Экономика

«Тинькофф» отказался от крупнейшей сделки на офисном рынке МосквыИнтерфакс 03:35

Соглашение о намерениях между группой "Тинькофф" и девелопером Wainbridge было подписано в начале июня на полях ПМЭФ. Тогда сообщалось, что сделка станет крупнейшей на рынке офисной недвижимости Москвы за последние два года.
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