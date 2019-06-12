Тимошенко заявила об упадке украинской экономикиРБК 02:34

с чего всё началось

На Украине наблюдается тенденция ухудшения экономической ситуации. Об этом заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV. По ее словам, бюджет Украины перестал получать плановые доходы от налогов.

Политика Представитель Зеленского: смешанная система выборов в Раду не оправдала себя На Украине действует смешанная система выборов, при которой из 450 депутатов Рады 225 выбирают по закрытым партийным спискам, еще 225 - по мажоритарным округам.

Политика Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.

Политика Умер российский посол в Сенегале "Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.

Происшествия Навального задержали на акции в центре Москвы В Москве в ходе не согласованной с мэрией акции в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Происшествия Врачи оценили состояние Бари Алибасова Врачи оценили состояние продюсера Бари Алибасова как тяжелое.

Технологии WhatsApp собрался судиться со своими пользователями Популярный мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами тем пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера.

Общество Житель Великобритании выиграл в лотерею около $156 млн Житель Великобритании выиграл в лотерею EuroMillions £123 млн (около $156 млн), став обладателем третьего по величине приза в истории Соединенного Королевства.

Политика МИД РФ: Встреча Путина и Трампа в Осаке пока не подтверждена Хотя днем ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что президент США Дональд Трамп намерен встретиться на саммите с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, "пока что мы не видим конкретных сигналов", отметил Рябков.

Армия и оружие В ВКС России появятся летчицы-истребители Главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Юдин не исключил появления женщин-пилотов в истребительной авиации.

Происшествия В Одессе число жертв пожара в психбольнице возросло до семи Один из пострадавших при пожаре в Одесском медицинском центре психического здоровья умер в больнице, таким образом, число погибших выросло до семи человек, сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город".

Игры Opera представила браузер для геймеров Разработчики Opera анонсировали "первый в мире браузер для геймеров" — спецверсию просмотрщика, адаптированную под нужды любителей видеоигр.

Авто Представлен новый седан Bentley Flying Spur Британский автопроизводитель представил роскошный седан Bentley Flying Spur третьего поколения.

Политика Королева Великобритании поздравила россиян с праздником Королева Великобритании Елизавета II направила свои наилучшие пожелания россиянам по случаю Дня России.

Политика В Киеве предложили новый способ закупки российского газа Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.

Авто Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах В сети появилось сенсационное видео, показывающее, как сотни, если не тысячи роскошных суперкаров - автомобилей класса люкс - брошены на свалке в Шардже, недалеко от Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает The Daily Mail.

Авто Nissan GT-R и Nissan Juke покидают Россию Компания Nissan завершила поставки кроссовера Juke и спорткара GT-R в Россию, которые перестали поставлять к нашу страну с 2018 года.

Общество 45 нижегородских выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов В Нижегородской области оглашены первые результаты Единого государственного экзамена 2019 года.

Происшествия Мать Голунова отреагировала на его освобождение Мать журналиста "Медузы" Ивана Голунова прокомментировала его освобождение.

Происшествия Патрушев ответил на сообщения о причастности спецслужб к делу Голунова Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что не располагает данными о причастности сотрудников спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого полиция обвиняла в сбыте наркотиков, передает ТАСС.

Музыка Группа Kiss дала концерт прощального тура в Петербурге Рок-группа Kiss собрала полный зал Ледового дворца в Санкт-Петербурге на концерте своего прощального тура, сообщает корреспондент ТАСС, побывавший на выступлении.

Происшествия Йеменские хуситы ударили по саудовскому аэродрому крылатой ракетой Как передаёт агентство Reuters со ссылкой на контролируемый хуситами телеканал Al Masirah, при ударе использовались крылатые ракеты.