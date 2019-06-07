Тиньков назвал дело против Калви позором и провокациейВедомости 02:54

Предприниматель Олег Тиньков на деловом завтраке Сбербанка на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что считает уголовное дело против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви позором России.

Тиньков назвал дело против Калви позором и провокацией

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