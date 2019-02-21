Футбол
Тимощук: решение по Ракицкому примет главный тренер сборной УкраиныРИА Новости 00:19
Тренер петербургского "Зенита", бывший футболист сборной Украины Анатолий Тимощук в интервью РИА Новости заявил, что решение по будущему защитника Ярослава Ракицкого в национальной команде должен принимать только её главный тренер. Ракицкий перешел в "Зенит" из донецкого "Шахтера" 28 января.
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