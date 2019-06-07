Тиньков считает дело против Калви провокацией и позоромInc.Russia 04:25

Фото: Сергей Коньков / ТАСС Бизнесмен Олег Тиньков назвал уголовное дело против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви провокацией и позором. Об этом предприниматель заявил на деловом завтраке «Сбербанка» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Тиньков считает дело против Калви провокацией и позором

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