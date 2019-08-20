Экономика

«Группа Тинькофф» отменила крупнейшую сделку на офисном рынке МосквыВедомости 05:09

Сделка между TCS Group Holding и Wainbridge должна была стать крупнейшей за всю историю рынка офисной недвижимости Москвы. До сих пор самой крупной на рынке считается сделка Сбербанка с Midland Development, тогда банк сначала арендовал, а потом и выкупил 56 000 кв. м в бизнес-парке «Южный порт».
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Wainbridge: Расторжение сделки по БЦ Aquatoria с группой «Тинькофф» не стало неожиданностью для компании

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Эхо Москвы04:00

«Тинькофф» отменил крупнейшую сделку на рынке офисной недвижимости Москвы

РБК05:18

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