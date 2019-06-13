Технологии

«Тинькофф» запустил вспыльчивого голосового помощника по имени ОлегИнфорос 05:42

"Тинькофф" запустил голосового помощника по имени Олег, который может выполнять переводы на счета в "Тинькофф" и Сбербанк, отправлять на почту документы, управлять дебетовой и кредитными картами, давать консультации по банковским вопросам и акциям, пишет РИА Новости.
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«Тинькофф» запустил голосового помощника со вспыльчивым характером

Forbes02:00

Тинькофф Банк представляет голосового помощника в сфере финансов — Олега

Банки.ру02:35

«Тинькофф» представил голосового помощника Олега

Говорит Москва03:48

Как работает голосовой помощник «Тинькофф банка»

Ведомости03:24

«Тинькофф» представил голосового помощника «Олега»

РИА Новости03:39

«Тинькофф» запустил голосового помощника по имени Олег

ТАСС04:49

«Тинькофф» запустил вспыльчивого голосового помощника по имени Олег

РБК03:20
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Происшествия

В Воронеже Land Rover протаранил 5 машин и опрокинулся

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Политика

Путин уволил двух генералов из дела Голунова

Об увольнении Девяткина и Пучкова перед президентом ходатайствовал глава МВД Владимир Колокольцев, сообщивший о данном решении 11 июня в своем заявлении о деле журналиста Ивана Голунова, которого в тот же день освободили от уголовного преследования в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.
Обновлено в 06:44
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.
Обновлено в 04:58
Экономика

В ДНР и ЛНР поднимут пенсии и зарплаты бюджетников

Власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) поднимут зарплаты сотрудникам бюджетной сферы.
Обновлено в 07:38
Здоровье

Мать заметила ссадину на руке сына и спасла ему жизнь

Жительница острова Джерси своевременно заметила признак сепсиса на запястье восьмилетнего сына и спасла ему жизнь.
Обновлено вчера в 23:54
Экономика

СМИ узнали об одобрении Путиным системы ИПК без автоподписки

Президент России Владимир Путин одобрил переход на систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК) с тем условием, что граждане будут подключаться к ней добровольно.
Обновлено в 03:48
Технологии

Avast закрыл VPN-сервис SecureLine из-за РКН

Только закончилась история с блокировкой сайтов, каналов в YouTube и арестах журналистов, как Avast объявила о плохой новости для подписчиков сервиса SecureLine VPN.
Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес

Шепелев признался в проблемах в воспитании сына

После смерти Жанны Фриске Дмитрий Шепелев в одиночку воспитывает сына Платона.
Обновлено в 08:25
Экономика

Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что по ряду направлений средства бюджета расходуют медленно, это касается и финансирования национальных проектов, к 14 июня премьер ждет доклады по реализации мер для исправления ситуации.
Обновлено в 05:51
Происшествия

Протестующие против вырубки леса в Подмосковье заявили о задержаниях

В городе Ликино-Дулево на востоке Московской области местные жители протестуют против вырубки леса для создания просеки под строительство комплекса переработки отходов.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Неизвестный ограбил банк на юге Москвы

Неизвестный ограбил банк в районе метро «Нагорная» в Москве, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Обновлено в 05:06
Происшествия

Житель Тольятти до смерти избил двухлетнюю падчерицу

Пьяный житель Тольятти до смерти избил свою двухлетнюю падчерицу, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг СУСК РФ по региону.
Обновлено в 06:46
Футбол

Появилось видео с похудевшими Кокориным и Мамаевым

Появилось видео из Мосгорсуда, где в четверг, 13 июня, рассматривается жалоба на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 07:20
Происшествия

В Белоруссии казнили убийцу трех человек

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
Обновлено в 06:49
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Происшествия

53 ребенка умерли, поев плоды личи

Обновлено в 04:07
Политика

Украинская оппозиция пообещала переговоры с Россией

В случае победы на парламентских выборах «Оппозиционная платформа — За жизнь» будет инициировать начало прямых переговоров в четырехстороннем формате Киев — Донецк — Луганск — Москва.
Обновлено в 08:49
Экономика

Кудрин: Индексация пенсий выше инфляции может потребовать средства ФНБ

По мнению Кудрина, в этом году экономический рост составит примерно один процент, а в следующем году - один-два процента.
Обновлено в 07:40
Кино

Disney объявил о перезапуске «Чипа и Дейла»

Новую версию мультсериала о забавных бурундуках Чипе и Дейле компания снимет для своего стримингового сервиса Disney+.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие

Украинские военные закрепились на позициях у Донецка

Обновлено вчера в 23:29
Происшествия

Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково

Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.
Обновлено вчера в 16:07
Технологии

Дуров: Telegram подвергся DDoS-атаке из-за протестов в Гонконге

Обновлено в 05:28
Футбол

Кокорин и Мамаев не смогут выйти по УДО в ближайшее время

Обновлено в 05:55
Здоровье

Минздрав РФ призвал жаловаться на незаконные платные медуслуги

Минздравом была выпущена памятка для граждан о гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи.
Обновлено в 05:20
Политика

Глава СБУ объяснил наличие российского гражданства у своей жены

Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов объяснил наличие российского гражданства у своей жены.
Обновлено в 03:28
Здоровье

Адвокат рассказала об исходе судебного скандала семьи Алибасова и производителей «Крота»

Адвокат Московской городской коллегии адвокатов Марина Кащенко в эфире Первого канала огорчила родственников Бари Алибасова — семья не сможет засудить производителей средства "Крот", поскольку даже после такого тяжелого отправления продюсеру удалось выжить.
Обновлено в 08:52
Авто

Паркетник Haval F7 станет дешевле на 220 тысяч рублей

По данным портала "Китайские автомобили", производитель принял решение о старте целого ряда акций на новинку, включая снижение цены на 20 тысяч рублей для первых 777 покупателей, программу Трейд-Ин с дисконтом в 150 тысяч рублей и компенсацию стоимости КАСКО в размере 50 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

Известный ведущий MTV впал в кому

Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Организатор полета Качиньского в Смоленск получил 10 месяцев тюрьмы

Экс-глава канцелярии премьер-министра Польши Томаш Арабский приговорен к 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года за организацию полета, в котором в 2010 году погиб президент страны Лех Качиньский, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:28
Хоккей

«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли

Обновлено вчера в 22:43
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