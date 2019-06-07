Тиньков считает дело против Калви провокацией и позоромInc.Russia 04:25

Фото: Сергей Коньков / ТАСС Бизнесмен Олег Тиньков назвал уголовное дело против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви провокацией и позором. Об этом предприниматель заявил на деловом завтраке «Сбербанка» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Тиньков считает дело против Калви провокацией и позором

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.

Происшествия В Подмосковье четвероклассница забеременела от 47-летнего мужчины В Московской области 11-летняя ученица четвёртого класса забеременела от 47-летнего гражданина Узбекистана.

Общество Ученые рассказали о влиянии глобального потепления на климат Сибири Самое значимое влияние глобальное потепление оказывает на Арктику и горные ледники.

Политика Шредер осудил давление США на Данию и ЕС по «Северному потоку - 2» Санкционное давление США влияет на политику Дании и Евросоюза по "Северному потоку-2", заявил бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер на бизнес-завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Финансы Сбербанк за январь-май увеличил чистую прибыль по РСБУ на 12,3% Сбербанк России за январь-май 2019 года увеличил чистую прибыль по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,3% - до 369,1 млрд рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Происшествия В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова Полицейские задержали корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, сообщила Русская служба BBC.

Транспорт Минтранс сообщил о тонне неразобранного багажа в Шереметьево Аэропорт Шереметьево привлек дополнительные силы для сортировки и обработки багажа, сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РБК.

Политика В Кремле ответили на призыв Лондона «изменить поведение» Москва не намерена менять поведение по отношению к Лондону и хочет взаимовыгодных отношений, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Космос На Байконуре начали сборку головной части для обсерватории «Спектр-РГ» На аппарат «Спектр-РГ», установленный при помощи переходной системы на разгонный блок «ДМ-03», были установлены створки головного обтекателя, после чего специалисты начали стыковку электрических соединений космической головной части и их проверке.

Экономика Wainbridge построит штаб-квартиру для «Тинькофф» за 15 млрд руб Строительство офисного центра "Акватория" обойдется в 15 млрд руб. Эта сумма с учетом проектирования объекта, аренды и отделки помещений, сообщили в компании, сообщили в Wainbridge.

Кино Сценариста «Чернобыля» удивила реакция России и Украины на сериал Работавший над сериалом «Чернобыль» американский сценарист Крейг Мазин рассказал, что его удивила реакция на телешоу в странах постсоветского пространства.

Экономика «Россети» проводит ребрендинг дочерних компаний Официальный представитель компании пояснил ТАСС, что ребрендинг затронет 14 межрегиональных компаний и "Россети - ФСК ЕЭС".

Политика Зеленский поручил вывезти на президентском самолете из Грузии 10 детей Президент Украины Владимир Зеленский поручил отправить из Грузии на президентском самолете десять задержанных детей.

Происшествия Новосибирца с инсультом вынесли из трамвая и бросили на асфальте На кадрах видно, как из остановившегося на остановке "Бугринская роща" трамвая №15 двое мужчин по просьбе вагоновожатой выносят пассажира и оставляют его на асфальте, после этого один из них возвращается в салон, а второй уходит.

Экономика Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.

Экономика Белорусы больше всех пострадали от грязной нефти, заявил Лукашенко Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за загрязнения нефти в нефтепроводе "Дружба" больше всех пострадала белорусская сторона, передает "БелТА".

Общество Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что последние шесть дней придерживается водного голодания и не употребляет пищу.

Политика В Кремле прокомментировали возможную встречу Путина с Зеленским Пока в планах Путина нет встречи с новоизбранным президентом Украины, отметил Песков.

Экономика Чайка назвал «законно расследуемым» дело Калви Генеральный прокурор Юрий Чайка на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что для возбуждения уголовного дела в отношении главы фонда Baring Vostok Майкла Калви было «достаточно поводов и оснований», передает корреспондент РБК.

Происшествия В Москве полицейский застрелил задержанного во время попытки побега Московский полицейский остановил водителя, нарушавшего правила дорожного движения и доставил в отдел полиции, но тот попытался сбежать и при задержании активно сопротивлялся, пытаясь завладеть оружием, в результате чего был застрелен, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по Москве.

Политика Игорь Бабушкин выдвинулся в губернаторы Астраханской области Игорь Бабушкин выдвинулся в губернаторы Астраханской области Представленный вчера общественности Игорь Бабушкин сегодня подал заявление в избирательную комиссию.