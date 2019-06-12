Тимошенко заявила об упадке украинской экономикиРБК 02:34

с чего всё началось

На Украине наблюдается тенденция ухудшения экономической ситуации. Об этом заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV. По ее словам, бюджет Украины перестал получать плановые доходы от налогов.

Авто Nissan GT-R и Nissan Juke уходят из России Компания Nissan завершила поставки кроссовера Juke и спорткара GT-R в Россию.

Транспорт Верховный суд рекомендовал лишать прав за грязные номера Лишение прав за езду с нечитаемыми номерами предусмотрено в случае установки механической шторки, однако в ВС отмечают, что судом по этому же составу могут расцениваться те случаи, когда регистрационный знак залеплен снегом, грязью или листвой.

Армия и оружие Как российские десантники нарушили планы НАТО на Балканах Министерством обороны и МИД был разработан и согласован с российским лидером Борисом Ельциным план операции, в соответствии с которым один сводный батальон Вооружённых сил России должен был выдвинуться в Косово с территории Боснии, где находился миротворческий контингент РФ.

Авто Китайский аналог Toyota Proace оценили в 800 тысяч рублей Габариты и характеристики китайского минивэна сопоставимы с Toyota Proace, на базе которого построены Citroen Spacetourer и Peugeot Traveller: длина G50 составляет 4 750 мм, ширина - 1 800 мм, высота - 1 720 мм, расстояние между осями - 2 800 мм.

Космос Уральцы станут свидетелями максимального сближения Юпитера с Землей Уральцы станут свидетелями необычного астрономического явления - планета Юпитер сблизится с Землей на самое минимальное расстояние в этом году (около 640 млн. км). Кроме того, благодаря тому, что Юпитер окажется в точке противостояния с Солнцем (расположение небесных тел, когда их центры оказываются на одной прямой), он станет самым ярким светилом на ночном небе после Луны и Венеры.

Происшествия В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова Накануне Бари Алибасов — младший сообщил, что его отец еще три дня будет находиться под круглосуточным наблюдением врачей, чтобы исключить все риски.

Политика Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".

Футбол «ПСЖ» может обменять Неймара на Коутиньо В минувшем сезоне 26-летний Коутиньо провел во всех турнирах 54 матча, забил 11 голов и отдал 4 голевых передачи.

Происшествия В Москве начали проверку после обнаружения женских останков в пруду Следователи проводят проверку по факту обнаружения человеческих останков в пруду на северо-востоке Москвы, сообщает старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

Футбол Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.

Экономика В России начнут выплачивать пенсии трудовым мигрантам В России начнут выплачивать пенсии трудовым мигрантам из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Спорт Семеня призвала ИААФ бороться с допингом, а не с ней Двукратная олимпийская чемпионка из ЮАР Кастер Семеня заявила, что Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) следует бороться с применением допинга, а не со спортсменками с повышенным уровнем тестостерона.

Общество Московские власти призвали воздержаться от участия в акции в поддержку Голунова Власти Москвы предупредили организаторов марша в поддержку журналиста Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, об ответственности за проведение несанкционированного мероприятия и призвали граждан в нем не участвовать.

Авто Представлен новый седан Bentley Flying Spur Британский автопроизводитель представил роскошный седан Bentley Flying Spur третьего поколения.

Общество В России введут крупные штрафы за иностранный спутниковый интернет Штрафы для операторов связи за незаконное подключение к иностранным спутниковым системам Минкомсвязи начало разработку законопроекта с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), вводящих штрафы за незаконное использование иностранных спутниковых систем.

Игры Опубликован трейлер игры Marvel’s Avengers На выставке E3 2019 мировая общественность увидела первый сюжетный трейлер игры Marvel’s Avengers.

Политика В Киеве предложили новый способ закупки российского газа Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.

Армия и оружие Израиль нанес авиаудар по Сирии Ранее СМИ сообщили, что военные Израиля нанесли ракетный удар по аэродрому Т4 в сирийском Хомсе.

Шоу-бизнес Ксения Бородина раскритиковала поведение сына Алибасова Известная ведущая Ксения Бородина раскритиковала сына продюсера Бари Алибасова, который накануне сделал селфи в больничной палате со своим госпитализированным отцом.

Общество Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов Уничтожение пригодных к употреблению продуктов могут запретить. С таким предложением выступил Роспотребнадзор.

Политика Климкин признал невозможность скорого вступления Украины в Евросоюз Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что если Украина хочет оказаться в рядах стран — членов НАТО и в Европейском союзе хотя бы через 10 лет, то руководству страны нужно начинать переговоры уже завтра.

Происшествия Мужчина зарезал соседку ножом в живот в подмосковном Чехове Молодой мужчина зарезал свою соседку ножом в живот в подмосковном Чехове.