Политика
Тимошенко заявила об упадке украинской экономикиРБК 02:34
На Украине наблюдается тенденция ухудшения экономической ситуации. Об этом заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV. По ее словам, бюджет Украины перестал получать плановые доходы от налогов.
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Культура
Звезда «Голоса» Алексей Сафиулин найден мертвым
Обновлено вчера в 03:38
Футбол
В финале чемпионата мира U-20 сыграют футболисты Украины и Кореи
В финал вышли команды Украины и Южной Кореи, обыгравшие в полуфиналах, соответственно, сборные Италии и Эквадора.
Обновлено в 02:50
Футбол
Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра
Наши футболисты одержали победу со счетом 1:0. Единственный мяч на 38 минуте забил Алексей Ионов.
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Авто
Кроссовер Kia XCeed получит цифровую приборную панель
Обновлено вчера в 07:00
Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Васильев заявил, что по данному вопросу Дагестан и Чечня находятся в постоянном контакте.
Обновлено вчера в 08:28
Общество
В Нью-Йорке впервые прошел «Пушкинский диктант»
"Пушкинский диктант" прошел впервые в Нью-Йорке, в нем приняли участие как соотечественники, так и англоязычные американцы.
Обновлено в 02:30
Технологии
WhatsApp собрался судиться со своими пользователями
Популярный мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами тем пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера.
Обновлено в 02:18
Общество
В лондонском аэропорту Хитроу появилось новое граффити Бэнкси
Новое граффити известного британского стрит-арт художника Бэнкси появилось в аэропорту Хитроу в Лондоне.
Обновлено в 00:06
Музыка
Группа Kiss дала концерт прощального тура в Петербурге
Рок-группа Kiss собрала полный зал Ледового дворца в Санкт-Петербурге на концерте своего прощального тура, сообщает корреспондент ТАСС, побывавший на выступлении.
Обновлено вчера в 17:08
Общество
Отец Микеллы Абрамовой отреагировал на скандал на шоу «Голос. Дети»
По запросу Первого канала эксперты компании Group IB подтвердили факт использования накруток голосов в пользу дочери певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.
Обновлено вчера в 10:18
Политика
Токаев принял присягу и вступил в должность президента Казахстана
Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и официально вступил в должность главы государства.
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Происшествия
В Москве шесть автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте
Авария с участием шести автомобилей произошла на Кутузовском проспекте, один человек погиб, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной госавтоинспекции.
Обновлено вчера в 19:16
Общество
Навальный опубликовал расследование о сотруднике ФСБ, который может быть связан с делом Голунова
Обновлено вчера в 08:47
Политика
В Киеве предложили новый способ закупки российского газа
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
Обновлено в 00:11
Гаджеты
Представлен недорогой смартфон Samsung Galaxy M40
Компания Samsung представила смартфон Galaxy M40, который будет продаваться только через интернет по цене 290 долларов.
Обновлено вчера в 12:27
Политика
Зеленский предложил Раде утвердить нового главу МИД Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде утвердить отставку Павла Климкина с должности министра иностранных дел и назначить вместо него Вадима Пристайко.
Обновлено вчера в 08:56
Происшествия
На Витебском проспекте перевернулось такси с пассажирами
Свидетели аварии отмечают, что автомобиль с брендированием «Яндекс.Такси» перевернулся на крышу.
Обновлено в 02:18
Экономика
Федеральная программа развития может появиться у Псковской области
Псковская область может получить отдельную государственную программу социально-экономического развития.
Обновлено вчера в 14:46
Политика
Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова
Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 14:53
Авто
В России стартовали продажи внедорожного универсала Lada Granta Cross
Начиная с сегодняшнего дня российские дилеры LADA начинают продажи нового внедорожного универсала Granta Cross.
Обновлено в 01:00
Происшествия
По делу о покушении на губернатора задержан экс-глава СУ СКР Музраев
Обновлено 10 июня в 12:18
Кино
Скончался американский актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан
Джим МакМуллан снимался в телесериале «Санта-Барбара» в 1992 году.
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова не исключил, что продюсера могли отравить
Обновлено вчера в 13:15
Общество
Власти ответили на просьбу жителей Киселевска об убежище в Канаде
Обновлено 10 июня в 09:42
Происшествия
В порту Петербурга нашли 400 килограммов эквадорского кокаина
В порту Санкт-Петербурга обнаружили 400 килограммов эквадорского кокаина.
Обновлено вчера в 12:32
Спорт
1 400 рабочих из Непала погибли на строительстве объектов к ЧМ-2022
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия
Ургант высмеял полицейских, задержавших Голунова
Говоря о полицейских, Ургант отметил, что им нужно теперь как-то объяснить происхождение наркотиков в квартире Голунова.
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату
Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.
Обновлено вчера в 16:51
Общество
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пятикилометровый столб пепла
Обновлено вчера в 20:39
Футбол
Гвардиола отказался возглавить «Юве» за 20 млн евро в год
Туринский клуб был готов платить Гвардиоле более 20 млн евро в год, сообщает Eurosport. Испанец отказался, решив остаться в «Ман Сити».
Обновлено в 02:59