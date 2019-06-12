Политика

Тимошенко заявила об упадке украинской экономикиРБК 02:34

На Украине наблюдается тенденция ухудшения экономической ситуации. Об этом заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV. По ее словам, бюджет Украины перестал получать плановые доходы от налогов.
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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала об ухудшающейся экономической ситуации на Украине в эфире телеканала ICTV, который опубликован на YouTube
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