлено 08 августа в 22:56
Происшествия
В ДТП под Тамбовом погибли пять человек
В результате аварии пять человек погибли, восемь пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе тамбовского главка МВД.
Обновлено в 00:47
Происшествия
В Москве восемь человек пострадали в ДТП с автобусом
Обновлено в 07:07
Армия и оружие
Американский военный погиб в ходе операции на севере Ирака
«Один американский военнослужащий погиб сегодня во время миссии иракских сил безопасности в провинции Найнава, Ирак, консультируя и сопровождая иракские силы безопасности во время запланированной операции», — приводит заявление коалиции РИА Новости.
Обновлено в 13:27
Общество
Шнуров обвинил участников митинга оппозиции в стремлении к «халяве»
Потом Шнуров отмечает, что на митинг тысячи участников пришли ради «халявы», ведь концерты популярных исполнителей стоят денег и на них не всегда легко попасть.
Обновлено в 11:52
Общество
Сообщения о плохом состоянии здоровья Горбачева опровергли
Последние полгода, как утверждал Венедиктов, Горбачев практически живет в больнице, а последние два года находится в очень плохом состоянии.
Обновлено в 06:49
Происшествия
В Москве на митинге оппозиции задержан Борис Золотаревский
В Москве на митинге оппозиции задержан координатор челябинского штаба Алексея Навального Борис Золотаревский.
Обновлено в 09:43
Футбол
На стадионе голландского АЗ обрушилась крыша
На стадионе АЗ в Алкмааре рухнула крыша. Фотографию, подтверждающую обрушение, выложил в «твиттере» журналист Брайан Вейкер.
Обновлено в 13:03
Транспорт
Видео проезда поезда по Крымскому мосту появилось в сети
Как сообщает телеканал РЕН ТВ, в интернете появился ролик, на котором видно, как по Крымскому мосту едет поезд.
Обновлено вчера в 10:55
Авто
BMW планирует покорить рынок электрокаров
Уже в ближайшие пять лет в модельном ряде компании появятся двадцать пять электрифицированных вариаций, двенадцать из них будут оснащены исключительно электродвигателями.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Неизвестный устроил стрельбу в мечети в Норвегии
В коммуне Берум близ Осло произошла стрельба в мечети, погиб один человек, еще один ранен, сообщает Dagbladet.
Обновлено в 12:01
Происшествия
Видео: байкер выжил после падения с мотоцикла на скорости 340 км/ч
В США мотоциклист упал с байка на скорости 340 км/ч и выжил.
Обновлено в 13:02
Футбол
«Факел» уступил «Нижнему Новгороду», «Балтика» разгромила «Мордовию»
Состоялись три матча 7-го тура ФНЛ. «Балтика» разгромила «Мордовию» и набрала шесть очков. Клуб из Саранска остался в зоне вылета.
Обновлено в 11:55