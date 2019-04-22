Общество
Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента ТатарстанаLenta.ru 07:24
Режиссер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Рустама Минниханова Наталия Фишман поженились в Казани. Об этом сообщает портал «Бизнес Online» в понедельник, 22 апреля. Пара расписалась в отделе ЗАГСа, который находится в центре семьи «Казан».
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«Как я вышла замуж» в 6 фото: Наталия Фишман о свадьбе с Тимуром Бекмамбетовым
Казанский репортер17:32
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Катерина Тихонова, которую в СМИ называют дочерью президента Владимира Путина, будет защищать кандидатскую диссертацию
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Политика
Саакашвили отреагировал на отказ во въезде на Украину
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В послевоенном СССР существовала наука астроботаника, представители которой уверяли, что на Марсе есть жизнь, как минимум растительная.
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СК связал убийство следователя Шишкиной с хакерами
Убийство следователя Евгении Шишкиной, застреленной в Подмосковье в прошлом году, может быть связано с расследуемым ею уголовным делом хакеров, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
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Футбол
Н’Зонзи, вероятнее всего, продолжит карьеру во Франции
Полузащитник «Ромы» Стивен Н’Зонзи, скорее всего, покинет команду предстоящим летом.
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Транспорт
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На совещании были поставлены задачи — сформировать земельные участки для строительства АГНКС в восьми муниципальных образованиях, а также обустроить площадки для передвижных автомобильных газовых заправщиков (ПАГЗ) в пяти районах.
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Наука
Абстрактная картинка сделала человека невидимым для видеонаблюдения
Камеры видеонаблюдения смогли обмануть с помощью абстрактной картинки в руках человека.
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Энергетика
Снижение стоимости газа для населения согласовали на Украине
17 апреля Гройсман пригрозил инициировать отставку Коболева, если до 24 апреля компания не установит цену на газ для населения ниже предельно установленной цены в 8,55 грн за куб. м. Это произошло после просьбы "Нафтогаза" отменить "Положение о возложении специальных обязанностей", из-за которого было невозможно избежать повышения тарифов.
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Происшествия
Пожар на складах в Ленинградской области локализован
В Ленинградской области пожарным удалось локализовать возгорание на двух складах в промзоне посёлка имени Свердлова.
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Фанаты не узнали радикально изменившуюся Машу Малиновскую
Обновлено в 18:47
Космос
Во время испытаний космического корабля Crew Dragon произошло ЧП
В NASA подтвердили инцидент, который произошел во время испытаний космического корабля Crew Dragon в штате Флорида.
Обновлено в 03:05
Гаджеты
Apple ежемесячно платит конкуренту более 30 млн долларов
Apple и Amazon являются конкурентами на некоторых рынках, но между ними есть и тесные деловые отношения: со ссылкой на осведомленных по этому вопросу информаторов источник утверждает, что Apple платит Amazon более 30 миллионов долларов в месяц за использование облачных сервисов AWS.
Обновлено в 10:46
Политика
Первый президент Украины посоветовал Зеленскому снять блокаду Крыма
Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидирующему на выборах главы государства Владимиру Зеленскому наладить человеческие отношения с жителями Крыма и для этого, прежде всего, снять примененные против полуострова блокады.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено в 12:51
Происшествия
Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников
Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
Обновлено в 14:43
Политика
Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ
Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Политика
На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской
В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.
Обновлено вчера в 22:56
Игры
Появилось видео со всеми фаталити в Mortal Kombat 11
Обновлено в 09:08
Футбол
Суд разрешил врачу «Зенита» посетить футболиста Кокорина
Обновлено в 05:34
Наука
Математики доказали «превосходство» числа 73 над остальными числами
Доказываем гипотезу В феврале этого года гипотеза Шелдона, наконец, была строго доказана: математики Крис Спайсер и Карл Померанс (Carl Pomerance) показали, что не существует чисел, которые одновременно обладают свойствами «зеркальности» и «произведения», кроме 73.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Сочинские полицейские избили журналиста, который сделал им замечание
Как рассказал корреспондент издания «Росдержава» Станислав Андреев интернет-порталу «Свободные медиа», его затащили на территорию отдела и начали избивать после того, как он обратил внимание на то, что полицейские находились на улице без головных уборов.
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Мотогонщик выжил после падения с 15-метровой скалы
Британский спортсмен-мотоциклист Эдриан Оуэн рухнул с 15-метровой высоты и чудом выжил.
Обновлено в 18:04
Происшествия
В Стамбуле развалился четырехэтажный жилой дом
В одном из районов Стамбула полностью разрушился четырехэтажный жилой дом, сообщает 22 апреля коммюнике, распространённое губернатором провинции Стамбул.
Обновлено в 15:15
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Футбол
Верратти травмировался и во вторник пройдет осмотр
Во вторник футболист пройдет углубленное обследование, чтобы определить степень серьезности травмы и срок отсутствия.
Обновлено в 15:34
Происшествия
Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии
Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
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Кино
Умер Стив Голин, продюсер «Выжившего» и «Игры»
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