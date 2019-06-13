Технологии
«Тинькофф» запустил вспыльчивого голосового помощника по имени ОлегИнфорос 05:42
"Тинькофф" запустил голосового помощника по имени Олег, который может выполнять переводы на счета в "Тинькофф" и Сбербанк, отправлять на почту документы, управлять дебетовой и кредитными картами, давать консультации по банковским вопросам и акциям, пишет РИА Новости.
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Происшествия
В Воронеже Land Rover протаранил 5 машин и опрокинулся
Обновлено в 05:54
Политика
Путин уволил двух генералов из дела Голунова
Об увольнении Девяткина и Пучкова перед президентом ходатайствовал глава МВД Владимир Колокольцев, сообщивший о данном решении 11 июня в своем заявлении о деле журналиста Ивана Голунова, которого в тот же день освободили от уголовного преследования в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.
Обновлено в 04:58
Экономика
В ДНР и ЛНР поднимут пенсии и зарплаты бюджетников
Власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) поднимут зарплаты сотрудникам бюджетной сферы.
Обновлено в 07:38
Здоровье
Мать заметила ссадину на руке сына и спасла ему жизнь
Жительница острова Джерси своевременно заметила признак сепсиса на запястье восьмилетнего сына и спасла ему жизнь.
Обновлено вчера в 23:54
Экономика
СМИ узнали об одобрении Путиным системы ИПК без автоподписки
Президент России Владимир Путин одобрил переход на систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК) с тем условием, что граждане будут подключаться к ней добровольно.
Обновлено в 03:48
Технологии
Avast закрыл VPN-сервис SecureLine из-за РКН
Только закончилась история с блокировкой сайтов, каналов в YouTube и арестах журналистов, как Avast объявила о плохой новости для подписчиков сервиса SecureLine VPN.
Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес
Шепелев признался в проблемах в воспитании сына
После смерти Жанны Фриске Дмитрий Шепелев в одиночку воспитывает сына Платона.
Обновлено в 08:25
Экономика
Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что по ряду направлений средства бюджета расходуют медленно, это касается и финансирования национальных проектов, к 14 июня премьер ждет доклады по реализации мер для исправления ситуации.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Протестующие против вырубки леса в Подмосковье заявили о задержаниях
В городе Ликино-Дулево на востоке Московской области местные жители протестуют против вырубки леса для создания просеки под строительство комплекса переработки отходов.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Неизвестный ограбил банк на юге Москвы
Неизвестный ограбил банк в районе метро «Нагорная» в Москве, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Житель Тольятти до смерти избил двухлетнюю падчерицу
Пьяный житель Тольятти до смерти избил свою двухлетнюю падчерицу, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг СУСК РФ по региону.
Обновлено в 06:46
Футбол
Появилось видео с похудевшими Кокориным и Мамаевым
Появилось видео из Мосгорсуда, где в четверг, 13 июня, рассматривается жалоба на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 07:20
Происшествия
В Белоруссии казнили убийцу трех человек
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Происшествия
53 ребенка умерли, поев плоды личи
Обновлено в 04:07
Политика
Украинская оппозиция пообещала переговоры с Россией
В случае победы на парламентских выборах «Оппозиционная платформа — За жизнь» будет инициировать начало прямых переговоров в четырехстороннем формате Киев — Донецк — Луганск — Москва.
Обновлено в 08:49
Экономика
Кудрин: Индексация пенсий выше инфляции может потребовать средства ФНБ
По мнению Кудрина, в этом году экономический рост составит примерно один процент, а в следующем году - один-два процента.
Обновлено в 07:40
Кино
Disney объявил о перезапуске «Чипа и Дейла»
Новую версию мультсериала о забавных бурундуках Чипе и Дейле компания снимет для своего стримингового сервиса Disney+.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие
Украинские военные закрепились на позициях у Донецка
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково
Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.
Обновлено вчера в 16:07
Футбол
Кокорин и Мамаев не смогут выйти по УДО в ближайшее время
Обновлено в 05:55
Здоровье
Минздрав РФ призвал жаловаться на незаконные платные медуслуги
Минздравом была выпущена памятка для граждан о гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи.
Обновлено в 05:20
Политика
Глава СБУ объяснил наличие российского гражданства у своей жены
Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов объяснил наличие российского гражданства у своей жены.
Обновлено в 03:28
Здоровье
Адвокат рассказала об исходе судебного скандала семьи Алибасова и производителей «Крота»
Адвокат Московской городской коллегии адвокатов Марина Кащенко в эфире Первого канала огорчила родственников Бари Алибасова — семья не сможет засудить производителей средства "Крот", поскольку даже после такого тяжелого отправления продюсеру удалось выжить.
Обновлено в 08:52
Авто
Паркетник Haval F7 станет дешевле на 220 тысяч рублей
По данным портала "Китайские автомобили", производитель принял решение о старте целого ряда акций на новинку, включая снижение цены на 20 тысяч рублей для первых 777 покупателей, программу Трейд-Ин с дисконтом в 150 тысяч рублей и компенсацию стоимости КАСКО в размере 50 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
Известный ведущий MTV впал в кому
Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Организатор полета Качиньского в Смоленск получил 10 месяцев тюрьмы
Экс-глава канцелярии премьер-министра Польши Томаш Арабский приговорен к 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года за организацию полета, в котором в 2010 году погиб президент страны Лех Качиньский, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:28
Хоккей
«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли
Обновлено вчера в 22:43