Политика
Тимошенко заявила об упадке украинской экономикиРБК 02:34
На Украине наблюдается тенденция ухудшения экономической ситуации. Об этом заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV. По ее словам, бюджет Украины перестал получать плановые доходы от налогов.
Читать в источнике
Оценить40
с чего всё началось
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала об ухудшающейся экономической ситуации на Украине в эфире телеканала ICTV, который опубликован на YouTube.Lenta.ru01:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 05:40, Ашберн
Происшествия
В МВД прекратили уголовное преследование журналиста Ивана Голунова
Руководство Министерства внутренних дел России приняло решение прекратить уголовное преследование корреспондента отдела расследований издания Meduza Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 10:05
Политика
Филарет отказался признать томос об автокефалии новой церкви Украины
Лидер неканонической УПЦ Киевского патриархата Филарет Денисенко заявил, что не принимает томос об автокефалии новой церкви на Украине, поскольку не знает его содержания.
Обновлено вчера в 07:34
Экономика
Энергетический минимум: тару для тонизирующих напитков хотят уменьшить
Производители энергетиков хотят сами ограничить объем тары для своих напитков до 0,5 л. О том, что сейчас компании разрабатывают документ, одним из положений которого может быть эта норма, «Известиям» рассказал президент Союза производителей безалкогольных тонизирующих напитков Максим Новиков.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Роспотребнадзор предлагает запретить уничтожать продукты питания
В Роспотребнадзоре предлагают разработать закон, запрещающий уничтожать пригодные для употребления продукты питания.
Обновлено вчера в 06:59
Происшествия
В Одессе число жертв пожара в психбольнице возросло до семи
Один из пострадавших при пожаре в Одесском медицинском центре психического здоровья умер в больнице, таким образом, число погибших выросло до семи человек, сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 02:39
Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.
Обновлено в 02:55
Армия и оружие
Новейшие пистолеты «Удав» поступили на вооружение армии России
Первая партия новых российских пистолетов «Удав» поступила военным, сообщил гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (входит в «Ростех») Альберт Баков.
Обновлено в 00:59
Спорт
Чемпиона ОИ-2008 Сильнова подозревают в применении допинга
Победитель Олимпиады-2008 в Пекине Андрей Сильнов подозревается в применении допинга.
Обновлено вчера в 13:12
Авто
Honda, Audi и Renault оснастят «умной» колонкой с голосовым помощником
Обновлено вчера в 10:50
Футбол
Презентация Йовича в «Реале» состоится 12 июня
Презентация нападающего Луки Йовича в «Реале» состоится 12 июня на «Сантьяго Бернабеу».
Обновлено вчера в 06:06
Здоровье
Москвичей предупредили об опасности поедания мороженого в жару
Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал об опасности поедания мороженого в жаркую погоду.
Обновлено в 04:13
Происшествия
МВД предложило выявлять пьяных за рулем с помощью двух тестов
Пьяных водителей предлагается выявлять с помощью экспресс-тестов слюны и замеров алкоголя в воздухе.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Полиция не дала участникам акции в центре Москвы пройти по намеченному маршруту
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Ксения Бородина разрешает детям есть сосиски и сладости
Оказывается, Ксения позволяет детям есть сосиски, колбасу и сладости.
Обновлено в 00:16
Экономика
Сбербанк запустил сервис переводов без карт
Сбербанк запустил сервис переводов и получения наличных в банкоматах и отделениях без карт.
Обновлено вчера в 08:05
Общество
Петербургские выпускники поразили результатами ЕГЭ
Обновлено вчера в 05:25
Хоккей
Парэйко: игроков «Сент-Луиса» ждёт самый главный матч в карьере
Защитник клуба «Сент-Луис Блюз» Колтон Парэйко поделился ожиданиями от седьмого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз».
Обновлено вчера в 13:15
Здоровье
В США у женщины с симптомами рака мозга нашли ленточных червей
Жительнице Америки, симптомы болезни которой указывали на рак головного мозга, диагностировали другую болезнь.
Обновлено в 03:26
Политика
Кадыров отреагировал на снос знака на границе с Дагестаном
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к дагестанскому народу с просьбой не поддаваться на провокации после того, как между Кизляром (Дагестан) и Шелковским райном Чеченской Республики был снесен указатель границы.
Обновлено в 04:11
Авто
«Самый быстрый в мире автодом» продали за 8700 долларов
На онлайн-аукционе eBay выставили на продажу редкий кемпер GMC Motorhome 1976 года выпуска.
Обновлено 10 июня в 08:35
Политика
Королева Елизавета II поздравила россиян с Днем России
Обновлено в 05:05
Политика
В Киеве предложили новый способ закупки российского газа
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
Обновлено в 00:11
Единоборства
Нурмагомедов намекнул на возможный реванш с Макгрегором
Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов намекнул, что в будущем может вновь встретиться в октагоне с ирландцем Конором Макгрегором.
Обновлено в 03:56
Авто
В России стартовали продажи новой Lada Granta Cross
«АвтоВАЗ» объявил о старте продаж своего нового универсала Lada Granta Cross.
Обновлено в 04:25
Игры
CD Projekt Red поделилась новыми скриншотами Cyberpunk 2077
Обновлено в 03:50
Происшествия
В Совбезе высказались о причастности спецслужб к делу Голунова
Совет безопасности России не располагает данными о причастности спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 05:06
Политика
Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил Герус
Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы перед выборами.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие
Новейший истребитель Су-57 получит модернизированную панель для кабин
Для перспективного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 разработали новые образцы панелей индикации для кабин.
Обновлено в 04:54