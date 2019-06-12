Тимошенко заявила об упадке украинской экономикиРБК 02:34

с чего всё началось

На Украине наблюдается тенденция ухудшения экономической ситуации. Об этом заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV. По ее словам, бюджет Украины перестал получать плановые доходы от налогов.

Происшествия Уголовное дело Ивана Голунова прекратили Решение принято в связи с недоказанностью участия Голунова в совершении преступления, заявил глава ведомства.

Авто Владелец Lada Vesta отсудил у АвтоВАЗа 1,3 миллиона рублей Житель Саратова подал в суд на АвтоВАЗ, чтобы разорвать договор купли-продажи на постоянно ломающийся автомобиль Lada Vesta, а также взыскать его стоимость и неустойку.

Политика Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова Накануне Бари Алибасов — младший сообщил, что его отец еще три дня будет находиться под круглосуточным наблюдением врачей, чтобы исключить все риски.

Авто Названа ориентировочная стоимость на новый Kia Seltos Презентация нового компактного кроссовера Kia Seltos, который станет прямым конкурентом Hyundai Creta, состоится через две недели - 26 июня.

Общество Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.

Футбол В финале чемпионата мира U-20 сыграют футболисты Украины и Кореи В финал вышли команды Украины и Южной Кореи, обыгравшие в полуфиналах, соответственно, сборные Италии и Эквадора.

Футбол Фердинанд считает Лэмпарда идеальным вариантом для «Челси» Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что "Челси" должен пригласить на пост главного тренера команды наставника "Дерби Каунти" Фрэнки Лэмпарда.

Футбол Василий Герелло стал послом Санкт-Петербурга на Евро-2020 Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин назначил оперного певца Василия Герелло послом от Санкт-Петербурга на чемпионат Европы.

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Происшествия МВД предложило выявлять пьяных за рулем с помощью двух тестов Пьяных водителей предлагается выявлять с помощью экспресс-тестов слюны и замеров алкоголя в воздухе.

Политика У поддержавших новую власть молдавских полицейских прошли обыски Глава управления Национального инспектората расследований Молдовы Анатолий Маковей сообщил, что в его ведомстве прошли обыски.

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Политика Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.

Наука В США искусственный интеллект обучил квадрокоптер мягкой посадке Нейросети, на основе которых работает приближенный к искусственному интеллекту алгоритм для управления БПЛА, учитывают экранный эффект, возникающий при приближении пропеллеров дрона к поверхности.

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Армия и оружие «Квантовый скачок»: National Interest оценил российский пистолет ПЛ-15 Как сообщает РИА Новости, эксперты американского издания The National Interest назвали новый российский пистолет Лебедева ПЛ-15 от концерна "Калашников" "квантовым скачком" по сравнению с древней конструкцией пистолета Макарова.

Политика Умер российский посол в Сенегале "Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.

Космос Американские ученые попрощались с российским телескопом «Спектр-Р» Ученые Национальной радиоастрономической обсерватории США попрощались с российским космическим телескопом "Спектр-Р" (проект "Радиоастрон"), эксплуатация которого была прекращена в конце мая, в своем сообщении они использовали написанное латиницей слово "Dosvedanya".

Шоу-бизнес Алена Водонаева, наконец, озвучила причину развода с мужем Причины развода до недавнего времени Алена не называла, но недавно в интервью на радио для Аллы Довлатовой впервые их озвучила.

Политика Глава немецких консерваторов призвала к сотрудничеству с РФ Лидер правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что следует стремиться к сотрудничеству с Россией.

Технологии Новые инструменты для обновлённой библиотеки Steam аносированы Через несколько недель ожидается выход публичной бета-версии новой библиотеки.

Политика Представители стран ЕС согласовали продление «крымских санкций» Подготовительный комитет постпредов стран Евросоюза согласовал решение о продлении пакета «крымских санкций».

Футбол Влашич согласился перейти в «Бешикташ» Полузащитник «Эвертона» Никола Влашич, который провел сезон в РПЛ за ЦСКА, близок к переходу в «Бешикташ».