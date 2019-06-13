Технологии

«Тинькофф» запустил вспыльчивого голосового помощника по имени ОлегИнфорос 05:42

"Тинькофф" запустил голосового помощника по имени Олег, который может выполнять переводы на счета в "Тинькофф" и Сбербанк, отправлять на почту документы, управлять дебетовой и кредитными картами, давать консультации по банковским вопросам и акциям, пишет РИА Новости.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Как работает голосовой помощник «Тинькофф банка»

Ведомости03:24

Тинькофф Банк представляет голосового помощника в сфере финансов — Олега

Банки.ру02:35

«Тинькофф» запустил вспыльчивого голосового помощника по имени Олег

РБК03:20

«Тинькофф» запустил голосового помощника со вспыльчивым характером

Forbes02:00

«Тинькофф» представил голосового помощника «Олега»

РИА Новости03:39

«Тинькофф» запустил голосового помощника по имени Олег

ТАСС04:49

«Тинькофф» представил голосового помощника Олега

Говорит Москва03:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 06:15, Ашберн
Общество

Крупный скейт-парк откроется на востоке столицы к осени

Обновлено в 05:50
Футбол

Кокорин и Мамаев не смогут выйти по УДО в ближайшее время

Обновлено в 05:55
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия

Задержание экс-главы волгоградского СКР сняли на видео

Задержание бывшего главы СКР по Волгоградской области Михаила Музраева, подозреваемого в покушении на губернатора Андрея Бочарова, сняли на видео.
Обновлено вчера в 09:40
Экономика

Медведев предсказал четырехдневную рабочую неделю

"Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта", - сказал Медведев, выступая на 108-й сессии Международной организации труда (МОТ).
Обновлено 11 июня в 07:30
Происшествия

Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Гаджеты

Xiaomi Mi True Wireless Earphones: полностью беспроводные наушники за €80

Обновлено в 01:35
Происшествия

Один из танкеров, атакованных в Оманском заливе, затонул

Танкер Front Altair, принадлежащий норвежской компании Frontline, затонул. Ранее в четверг, 13 июня, его атаковали в Оманском заливе.
Обновлено в 05:03
Происшествия

ОВД-Инфо: На марше в Москве задержали более 500 человек

Обновлено вчера в 17:29
Здоровье

Диетологи назвали полезные свойства свежих огурцов

Огурцы обладают рядом свойств, которые позволят не только наладить работу пищеварительной системы, но и оздоровить мозг.
Обновлено вчера в 22:17
Армия и оружие

Выстрелы Амура: новейшие танки Т-80 отправились на Дальний Восток

Впервые на Дальнем Востоке появились «реактивные» танки Т-80БВМ: полностью модернизированные машины поступили на вооружение 38-й бригады.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика

Минстрой опроверг перенос сроков перехода на эскроу-счета

Сроки перехода на новую систему долевого строительства с использованием эскроу-счетов не переносятся, заявил в четверг на селекторном совещании с регионами замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.
Обновлено в 04:06
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Киев

Совет США по географическим названиям изменил официальное написание Киева в международной базе, сообщает пресс-служба посольства Украины в США.
Обновлено в 05:51
Авто

Почему АвтоВАЗ не ставит на LADA АКПП «КАТЕ»

Автогигант принял решение ставить на собственные модели Коробка автомат альянса 4-ступенчатую Jatco, которая применяется по реальное время на освеженном роде Lada Granta.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Пресечена деятельность крупной нарколаборатории под Калугой

В Калужской области прекращено производство синтетических наркотиков в подпольной лаборатории.
Обновлено в 05:48
Экономика

Акции «Интер РАО» подорожали на Московской бирже на 14%

Обыкновенные акции "Интер РАО" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 14,23% и достигли 4,872 рубля за бумагу.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие

Самолеты ВКС России нанесли удары по террористам в Сирии

Самолеты ВКС России нанесли четыре бомбовых удара по террористам в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 06:06
Происшествия

Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково

Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.
Обновлено вчера в 16:07
Политика

Путин заявил о деградации отношений России и США

Президент РФ Владимир Путин заявил о деградации отношений России и США. Об этом 13 июня он рассказал в интервью телеканалу «МИР».
Обновлено в 00:12
Происшествия

Попросившие канадского убежища россияне рассказали о горящей земле

Обновлено в 05:38
Единоборства

Усик отказался боксировать с Поветкиным из-за политики

Обновлено вчера в 19:54
Технологии

Российские вузы могут начать выдавать электронные дипломы

Российские вузы планируют начать выдавать дипломы выпускникам в электронном виде уже к 2021 году. Доступ к документу будет у работодателей.
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия

Свердловская больница выплатит миллион рублей ослепшей пациентке

Свердловская больница выплатит один миллион рублей пациентке, ослепшей на один глаз.
Обновлено в 06:05
Здоровье

Мать спасла жизнь сыну, заметив на его руке покраснение

Жительница острова Джерси Александра Радди спасла жизнь восьмилетнему сыну, разглядев на него руке странное покраснение.
Обновлено в 03:24
Общество

В Роскачестве дали советы по приготовлению окрошки

Эксперты Роскачества составили список рекомендаций по выбору ингредиентов для окрошки и дали рецепты приготовления летнего супа.
Обновлено в 02:30
Общество

Ошибка Медведевой с цветами флага России вызвала споры в сети

Обновлено в 00:50
Политика

Путина попросили пересмотреть уголовные дела, связанные с наркотиками

Академик РАН Андрей Воробьев обратился к президенту России Владимиру Путину с требованием пересмотреть все уголовные дела, связанные с запрещенными веществами, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на соответствующее письмо.
Обновлено в 06:05
Футбол

Дзюба провел утро на рыбалке. Поймал 6 рыб

Обновлено в 05:57
Происшествия

Неизвестные ограбили банк на юге Москвы

Вооруженные грабители украли из банка на юге Москвы 5 млн рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 06:01
Транспорт

ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не выявила необоснованного роста цен плацкартные билеты на июнь-август 2019 года, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное