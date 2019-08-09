Погода берет курс на улучшение, лето вернется в Москву в воскресенье, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

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Происшествия Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, минувшей ночью покончил с собой в тюрьме, сообщил телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов.

Политика Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой Украины «В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США», — призвал автор петиции.

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Армия и оружие Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу.

Происшествия Жертвами супертайфуна в Китае стали 18 человек В Китае из-за супертайфуна «Лекима» погибли 18 человек, еще 14 числятся пропавшими без вести.

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Политика Медведев поздравил Медведчука со вторым местом на выборах в Раду Председатель партии «Единая Россия» (ЕР), премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил лидера украинской политической силы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука со вторым местом на выборах в Верховную Раду, назвав это «весомым результатом».

Общество Очередям у консульства Финляндии в Петербурге посвятили граффити «Очередь за визами в Генеральное консульство Финляндии занимайте заранее», — подписал он пост.

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Общество Москвичи составили треть собравшихся на концерте на проспекте Сахарова Генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт заявил, что менее трети граждан, принявших участие в согласованном митинге-концерте на проспекте Академика Сахарова, являются москвичами.

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Музыка Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.

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Футбол «Тамбов» и «Оренбург» сыграли вничью в матче РПЛ Футбольные клубы «Тамбов» и «Оренбург» не смогли выявить победителя в матче пятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).