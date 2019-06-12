Тимошенко заявила об упадке украинской экономикиРБК 02:34

с чего всё началось

На Украине наблюдается тенденция ухудшения экономической ситуации. Об этом заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV. По ее словам, бюджет Украины перестал получать плановые доходы от налогов.

Здоровье Названы 3 неожиданные причины развития диабета Эксперты из Американского общество питания назвали 3 неожиданные причины развития диабета второго типа.

Общество Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.

Политика Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика 12 июня страна отмечает День России Ежегодно 12 июня в России отмечается молодой праздник, который за недолгий срок своего существования успел сменить имя и даже повысить свою популярность.

Экономика «Транснефть» подорожала на 33,3 млрд рублей из-за «Дружбы» Стоимость привилегированных акций «Транснефти» на Московской бирже выросла во вторник на 1,8% (21,3 млрд руб.) после того, как менеджмент выступил с публичным заверением, что дивиденды нефтетранспортной компании составят 10 400 руб. на акцию, а инцидент с нефтепроводом «Дружба» не скажется на выплатах.

Происшествия Мужчина зарезал соседку в подмосковном Чехове Житель поселка Васькино в подмосковном Чехове зверски расправился со своей соседкой.

Футбол Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра Наши футболисты одержали победу со счетом 1:0. Единственный мяч на 38 минуте забил Алексей Ионов.

Музыка Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.

Армия и оружие Советский пулемет уничтожил современный американский броневик Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.

Политика Зеленский отменил еще два указа Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский вновь отменил несколько указов, подписанных предыдущим главой государства Петром Порошенко, следует из документов, опубликованных пресс-службой украинского лидера.

Происшествия Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.

Политика На Украине просят Зеленского пустить в Крым воду и транспорт Украинцы просят президента страны Владимира Зеленского вернуть в Крым воду, а также возобновить транспортное сообщение с полуостровом.

Общество Прогноз погоды на 12 июня в Усолье-Сибирском Народный прогноз погоды: 12 июня отмечается день памяти преподобного Исаакия-исповедника. В народе этот день считается змеиным.

Политика В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы Украинцы нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России, однако делают это в ответ на якобы такие же действия в адрес Украины со стороны россиян, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

Шоу-бизнес Надежда Михалкова на «Кинотавре» встретилась с любовницей бывшего мужа Актриса Надежда Михалкова на фестивале «Кинотавр» столкнулась с бывшим мужем Резо Гигинеишвили и его новой любовницей Надеждой Оболенцевой.

Происшествия Уголовное дело Ивана Голунова прекращено Уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова о незаконном обороте наркотиков прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».

Общество В Нью-Йорке впервые прошел «Пушкинский диктант» "Пушкинский диктант" прошел впервые в Нью-Йорке, в нем приняли участие как соотечественники, так и англоязычные американцы.