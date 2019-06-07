Тиньков назвал дело против Калви позором и провокациейВедомости 02:54

Предприниматель Олег Тиньков на деловом завтраке Сбербанка на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что считает уголовное дело против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви позором России.

Тиньков назвал дело против Калви позором и провокацией

Авто Названы самые популярные кроссоверы в России по итогам мая Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.

Хоккей Как «Сент-Луис» выиграл пятый матч финала Кубка Стэнли Российские форварды «Блюз» Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв результативными действиями в пятом матче финала Кубка Стэнли не отметились.

Происшествия SSJ-100 не вылетел из Екатеринбурга из-за неисправности Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ямал", готовившийся к рейсу Екатеринбург — Новый Уренгой с посадкой в Салехарде, задержан в аэропорту Кольцово почти на шесть часов, передает ТАСС.

Происшествия В Самарской области в ДТП погибли три человека Три человека погибли и четверо пострадали в столкновении легковушки и автокрана "КамАЗ" на трассе в Самарской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.

Происшествия В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова В Москве задержали 36-летнего жителя по подозрению в покушении на сбыт наркотиков.

Общество ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, определяющие условия получения многократных шенгенских виз на год, два года и пять лет.

Экономика Wainbridge построит штаб-квартиру для «Тинькофф» за 15 млрд руб Строительство офисного центра "Акватория" обойдется в 15 млрд руб. Эта сумма с учетом проектирования объекта, аренды и отделки помещений, сообщили в компании, сообщили в Wainbridge.

Транспорт Тонна неразобранного багажа осталась в Шереметьево Министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что в столичном аэропорту Шереметьево остается неразобранной тонна багажа, передает РИА "Новости".

Общество Попавшая в больницу Симоньян рассказала о самочувствии Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян остается в больнице после инцидента с юристом Любовью Соболь и получает лекарства через капельницу.

Экономика В России с 2020 года увеличат материнский капитал Индексация маткапитала необходима, поскольку с 1 января 2020 года прогноз роста потребительских цен равен 4%. Программа материнского капитала начала действовать в России в 2007 году, недавно её продлили до конца 2021 года.

Политика Шредер осудил давление США на Данию и ЕС по «Северному потоку - 2» Санкционное давление США влияет на политику Дании и Евросоюза по "Северному потоку-2", заявил бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер на бизнес-завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.

Наука Глобальные оледенения связали с усилением тектоники плит Ученые показали, что как минимум три известных периода глобального обледенения в прошлом могли усиливать тектонику — и, наоборот, долгий перерыв между оледенениями отразился в заметном ее замедлении между 1,8 миллиарда и 800 миллионами лет назад.

Происшествия В центре шведского Линчепинга прогремел взрыв Мощный взрыв прогремел в пятницу в шведском городе Линчепинг, несколько человек получили легкие травмы, сообщает издание Expressen со ссылкой на полицию и спасательные службы.

Политика Google предупредила власти США о рисках бойкота Huawei В Google предупредили администрацию президента США Дональда Трампа о возможных рисках для национальной безопасности страны в случае усиления санкций в отношении Huawei, пишет Financial Times со ссылкой на три источника.

Политика Песков заявил об отсутствии у Путина планов встречаться с Зеленским Президент России Владимир Путин пока не планирует встречаться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Армия и оружие Зеленский пообещал жёсткий ответ бойцов ВСУ на обстрелы в Донбассе Украинские военные будут жёстко реагировать на обстрелы в Донбассе, но на дипломатическом уровне Киев продолжит настаивать на прекращении огня, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Политика На Урале запретили пускать в вузы американских дипломатов В вузы Свердловской области поступило письмо главы регионального министерства образования, в котором сказано о запрете пускать в учебные заведения представителей консульства США.

Армия и оружие Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС США В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания.

Политика Рада отказалась увольнять глав Минобороны и СБУ по желанию Зеленского Верховная Рада отказалась освободить от должности министра обороны Степана Полторака и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака, передает «РБК-Украина».