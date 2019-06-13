Технологии
«Тинькофф» запустил вспыльчивого голосового помощника по имени ОлегИнфорос 05:42
"Тинькофф" запустил голосового помощника по имени Олег, который может выполнять переводы на счета в "Тинькофф" и Сбербанк, отправлять на почту документы, управлять дебетовой и кредитными картами, давать консультации по банковским вопросам и акциям, пишет РИА Новости.
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Хоккей
Рик Нэш станет помощником генерального менеджера «Коламбуса»
Известный нападающий Рик Нэш станет помощником генерального менеджера клуба Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнена, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Джим Черны.
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Володин рассказал об условиях России для возвращения в ПАСЕ
Совет Госдумы на заседании 19 июня рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
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«Рубин» сообщил об изменениях в тренерском штабе
Казанский футбольный клуб "Рубин" на своем официальном сайте сообщил об изменениях в тренерском штабе.
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На спутнике Юпитера были обнаружены залежи поваренной соли
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Происшествия
Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил скандал во Внуково
Вратарь сборной России по футболу и санкт-петербургского "Зенита" Андрей Лунев отреагировал на сложившуюся ситуацию вокруг него после скандала в аэропорту Внуково.
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Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
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ГИБДД хочет ввести новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики
ГИБДД предлагает ввести промежуточный экспресс-тест, который при положительном результате будет являться лишь основанием для дальнейшей полноценной проверки.
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В программе певица признается, почему много лет назад она бросила свою дочь Киру, рожденную в браке с Александром Малининым.
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Китайские ученые разработали новый инструмент редактирования генов
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Азар прошел медосмотр перед презентацией в «Реале»
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ЦБ Швейцарии сменил ключевую ставку
Швейцарский национальный банк (SNB, центробанк страны) принял решение сменить ключевую процентную ставку, вместо таргетируемого уровня трехмесячной ставки LIBOR введя новую ставку ЦБ по депозитам, говорится в сообщении центробанка.
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Саакашвили возглавил список «Движения новых сил» на выборах в Раду
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что возглавил список своей партии "Движение новых сил" на выборах в Верховную раду Украины.
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Политика
Новак заявил о готовности России продлить контракт с Украиной на газ
Глава Минэнерго России Александр Новак после переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем заявил о готовности России продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину.
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Кино
Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз
Обновлено в 04:40
Происшествия
Вооруженный мужчина ограбил банк на юге Москвы
Сотрудники правопорядка рассказали о разбойном нападении на кредитно-финансовое учреждение в Москве.
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В Белоруссии казнили убийцу трех человек
Обновлено в 06:49
Хоккей
«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
В Оманском заливе атакованы два танкера
6. В прошлом месяце Иран обвинили в атаках на танкеры ОАЭ 13 мая Саудовская Аравия сообщала, что два ее нефтяных танкера были повреждены в результате диверсии.
Обновлено в 06:21
Финансы
Международные резервы России превысили $500 млрд
Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено в 09:24
Кино
Борис Хлебников представил на «Кинотавре» сериал «Шторм»
Обновлено в 06:35
Происшествия
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Происшествия
В Кабардино-Балкарии задержали общественника с 263 граммами марихуаны
Руководитель общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко заключен под стражу по уголовному делу о покупке 263 граммов марихуаны и уже признал вину, говорится в ответе МВД по Кабардино-Балкарии на запрос РИА Новости.
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Футбол
Мбаппе стал самым дорогим футболистом в мире
Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признан самым дорогим футболистом в мире.
Обновлено в 09:28
Политика
Пушков с сарказмом прокомментировал решение США о написании Киева
Член Совета Федерации Алексей Пушков как всегда с иронией прокомментировал сообщение о том, что Совет США по географическим названиям принял решение, что отныне в международной базе столица Украины будет писаться не "Kiev" на "Kyiv".
Обновлено в 05:49
Политика
Российский офицер освобожден из плена в Афганистане
Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие
Комплекс «Житель» использован для борьбы с БПЛА
В Бурятии военнослужащими ВВО был впервые опробован в работе комплекс радиоэлектронной борьбы «Житель». Назначение системы – борьба с БПЛА.
Обновлено в 01:52