Технологии
«Тинькофф» запустил вспыльчивого голосового помощника по имени ОлегИнфорос 05:42
"Тинькофф" запустил голосового помощника по имени Олег, который может выполнять переводы на счета в "Тинькофф" и Сбербанк, отправлять на почту документы, управлять дебетовой и кредитными картами, давать консультации по банковским вопросам и акциям, пишет РИА Новости.
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Общество
Крупный скейт-парк откроется на востоке столицы к осени
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Кокорин и Мамаев не смогут выйти по УДО в ближайшее время
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Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
Задержание экс-главы волгоградского СКР сняли на видео
Задержание бывшего главы СКР по Волгоградской области Михаила Музраева, подозреваемого в покушении на губернатора Андрея Бочарова, сняли на видео.
Обновлено вчера в 09:40
Экономика
Медведев предсказал четырехдневную рабочую неделю
"Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта", - сказал Медведев, выступая на 108-й сессии Международной организации труда (МОТ).
Обновлено 11 июня в 07:30
Происшествия
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Один из танкеров, атакованных в Оманском заливе, затонул
Танкер Front Altair, принадлежащий норвежской компании Frontline, затонул. Ранее в четверг, 13 июня, его атаковали в Оманском заливе.
Обновлено в 05:03
Происшествия
ОВД-Инфо: На марше в Москве задержали более 500 человек
Обновлено вчера в 17:29
Здоровье
Диетологи назвали полезные свойства свежих огурцов
Огурцы обладают рядом свойств, которые позволят не только наладить работу пищеварительной системы, но и оздоровить мозг.
Обновлено вчера в 22:17
Армия и оружие
Выстрелы Амура: новейшие танки Т-80 отправились на Дальний Восток
Впервые на Дальнем Востоке появились «реактивные» танки Т-80БВМ: полностью модернизированные машины поступили на вооружение 38-й бригады.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика
Минстрой опроверг перенос сроков перехода на эскроу-счета
Сроки перехода на новую систему долевого строительства с использованием эскроу-счетов не переносятся, заявил в четверг на селекторном совещании с регионами замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.
Обновлено в 04:06
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
Совет США по географическим названиям изменил официальное написание Киева в международной базе, сообщает пресс-служба посольства Украины в США.
Обновлено в 05:51
Авто
Почему АвтоВАЗ не ставит на LADA АКПП «КАТЕ»
Автогигант принял решение ставить на собственные модели Коробка автомат альянса 4-ступенчатую Jatco, которая применяется по реальное время на освеженном роде Lada Granta.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Пресечена деятельность крупной нарколаборатории под Калугой
В Калужской области прекращено производство синтетических наркотиков в подпольной лаборатории.
Обновлено в 05:48
Экономика
Акции «Интер РАО» подорожали на Московской бирже на 14%
Обыкновенные акции "Интер РАО" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 14,23% и достигли 4,872 рубля за бумагу.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие
Самолеты ВКС России нанесли удары по террористам в Сирии
Самолеты ВКС России нанесли четыре бомбовых удара по террористам в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково
Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.
Обновлено вчера в 16:07
Политика
Путин заявил о деградации отношений России и США
Президент РФ Владимир Путин заявил о деградации отношений России и США. Об этом 13 июня он рассказал в интервью телеканалу «МИР».
Обновлено в 00:12
Единоборства
Усик отказался боксировать с Поветкиным из-за политики
Обновлено вчера в 19:54
Технологии
Российские вузы могут начать выдавать электронные дипломы
Российские вузы планируют начать выдавать дипломы выпускникам в электронном виде уже к 2021 году. Доступ к документу будет у работодателей.
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия
Свердловская больница выплатит миллион рублей ослепшей пациентке
Свердловская больница выплатит один миллион рублей пациентке, ослепшей на один глаз.
Обновлено в 06:05
Здоровье
Мать спасла жизнь сыну, заметив на его руке покраснение
Жительница острова Джерси Александра Радди спасла жизнь восьмилетнему сыну, разглядев на него руке странное покраснение.
Обновлено в 03:24
Общество
В Роскачестве дали советы по приготовлению окрошки
Эксперты Роскачества составили список рекомендаций по выбору ингредиентов для окрошки и дали рецепты приготовления летнего супа.
Обновлено в 02:30
Политика
Путина попросили пересмотреть уголовные дела, связанные с наркотиками
Академик РАН Андрей Воробьев обратился к президенту России Владимиру Путину с требованием пересмотреть все уголовные дела, связанные с запрещенными веществами, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на соответствующее письмо.
Обновлено в 06:05
Футбол
Дзюба провел утро на рыбалке. Поймал 6 рыб
Обновлено в 05:57
Происшествия
Неизвестные ограбили банк на юге Москвы
Вооруженные грабители украли из банка на юге Москвы 5 млн рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 06:01
Транспорт
ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не выявила необоснованного роста цен плацкартные билеты на июнь-август 2019 года, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:44