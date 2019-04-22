Общество

Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента ТатарстанаГазета.Ru 05:29

Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Фишман. Отмечается, что пара поженилась в казанском ЗАГСе утром 22 апреля.
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Тимур Бекмамбетов
Кинорежиссёр
советский, казахстанский и российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, клипмейкер. Основатель и президент Международного кинофестиваля экшн-фильмов «Astana».
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