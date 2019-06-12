Тимошенко заявила об упадке украинской экономикиРБК 02:34

с чего всё началось

На Украине наблюдается тенденция ухудшения экономической ситуации. Об этом заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV. По ее словам, бюджет Украины перестал получать плановые доходы от налогов.

Происшествия Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено С журналиста Ивана Голунова сняты обвинения в попытке сбыта наркотиков, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

Общество Суд лишил украинский лоукостер SkyUp лицензии, но самолеты продолжают летать В авиакомпании SkyUp сообщили, что данное определение было обжаловано SkyUp в Киевском апелляционном суде 5 июня 2019 года.

Происшествия В Польше обнаружили возможный тоннель в Янтарную комнату В польском музее нашли тайный ход, который может оказаться подземным тоннелем к Янтарной комнате.

Технологии WhatsApp решил судиться c пользователями Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.

Политика Как учреждали и как праздновали День России Указом президента РФ Бориса Ельцина от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР был объявлен государственным праздником.

Общество Бэнкси показал новое граффити в лондонском аэропорту Хитроу Британский андерграундный художник стрит-арта Бэнкси показал свое новое граффити в международном аэропорту Хитроу в Лондоне.

Общество Одиннадцать вологжан сдали ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов Одиннадцать выпускников из шести школ и лицеев Вологодской области набрали максимальный балл за экзамен по профильной математике, проходивший 29 мая.

Шоу-бизнес Сын Бари Алибасова показал первое фото вышедшего из комы отца Продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, об этом рассказал его сын.

Происшествия Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.

Политика Рябков сообщил о возможной встрече Путина и Трампа в Осаке «на ногах» Ранее господин Болтон сообщил, что США ожидают встречи президента Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на G20.

Происшествия МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.

Происшествия Число жертв пожара в одесской психиатрической клинике выросло до семи По сообщению государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, один человек из числа госпитализированных в результате пожара умер в больнице 11 июня.

Происшествия В Москве шесть автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте Авария с участием шести автомобилей произошла на Кутузовском проспекте, один человек погиб, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной госавтоинспекции.

Футбол Защитник «Ливерпуля» Робертсон получил травму в сборной Шотландии Футболист "Ливерпуля" Энди Робертсон получил травму в расположении сборной Шотландии и может пропустить из-за нее начало нового сезона, сообщает Sky Sports.

Общество Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска Жителям Киселевска, которые записали видеообращение к премьер-министру страны Джастину Трюдо, рассказали, смогут ли они получить статус беженцев и что для этого нужно сделать.

Общество Башкирские боты проголосовали за дочь Алсу в финале шоу «Голос. Дети» Выявлено более 40 тысяч голосов ботов, которые были отданы за участника под номером 07 (под этим номером на песенном конкурсе выступала дочь Алсу Микелла Абрамова).

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Общество Московские власти призвали не участвовать в акции в поддержку Голунова Столичные власти согласовали акцию в поддержку Голунова на 16 июня. Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день.

Музыка Группа Kiss дала концерт прощального тура в Петербурге Рок-группа Kiss собрала полный зал Ледового дворца в Санкт-Петербурге на концерте своего прощального тура, сообщает корреспондент ТАСС, побывавший на выступлении.

Общество Посол Латвии в России пожаловался на шутки о шпротах Посол Латвии в России Марис Риекстиньш пожаловался на шутки про шпроты и бальзам в соцсетях.