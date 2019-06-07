Экономика
Тиньков назвал дело против Калви позором и провокациейВедомости 02:54
Предприниматель Олег Тиньков на деловом завтраке Сбербанка на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что считает уголовное дело против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви позором России.
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Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку
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Авто
Названы самые популярные кроссоверы в России по итогам мая
Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
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Как «Сент-Луис» выиграл пятый матч финала Кубка Стэнли
Российские форварды «Блюз» Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв результативными действиями в пятом матче финала Кубка Стэнли не отметились.
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Культура
«Болотную тварь» закрыли после премьеры первого эпизода
Кинокомпания DC закрыла собственный сериал «Болотная тварь» после выхода первой серии.
Обновлено в 01:08
Происшествия
SSJ-100 не вылетел из Екатеринбурга из-за неисправности
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ямал", готовившийся к рейсу Екатеринбург — Новый Уренгой с посадкой в Салехарде, задержан в аэропорту Кольцово почти на шесть часов, передает ТАСС.
Обновлено в 02:27
Происшествия
В Самарской области в ДТП погибли три человека
Три человека погибли и четверо пострадали в столкновении легковушки и автокрана "КамАЗ" на трассе в Самарской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
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Происшествия
В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова
В Москве задержали 36-летнего жителя по подозрению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 03:56
Общество
ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз
Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, определяющие условия получения многократных шенгенских виз на год, два года и пять лет.
Обновлено вчера в 06:30
Экономика
Wainbridge построит штаб-квартиру для «Тинькофф» за 15 млрд руб
Строительство офисного центра "Акватория" обойдется в 15 млрд руб. Эта сумма с учетом проектирования объекта, аренды и отделки помещений, сообщили в компании, сообщили в Wainbridge.
Обновлено в 04:00
Транспорт
Тонна неразобранного багажа осталась в Шереметьево
Министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что в столичном аэропорту Шереметьево остается неразобранной тонна багажа, передает РИА "Новости".
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Происшествия
Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки
Обновлено в 03:02
Общество
Попавшая в больницу Симоньян рассказала о самочувствии
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян остается в больнице после инцидента с юристом Любовью Соболь и получает лекарства через капельницу.
Обновлено в 04:09
Экономика
В России с 2020 года увеличат материнский капитал
Индексация маткапитала необходима, поскольку с 1 января 2020 года прогноз роста потребительских цен равен 4%. Программа материнского капитала начала действовать в России в 2007 году, недавно её продлили до конца 2021 года.
Обновлено вчера в 09:53
Политика
Шредер осудил давление США на Данию и ЕС по «Северному потоку - 2»
Санкционное давление США влияет на политику Дании и Евросоюза по "Северному потоку-2", заявил бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер на бизнес-завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Обновлено в 03:34
Футбол
Буффон может перебраться в «Барселону»
Обновлено вчера в 20:56
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Наука
Глобальные оледенения связали с усилением тектоники плит
Ученые показали, что как минимум три известных периода глобального обледенения в прошлом могли усиливать тектонику — и, наоборот, долгий перерыв между оледенениями отразился в заметном ее замедлении между 1,8 миллиарда и 800 миллионами лет назад.
Обновлено вчера в 02:59
Общество
Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram
Обновлено вчера в 11:32
Происшествия
В центре шведского Линчепинга прогремел взрыв
Мощный взрыв прогремел в пятницу в шведском городе Линчепинг, несколько человек получили легкие травмы, сообщает издание Expressen со ссылкой на полицию и спасательные службы.
Обновлено в 04:09
Политика
Google предупредила власти США о рисках бойкота Huawei
В Google предупредили администрацию президента США Дональда Трампа о возможных рисках для национальной безопасности страны в случае усиления санкций в отношении Huawei, пишет Financial Times со ссылкой на три источника.
Обновлено в 01:59
Политика
Песков заявил об отсутствии у Путина планов встречаться с Зеленским
Президент России Владимир Путин пока не планирует встречаться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие
Зеленский пообещал жёсткий ответ бойцов ВСУ на обстрелы в Донбассе
Украинские военные будут жёстко реагировать на обстрелы в Донбассе, но на дипломатическом уровне Киев продолжит настаивать на прекращении огня, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 03:16
Политика
На Урале запретили пускать в вузы американских дипломатов
В вузы Свердловской области поступило письмо главы регионального министерства образования, в котором сказано о запрете пускать в учебные заведения представителей консульства США.
Обновлено вчера в 04:34
Армия и оружие
Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС США
В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания.
Обновлено вчера в 21:43
Политика
Рада отказалась увольнять глав Минобороны и СБУ по желанию Зеленского
Верховная Рада отказалась освободить от должности министра обороны Степана Полторака и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака, передает «РБК-Украина».
Обновлено вчера в 06:58
Гаджеты
Начался прием предзаказов на OPPO Reno 10x Zoom
Обновлено вчера в 09:17
Экономика
На деловом завтраке «Сбербанка» на ПМЭФ не поверили в нацпроекты
Глава "Сбербанка" Герман Греф предложил проголосовать - помогут ли нацпроекты обеспечить темпы роста выше средних мировых.
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Космос
Российский робот не влез в люк корабля «Союз»
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