Общество

Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента ТатарстанаLenta.ru 07:24

Режиссер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Рустама Минниханова Наталия Фишман поженились в Казани. Об этом сообщает портал «Бизнес Online» в понедельник, 22 апреля. Пара расписалась в отделе ЗАГСа, который находится в центре семьи «Казан».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Тимур Бекмамбетов опубликовал свадебное фото с Наталией Фишман

Казанский репортер08:41

Наталия Фишман и Тимур Бекмамбетов поженились в Казани

Татар-информ03:50

«Даже самые близкие узнали накануне»: Наталия Фишман завершила «дозор» Тимура Бекмамбетова

БИЗНЕС Online08:19

Режиссер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

РИА Новости05:13

Училась в Берлине, а в 25 лет стала правой рукой президента Татарстана: Кто такая Наталия Фишман, ставшая женой Тимура Бекмамбетова

КП - Казань08:32

Появились фото со свадебного пикника Фишман и Бекмамбетова на озере Кабан

ProKazan.ru05:51

Наталия Фишман и Тимур Бекмамбетов расписались в казанской «Чаше»

Вечерняя Казань03:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 13:13, Ашберн
Политика

Мадуро поздравил россиян с днем рождения Ленина

Обновлено в 12:01
Происшествия

В Москве обнаружили тело чемпионки России по тайскому боксу

Тело победительницы Кубка России по тайскому боксу Кристины Мялиной обнаружили в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес

Вандалы осквернили могилу Евгения Осина

Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Экономика

Выручка «Русагро» выросла более чем на 50%

В 2018 г. выручка "Русагро" увеличилась на 5% до 82,98 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла в 2,3 раза до 12,8 млрд руб.
Обновлено в 05:05
Общество

Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России

Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Религия

У православных началась Страстная неделя

С 22 по 27 апреля у православных христиан идет Страстная неделя. Она называется так в память о последних днях земной жизни Иисуса Христа.
Обновлено вчера в 23:48
Общество

Навального уличили в зарабатывании миллионов на компромате

Обновлено в 07:56
Происшествия

В Петербурге самолет не смог приземлиться из-за лисы на полосе

Обновлено в 08:44
Политика

Мизулина назвала запреты признаком свободы

Член Совета Федерации Елена Мизулина заявила, что большое количество прав ограничивает свободу человека.
Обновлено в 11:28
Футбол

Денис Черышев выбыл до конца сезона из-за травмы колена

Обновлено в 11:49
Политика

В Госдуме назвали Comedy Club отвратительным из-за шуток про депутатов

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал авторов программ Comedy Club и "Наша Russia".
Обновлено в 10:29
Энергетика

Украина обвинила Россию в низком качестве нефти

Украина усилила контроль качества российской нефти, транспортируемой через территорию страны, после заявления Белоруссии о низком качестве продукта.
Обновлено в 11:37
Армия и оружие

Недалеко от Крыма заметили военный самолет США

Сегодня на мониторинговых сервисах появились сообщения о приближении американского военного самолета к границам РФ.
Обновлено в 11:40
Армия и оружие

В Минобороны России предостерегли от военной операции США в Венесуэле

Военная операция против Венесуэлы, планы которой вынашивают США, будет не в интересах Вашингтона, поскольку сплотит венесуэльцев вокруг их законно избранного президента Николаса Мадуро и настроит страны Латинской Америки против Соединенных Штатов, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.
Обновлено в 12:24
Политика

Порошенко заявил о планах снова стать президентом Украины

Президент Украины Петр Порошенко вышел к участникам митинга, который проходит в его поддержку в центре Киева, и заявил, что рассчитывает вновь стать главой государства на следующих выборах.
Обновлено в 12:54
Культура

Ведущий НТВ Норкин вернулся в эфир после больничного

Ведущий канала НТВ Андрей Норкин вернулся на работу после больничного, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.
Обновлено в 10:01
Происшествия

Туристы из Красноярска, летевшие на Пхукет, приземлились в Китае

Лайнер Azur Air, совершавший рейс ZF-2433 по маршруту Красноярск – Пхукет 22 апреля, сел в Китае, в аэропорту Чэнду.
Обновлено в 05:16
Общество

Чиновник назвал повышение зарплат рабочих риском для экономики

Чиновник назвал повышение зарплат рабочих риском для экономики Игорь Ксенофонтов выступил против повышения денежной компенсации.
Обновлено в 08:01
Политика

Галкин поздравил Зеленского с избранием на пост президента Украины

Российский телеведущий Максим Галкин поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине и выразил надежду на нормализацию отношений между Киевом и Москвой.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Открытое горение в двух СНТ в Нижегородской области ликвидировано

Пожарные ликвидировали открытое горение в дачных домах в СНТ "Отдых" и "Березка" в Нижегородской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес

Сын вдовы Евстигнеева разрыдался на похоронах матери

Одним из первых на церемонию прибыл сын Ирины Цывиной Евгений Благонравов.
Обновлено в 06:26
Происшествия

В Хакасии экс-сотрудников колонии осудили за пытки над заключенными

Абаканский городской суд в Хакасии признал трех бывших сотрудников исправительной колонии №33 виновными в избиении заключенного и в издевательствах над ним, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 12:37
Авто

Объявлены комплектации и цены нового Kia Soul для России

Новый KIA Soul предложат в России с двумя бензиновыми «атмосферниками»: 1,6-литровым 123-сильным MPI, работающим в паре с «механикой» или «автоматом», и 2,0-литровым 150-сильным мотором, доступным только с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 06:06
Наука

24 мая «дочь Путина» будет защищать кандидатскую диссертацию в МГУ

Руководитель проекта Иннопрактика при МГУ Екатерина Тихонова, которую СМИ называют дочерью президента России Владимира Путина, 24 мая будет защищать кандидатскую диссертацию в сфере физико-математических наук.
Обновлено в 12:57
Общество

В честь Дня Победы ветераны смогут летать Аэрофлотом бесплатно

Ветеранам и инвалидам ВОВ дополнительно предоставляется возможность перелетов из пунктов России и пунктов в странах СНГ в ряд европейских стран.
Обновлено в 03:47
Экономика

Экономисты оценили влияние нацпроектов на рост ВВП

Эксперты Альфа-банка предполагают, что мультипликативный эффект от нацпроектов составляет 0,3. Таким образом, косвенный эффект в отношении роста экономики от реализации нацпроектов может составить в среднем в год не более 0,1% ВВП в 2019–2021 годах.
Обновлено в 10:26
Космос

Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке

Обновлено вчера в 09:04
Политика

Госпогранслужба Украины отказала Саакашвили во въезде в страну

Государственная погранслужба Украины заявила, что у бывшего президента Грузии и губернатора Одесской области Михаила Саакашвили нет оснований для законного въезда в страну.
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес

Звезда «Кадетства» Артем Терехов сдал ДНК-тест

Обновлено в 11:00
Общество

В России дачников штрафуют за теплицы

Дачников в России пытаются привлечь к ответственности за теплицы, установленные не по закону.
Обновлено в 03:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Тимур Бекмамбетов
Кинорежиссёр
советский, казахстанский и российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, клипмейкер. Основатель и президент Международного кинофестиваля экшн-фильмов «Astana».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное