Общество

Тишковец предсказал прекращение дождей в МосквеРИА Новости 03:24

Погода берет курс на улучшение, лето вернется в Москву в воскресенье, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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