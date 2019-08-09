Общество
Тишковец предсказал прекращение дождей в МосквеРИА Новости 03:24
Погода берет курс на улучшение, лето вернется в Москву в воскресенье, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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Общество
На проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг
Обновлено в 07:15
Политика
Турецкий радикал призвал Эрдогана признать Крым российским
Напомним, что президент Турции Раджеп Тайип Эрдлган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 7 августа подтвердил, что Турция не признавала и никогда не признает Крым российским.
Обновлено в 02:44
Здоровье
Ученые объяснили, как есть любимую еду и долго жить
Американские ученые выяснили, что риск преждевременной смерти от различных проблем со здоровьем можно снизить примерно на 25%, если большая часть рациона — растительная пища.
Обновлено в 00:47
Происшествия
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, минувшей ночью покончил с собой в тюрьме, сообщил телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 09:23
Политика
Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой Украины
«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США», — призвал автор петиции.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали
Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу
Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия
Жертвами супертайфуна в Китае стали 18 человек
В Китае из-за супертайфуна «Лекима» погибли 18 человек, еще 14 числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 07:30
Транспорт
Строители объяснили, откуда на Крымском мосту взялись поезда
Как сообщает РИА Новости, строители переправы рассказали, что технологические поезда ходят по Крымскому мосту с прошлого года.
Обновлено вчера в 16:50
Музыка
Сергей Пенкин: сейчас что ни певец, то считается звездой
Обновлено в 09:25
Политика
Медведев поздравил Медведчука со вторым местом на выборах в Раду
Председатель партии «Единая Россия» (ЕР), премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил лидера украинской политической силы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука со вторым местом на выборах в Верховную Раду, назвав это «весомым результатом».
Обновлено в 06:09
Общество
Очередям у консульства Финляндии в Петербурге посвятили граффити
«Очередь за визами в Генеральное консульство Финляндии занимайте заранее», — подписал он пост.
Обновлено в 08:45
Происшествия
В Германии 15 футболистов пострадали от удара молнии
От удара молнии на юге Германии пострадали 15 футболистов. Об этом сообщила баварская газета Merkur.
Обновлено в 08:11
Политика
Трамп рассказал о полученном от Ким Чен Ына письме
Президент США Дональд Трамп заявил, что получил вчера письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено вчера в 10:59
Происшествия
В лобовом ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург погибли два человека
Сегодня в 11:15 на 235-м километре трассы Пермь — Екатеринбург столкнулись две легковушки.
Обновлено в 06:08
Общество
Москвичи составили треть собравшихся на концерте на проспекте Сахарова
Генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт заявил, что менее трети граждан, принявших участие в согласованном митинге-концерте на проспекте Академика Сахарова, являются москвичами.
Обновлено в 10:47
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Музыка
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено 08 августа в 06:54
Общество
На концерте в рамках митинга на проспекте Сахарова выступил рэпер Face
На концерте в рамках согласованной акции протеста на проспекте Академика Сахарова в Москве выступил рэпер Face, который спел несколько своих песен.
Обновлено в 09:30
Футбол
Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии
Обновлено в 05:44
Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец оценил предположение депутата Госдумы Алексея Журавлева о том, что страны Запада могли применить против России климатическое оружие.
Обновлено в 10:25
Происшествия
В Тамбовской области в ДТП с микроавтобусами погибли пять человек
В Мордовском районе Тамбовской области столкнулись два микроавтобуса, погибли пять человек, ещё восемь — получили травмы.
Обновлено в 01:49
Футбол
«Тамбов» и «Оренбург» сыграли вничью в матче РПЛ
Футбольные клубы «Тамбов» и «Оренбург» не смогли выявить победителя в матче пятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:08
Общество
На согласованный митинг в центре Москвы вышли около 20 тысяч человек
В согласованной акции в центре Москвы участвуют порядка 20 тысяч человек, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Обновлено в 08:40
Политика
В Крыму отреагировали на поднятие флага Украины в Судаке
Обновлено в 02:41