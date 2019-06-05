Технологии

«Тинькофф» представил голосового помощника ОлегаГоворит Москва 03:48

Олег будет жить в мобильном приложении «Тинькофф», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз банка.
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«Тинькофф» запустил голосового помощника со вспыльчивым характером

Forbes02:00

Тинькофф Банк представляет голосового помощника в сфере финансов — Олега

Банки.ру02:35

«Тинькофф» запустил голосового помощника по имени Олег

ТАСС04:49

Как работает голосовой помощник «Тинькофф банка»

Ведомости03:24

«Тинькофф» представил голосового помощника «Олега»

РИА Новости03:39

«Тинькофф» запустил вспыльчивого голосового помощника по имени Олег

РБК03:20

«Тинькофф» представил голосового помощника Олега

Говорит Москва03:48
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Происшествия

Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Обновлено в 10:01
Финансы

Международные резервы РФ впервые с 2014 года превысили $500 млрд

Отмечается, что впервые с января 2014 года этот показатель превысил полтриллиона долларов. Такой показатель приходится на 7 июня 2019 года.
Обновлено в 10:37
Происшествия

СК: в мэрии Томска и Роспотребнадзоре проводятся обыски

Следственные органы проводят обыски в мэрии Томска и региональном управлении Роспотребнадзора в связи с расследованием уголовного дела о предоставлении сфальсифицированных доказательств в Арбитражный суд Томской области, сообщила в четверг пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Обновлено в 08:21
Футбол

Ориентировочная сумма бюджета ФК «Торпедо» составит 330 млн рублей

Ориентировочный бюджет столичного футбольного клуба "Торпедо" к началу сезона-2019/20 составит 330 млн рублей.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес

Снимок юного Максима Галкина с братом попал в Сеть

На фанатской странице известной российской исполнительницы Аллы Пугачевой появился фотоснимок совсем еще маленького телевизионного ведущего Максима Галкина с братом.
Обновлено в 00:46
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Обновлено в 04:58
Политика

Володин: Россия покинет ПАСЕ, если ее лишат полномочий

Если российская делегация будет лишена каких-либо полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), РФ оставляет за собой право покинуть ассамблею.
Обновлено в 10:02
Армия и оружие

В истребителе F-35C обнаружена критическая проблема

По сообщению американского издания Defence News, истребители F-35C при достижении сверхзвуковой скорости не могут долгое время находится в стеллс-режиме, иначе он подвергнется разрушениям и потеряет скрытность.
Обновлено в 09:57
Политика

Российский офицер освобожден из плена в Афганистане

Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.
Обновлено в 09:10
Политика

Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими

Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
Обновлено в 04:41
Авто

Новый кроссовер Kia Seltos показали на видео

Дизайн автомобиля в видео-тизере раскрывается лишь частично, однако внешность Seltos уже не является секретом.
Обновлено в 10:26
Происшествия

Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева

Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:58
Общество

Роскомнадзор проверит сервис TikTok на соблюдение российских законов

Проверкой TikTok планирует заняться и Роскомнадзор.
Обновлено в 09:09
Происшествия

В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор

В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Гаджеты

Россия выпустит первый коммерческий смартфон на российской ОС

Российский рынок пополнится в сентябре 2019 года планшетами и первым коммерческим смартфоном на отечественной операционной системе Astra Linux.
Обновлено в 03:58
Общество

Штрафы за «утечку» персональных данных могут вырасти до 18 млн рублей

В целом предлагается уточнить размеры санкций за правонарушения с учетом международного опыта, а также ввести административные штрафы за нарушение требований о локализации баз персональных данных граждан Российской Федерации на ее территории.
Обновлено в 10:10
Происшествия

Песков прокомментировал инцидент с танкерами в Оманском заливе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с танкерами в Оманском заливе, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 10:36
Политика

Рамзан Кадыров предупредил о новой мировой войне

Инцидент с нефтяным танкером в Оманском заливе моет обернуться полномасштабной войной, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.
Обновлено в 07:02
Происшествия

Песков прокомментировал проведение несанкционированной акции в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о прошедшей в среду в Москве несанкционированной акции, заявил, что разрешать или не разрешать подобные мероприятия - прерогатива городских властей, как и оценка работы на них правоохранителей.
Обновлено в 10:17
Происшествия

В Новосибирской области девушку убило молнией

Обновлено в 06:28
Армия и оружие

Зеленский отказался щадить школы и больницы Донбасса

Вооружённые силы Украины не получали приказа после инициативы представителя украинского президента на минских переговорах Леонида Кучмы не открывать «ответный огонь» по жилым домам, школам и больницам народных республик Донбасса.
Обновлено в 08:39
Происшествия

Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Общество

Спецмагазины для алкоголя и табака могут появиться в России

В России могут появиться специальные магазины по продаже алкоголя и табака, пишут "Известия".
Обновлено в 02:57
Общество

В ночь на пятницу в Самарской области ожидаются заморозки

В ночь на пятницу, 14 июня, местами в Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, - 2 градуса по Цельсию.
Обновлено в 09:38
Общество

В Омской области ожидаются заморозки

Дачников предупреждают о необходимости позаботиться о посадках.
Обновлено в 05:50
Футбол

Гризманн переходит в «Барселону»

Нападающий Антуан Гризманн станет футболистом «Барселоны». Об этом сообщил исполнительный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин.
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия

Футболист Мамаев назвал происходящее в суде «позором»

Осужденный за хулиганство полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев назвал происходящее в суде «позором».
Обновлено в 07:46
Космос

NASA готовится исследовать труп древней планеты в поясе астероидов

Обновлено в 07:04
Происшествия

Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Новой Москве

Обновлено в 07:41
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
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