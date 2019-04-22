Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента ТатарстанаГазета.Ru 05:29

Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Фишман. Отмечается, что пара поженилась в казанском ЗАГСе утром 22 апреля.

Экономика Чистая прибыль Halliburton более чем утроилась в I квартале Выручка компании почти не изменилась в этом периоде, оказавшись на отметке $5,94 млрд.

Происшествия Туристы массово покидают Шри-Ланку после серии терактов После воскресных терактов на Шри-Ланке, туристы начали массово покидать страну, об этом сообщил председатель управления по развитию туризма Шри-Ланки Кишу Гомес.

Политика Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины После обработки 90,25% протоколов на президентский выборах на Украине побеждает Владимир Зеленский, а это значит, что после того, как он займет кресло главы государства, первой леди страны станет его супруга Елена.

Экономика Совет Федерации одобрил закон об ипотечных каникулах «Меры, предусмотренные законом, направлены на установление дополнительных гарантий защиты имущественных интересов граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также на снижение финансовой нагрузки на граждан при обслуживании ипотечных жилищных займов в случае их реструктуризации», — сказано в пояснительной записке к инициативе.

Политика Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и для вручения подозрений бывшего главу администрации президента (АП) Украины Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя республиканского Нацбанка Валерию Гонтареву.

Политика Мизулина назвала запрет признаком свободы Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина на форуме безопасного интернета рассказала об обратной стороне изобилия прав.

Космос Космический корабль SpaceX взорвался во время испытаний Корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска взорвался во время огневых испытаний системы автоматического спасения, сообщают Известия .

Здоровье Карантин по бруцеллезу объявлен в Ростовской области В хуторе Нижнеантоновский Орловского района Ростовской области введен карантин по бруцеллезу.

Происшествия Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.

Происшествия Ространснадзор нашел у S7 нарушения после крушения в Германии Ространснадзор нашел семь нарушений в работе авиакомпании «Глобус» (дочерняя структура группы компаний S7 Group) во время внеплановой проверки.

Происшествия Tesla Model S взорвалась на парковке в Шанхае В китайском сервисе микроблогов Weibo в воскресенье, 21 апреля, выложили видео, на котором электромобиль Tesla Model S взрывается на подземной парковке в Шанхае, судя по времени, указанному на видео, около восьми вечера в воскресенье.

Происшествия На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.

Политика В Турции напали на лидера оппозиции В пригороде Анкары на траурной церемонии неизвестные напали на лидера основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу.

Политика В «Ростехе» хотят сделать популярным владение оружием В государственной корпорации «Ростех» считают, что владение оружием в России необходимо популяризировать.

Шоу-бизнес Муж Лолиты Милявской поставил ей ультиматум об уходе со сцены Муж российской певицы Лолиты Милявской спортсмен Дмитрий Иванов потребовал от исполнительницы на время прекратить концертную деятельность.

Теннис Мария Шарапова сообщила, что не беременна Россиянка Мария Шарапова, отвечая на вопросы болельщиков в Инстаграме, сообщила, что она не беременна.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Любовь Успенская Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

Интернет Более 23 млн аккаунтов оказались защищены паролем 123456 Лидером списка стал пароль 123456: его использовали для защиты 23,2 млн учетных записей, которые затем успешно взломали.

Экономика ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала российскую "дочку" Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России, говорится в понедельник в сообщении регулятора.

Кино В Кирове впервые пройдет фестиваль короткометражек «Золотой теленок» Международный фестиваль короткометражного кино "Золотой теленок", в рамках которого выберут лучшие работы, созданные участниками Международного союза Клуба веселых и находчивых, впервые пройдет в Кирове.

Армия и оружие Российским морякам отказали в выплате суточных за работу в Сирии Морякам и офицерам трех кораблей Черноморского флота не выплатили суточные за командировки в Сирию.