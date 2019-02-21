Футбол

Тимощук: решение по Ракицкому примет главный тренер сборной УкраиныРИА Новости 00:19

Тренер петербургского "Зенита", бывший футболист сборной Украины Анатолий Тимощук в интервью РИА Новости заявил, что решение по будущему защитника Ярослава Ракицкого в национальной команде должен принимать только её главный тренер. Ракицкий перешел в "Зенит" из донецкого "Шахтера" 28 января.
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Анатолий Тимощук: Сыграет ли еще Ракицкий за сборную Украины? Шевченко будет принимать решение

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У Ракицкого хороший длинный пас, он здорово читает игру. Барриос был ключевым игроком в «Боке». Азмун уже работает на максимуме – мнение изнутри «Зенита»

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Тимощук: решение по Ракицкому примет главный тренер сборной Украины

РИА Новости00:19
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Лежников добавил, что обвинения предъявлены еще одному фигуранту дела – партнеру Baring Vostok Вагану Абгаряну.
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Названа основная причина смерти мужчин в России

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Устроившие самосуд над школьником родители пожаловались в полицию

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Госдума рассмотрит предложение о передаче пенсий по наследству

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение законопроект об изменении закона о страховых пенсиях, который предполагает появление механизма наследования пенсионных выплат, передает РИА "Новости".
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«Эппл Рус» выплатит 450 тысяч рублей владельцам неисправных айфонов

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Обновлено в 03:07
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Ретейлеры предупредили о возможном дефиците молока

Торговые сети предупредили Минэкономразвития о вероятных перебоях с поставками молока, масла, сыра, творога и сметаны.
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«Газпром нефть» передала «Лахта центр» новому владельцу

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Обновлено в 04:42
Политика

Кремль сообщил о недовольстве Путина работой по его поручениям

Владимир Путин «действительно недоволен эффективностью выполнения поручений» по решению проблем в расследовании уголовных дел против предпринимателей, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:58
Политика

Путин рассказал о новой российской гиперзвуковой ракете «Циркон»

Работы по созданию гиперзвуковой ракеты «Циркон» идут успешно и будут завершены в запланированные сроки, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Обновлено вчера в 05:44
Политика

Путин предложил сажать лидеров и участников сходок ОПГ на 20 лет

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о введении отдельного уголовного наказания для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ), а также для участников их сходок — организаторов, авторитетов и других.
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Происшествия

В Мюнхене в результате стрельбы погибли два человека

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Две женщины выйдут в открытый космос впервые в истории

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Общество

В России появилась вторая женщина-миллиардер

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Премьер-министр Дмитрий Медведев попросил правительство немедленно приступить к работе над задачами, поставленными президентом в Послании Федеральному Собранию.
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Экономика

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«Предлагается изменить существующую схему: сначала устанавливать социальную доплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня ПМП [прожиточного минимума пенсионера] в регионе, а затем осуществлять индексацию пенсии и ежемесячной денежной выплаты», — цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.
Обновлено в 04:49
Политика

Госдума приняла закон о паллиативной помощи

Госдума приняла в третьем чтении закон о паллиативной медицинской помощи, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
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На выставке Aero India 2019 израильская компания Israel Aerospace Industrie прорекламировала свою противовоздушную оборонную систему MRSAM видеороликом, в котором демонстрируется поражение российских вертолетов Ка-50 «Черная акула».
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Новый концептуальный электромобиль от компании Kia будет представлен на Женевском международном автосалоне 2019 года.
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Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
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Число погибших при пожаре в Бангладеш возросло до 70

По последним данным, 70 человек стали жертвами пожара, который произошел в среду вечером в столице Бангладеш, сообщает Reuters.
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Пассажирский автобус врезался в фуру в Новой Москве

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Обновлено вчера в 22:32
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В деле об оскорблении следователя ФСБ появились сорок защитников

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Армия и оружие

МГБ ДНР: на Украине спецслужбы планируют покушение на Медведчука

Есть информация, что инициаторы покушения планируют совершить нападение под видом членов националистической организации.
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