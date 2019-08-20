Экономика

«Тинькофф» отказался от переезда в бизнес-центр «Акватория»ТАСС 04:01

3 фото
Группа "Тинькофф" отказалась от переноса штаб-квартиры в бизнес-центр "Акватория" в 2022 году. В настоящий момент "Тинькофф" изучает более привлекательные варианты, говорится в сообщении группы, посвященном финансовыми итогами за первое полугодие 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

На офисном рынке Москвы сорвалась сделка, которая могла стать крупнейшей

Эхо Москвы04:00

«Тинькофф» отказался от переезда в бизнес-центр «Акватория»

Моя Москва.онлайн04:36

«Тинькофф» не будет размещать штаб-квартиру в строящемся в Москве бизнес-центре «Акватория»

Банки.ру04:29

«Тинькофф» отказался от переезда в бизнес-центр «Акватория»

ТАСС04:01

«Тинькофф» отказался от крупной сделки

ГЛАС.RU04:50

TCS Group отказался от крупнейшей сделки на рынке офисной недвижимости

Finam.Ru03:41

«Тинькофф» не станет переезжать в бизнес-центр «Акватория»

Интерфакс03:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 05:07, Ашберн
Происшествия

Двое украинских моряков умерли от метилового спирта на Кубани

Двое граждан Украины, служивших моряками на судне под флагом Панамы, стоявшего на рейде Тамани, умерли после отравления метиловым спиртом в порту Краснодарского края.
Обновлено в 04:33
Политика

Украина собирается покупать газ у Румынии

«Ожидается, что уже 1 января 2020 года будет создана постоянная мощность для импорта из Румынии объемом 1,5 млрд кубометров газа в год» - говорится в сообщении «Укртрансгаза».
Обновлено в 04:11
Политика

К самолету делегации Путина подлетели швейцарские истребители

Журналист «РИА Новости» сообщил, что самолет кремлевского пула с делегацией и корреспондентами из Российской Федерации несколько минут сопровождали два истребителя ВВС Швейцарии в небе над Женевой.
Обновлено вчера в 09:02
Армия и оружие

В МИД России оценили испытание США запрещённой ДРСМД ракеты

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков прокомментировал испытание США крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 02:53
Происшествия

Россиян предупредили о новом способе кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт — имитируя звонок от службы безопасности, они используют робота, пишет газета «Известия».
Обновлено в 02:41
Происшествия

Похитившие российских моряков пираты вышли на связь

Оставшиеся на борту четверо членов экипажа сообщили, что вскоре пираты должны выйти на связь.
Обновлено в 03:18
Политика

Медведев уволил замглавы ПФР Иванова в связи с утратой доверия

Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил находящегося под следствием заместителя председателя Пенсионного фонда России Алексея Иванова.
Обновлено в 04:38
Общество

Минпросвещения хочет ограничить использование телефонов в школах

Чиновники хотят запретить школьникам носить телефоны на шее, поясе и в карманах.
Обновлено вчера в 04:12
Технологии

Ученые выяснили, как смартфоны влияют на работу мозга

Использование мобильного телефона для отвлечения от какой-то сложной умственной задачи приводит к тому, что мозг на самом деле не "перезагружается", а еще больше утомляется.
Обновлено в 03:43
Политика

Макрон прокомментировал переговоры с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал в своем Twitter итоги переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 22:44
Футбол

Конов: «Рубин» и «Зенит» заплатили за трансфер Сутормина 50 тысяч

Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов обнаружил данные РФПЛ о регистрации полузащитника в клубах: Дата регистрации трансфера Сутормина из «Оренбурга» в «Рубин» в электронной системе управления соревнованиями (ЭСУС) 28 июня 2019 года с фиксацией оплаты до первого августа 2019 года в размере 50 000 рублей согласно пункту 5 трансферного контракта.
Обновлено в 03:32
Происшествия

Поиски 5-летней Зарины Авгоновой продолжаются в Нижегородской области

Обновлено в 01:43
Политика

Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве

Обновлено вчера в 15:16
Наука

На Итурупе нашли сеть подземных ходов времен Второй мировой войны

Участники экспедиции "Восточный бастион - Курильская гряда" нашли на острове Итуруп сеть подземных ходов, которые были прорыты, предположительно, в годы Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 21:50
Экономика

Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса

Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Общество

В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрения законопроект об освобождении водителей от некоторых штрафов за административные правонарушения.
Обновлено в 02:29
Авто

Aston Martin представил дизайн серийного кроссовера DBX на видео

Серийное производство Aston Martin DBX начнется в 2020 году на заводе в Сейнт-Атане.
Обновлено вчера в 15:41
Политика

МИД Китая назвал протесты в Москве попыткой вмешательства Запада

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что продолжающиеся в Москве с конца июля протесты являются попыткой вмешательства западных стран во внутренние дела России.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Двое детей ушли на рыбалку в Югре и пропали

В Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа пропали двое детей — ранее подростки ушли рыбачить на лодке.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Водителя попавшего в ДТП в Перми автобуса отпустили

В Перми в отношении водителя автобуса, который попал в крупное дорожно-транспортное происшествие, избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.
Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева рассказала, как похудела за год на 60 килограммов

Обновлено в 03:05
Культура

Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию

Обновлено вчера в 21:16
Технологии

В Китае хотят массово продавать клонированных котов

Массовая продажа клонированных котов в ближайшее время стартует в Китае.
Обновлено в 05:00
Политика

В «Ильюшине» подтвердили сокращения

В ПАО "Ильюшин" уточнили, кого коснутся сокращения, передает ТАСС.
Обновлено в 04:55
Общество

В Японии за неделю от жары умерли семь человек

По меньшей мере семь человек скончались, более 7 тыс. госпитализированы в Японии за прошедшую неделю из-за установившейся на территории страны жары.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия

В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка

Житель Удмуртии, которого за тяжкие преступления приговорили к смертной казни, но затем помиловали, изнасиловал маленькую девочку, сообщили в главке Следственного комитета по республике.
Обновлено в 02:23
Космос

Половина спутников ГЛОНАСС лишились гарантии

Более половины спутников, входящих в орбитальную группировку системы ГЛОНАСС, работает за пределами установленного производителем гарантийного срока.
Обновлено вчера в 23:42
Авто

Выставка COMTRANS-2019 расширилась и изменила формат

3 сентября на открытой площадке COMTRANS ARENA откроется 19-ая Церемония награждения победителей конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России»: лучших из лучших среди отечественных и иностранных производителей коммерческой техники выберут ведущие журналисты авторитетных независимых СМИ.
Обновлено в 03:02
Происшествия

СК провел обыск у одного из участников акции 27 июля в Москве

Сотрудники СК провели обыск в доме участника несогласованной акции в Москве 27 июля Виктора Кириленко в рамках уголовного дела о массовых беспорядках.
Обновлено в 03:47
Футбол

Футболисты «Спартака» обыграли ЦСКА в чемпионате России

Обновлено в 03:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кирилл Валерьевич Писарев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, инвестор, основатель и совладелец Группы Компаний ПИК, одной из крупнейших российских девелоперских компаний.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное