Общество
Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента ТатарстанаГазета.Ru 05:29
Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Фишман. Отмечается, что пара поженилась в казанском ЗАГСе утром 22 апреля.
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Экономика
Чистая прибыль Halliburton более чем утроилась в I квартале
Выручка компании почти не изменилась в этом периоде, оказавшись на отметке $5,94 млрд.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Туристы массово покидают Шри-Ланку после серии терактов
После воскресных терактов на Шри-Ланке, туристы начали массово покидать страну, об этом сообщил председатель управления по развитию туризма Шри-Ланки Кишу Гомес.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие
Самолет ВВС США провел разведку у Крыма
Обновлено в 09:09
Политика
Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины
После обработки 90,25% протоколов на президентский выборах на Украине побеждает Владимир Зеленский, а это значит, что после того, как он займет кресло главы государства, первой леди страны станет его супруга Елена.
Обновлено в 03:19
Экономика
Совет Федерации одобрил закон об ипотечных каникулах
«Меры, предусмотренные законом, направлены на установление дополнительных гарантий защиты имущественных интересов граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также на снижение финансовой нагрузки на граждан при обслуживании ипотечных жилищных займов в случае их реструктуризации», — сказано в пояснительной записке к инициативе.
Обновлено в 06:50
Политика
Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях
Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и для вручения подозрений бывшего главу администрации президента (АП) Украины Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя республиканского Нацбанка Валерию Гонтареву.
Обновлено в 07:43
Политика
Мизулина назвала запрет признаком свободы
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина на форуме безопасного интернета рассказала об обратной стороне изобилия прав.
Обновлено в 09:03
Космос
Космический корабль SpaceX взорвался во время испытаний
Корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска взорвался во время огневых испытаний системы автоматического спасения, сообщают Известия .
Обновлено в 02:26
Здоровье
Карантин по бруцеллезу объявлен в Ростовской области
В хуторе Нижнеантоновский Орловского района Ростовской области введен карантин по бруцеллезу.
Обновлено в 07:35
Политика
В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
Обновлено в 08:03
Происшествия
Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке
Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Ространснадзор нашел у S7 нарушения после крушения в Германии
Ространснадзор нашел семь нарушений в работе авиакомпании «Глобус» (дочерняя структура группы компаний S7 Group) во время внеплановой проверки.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Tesla Model S взорвалась на парковке в Шанхае
В китайском сервисе микроблогов Weibo в воскресенье, 21 апреля, выложили видео, на котором электромобиль Tesla Model S взрывается на подземной парковке в Шанхае, судя по времени, указанному на видео, около восьми вечера в воскресенье.
Обновлено в 09:14
Происшествия
На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Политика
В Турции напали на лидера оппозиции
В пригороде Анкары на траурной церемонии неизвестные напали на лидера основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу.
Обновлено вчера в 13:09
Политика
В «Ростехе» хотят сделать популярным владение оружием
В государственной корпорации «Ростех» считают, что владение оружием в России необходимо популяризировать.
Обновлено в 07:23
Наука
Установлена повышающая эффективность тренировок доза кофеина
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Милявской поставил ей ультиматум об уходе со сцены
Муж российской певицы Лолиты Милявской спортсмен Дмитрий Иванов потребовал от исполнительницы на время прекратить концертную деятельность.
Обновлено в 05:22
Теннис
Мария Шарапова сообщила, что не беременна
Россиянка Мария Шарапова, отвечая на вопросы болельщиков в Инстаграме, сообщила, что она не беременна.
Обновлено в 01:52
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Интернет
Более 23 млн аккаунтов оказались защищены паролем 123456
Лидером списка стал пароль 123456: его использовали для защиты 23,2 млн учетных записей, которые затем успешно взломали.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Экономика
ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала российскую "дочку" Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России, говорится в понедельник в сообщении регулятора.
Обновлено в 09:53
Кино
В Кирове впервые пройдет фестиваль короткометражек «Золотой теленок»
Международный фестиваль короткометражного кино "Золотой теленок", в рамках которого выберут лучшие работы, созданные участниками Международного союза Клуба веселых и находчивых, впервые пройдет в Кирове.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
Российским морякам отказали в выплате суточных за работу в Сирии
Морякам и офицерам трех кораблей Черноморского флота не выплатили суточные за командировки в Сирию.
Обновлено в 04:03
Авто
Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul
Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42
Космос
Марсоход от NASA собран и тестируется для миссии «Марс-2020»
Сообщается, что работы по созданию нового американского марсохода от NASA завершены.
Обновлено вчера в 02:25