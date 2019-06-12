Тимошенко заявила об упадке украинской экономикиРБК 02:34

с чего всё началось

На Украине наблюдается тенденция ухудшения экономической ситуации. Об этом заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV. По ее словам, бюджет Украины перестал получать плановые доходы от налогов.

Происшествия В МВД прекратили уголовное преследование журналиста Ивана Голунова Руководство Министерства внутренних дел России приняло решение прекратить уголовное преследование корреспондента отдела расследований издания Meduza Ивана Голунова.

Политика Филарет отказался признать томос об автокефалии новой церкви Украины Лидер неканонической УПЦ Киевского патриархата Филарет Денисенко заявил, что не принимает томос об автокефалии новой церкви на Украине, поскольку не знает его содержания.

Экономика Энергетический минимум: тару для тонизирующих напитков хотят уменьшить Производители энергетиков хотят сами ограничить объем тары для своих напитков до 0,5 л. О том, что сейчас компании разрабатывают документ, одним из положений которого может быть эта норма, «Известиям» рассказал президент Союза производителей безалкогольных тонизирующих напитков Максим Новиков.

Общество Роспотребнадзор предлагает запретить уничтожать продукты питания В Роспотребнадзоре предлагают разработать закон, запрещающий уничтожать пригодные для употребления продукты питания.

Происшествия В Одессе число жертв пожара в психбольнице возросло до семи Один из пострадавших при пожаре в Одесском медицинском центре психического здоровья умер в больнице, таким образом, число погибших выросло до семи человек, сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.

Армия и оружие Новейшие пистолеты «Удав» поступили на вооружение армии России Первая партия новых российских пистолетов «Удав» поступила военным, сообщил гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (входит в «Ростех») Альберт Баков.

Спорт Чемпиона ОИ-2008 Сильнова подозревают в применении допинга Победитель Олимпиады-2008 в Пекине Андрей Сильнов подозревается в применении допинга.

Футбол Презентация Йовича в «Реале» состоится 12 июня Презентация нападающего Луки Йовича в «Реале» состоится 12 июня на «Сантьяго Бернабеу».

Здоровье Москвичей предупредили об опасности поедания мороженого в жару Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал об опасности поедания мороженого в жаркую погоду.

Происшествия МВД предложило выявлять пьяных за рулем с помощью двух тестов Пьяных водителей предлагается выявлять с помощью экспресс-тестов слюны и замеров алкоголя в воздухе.

Экономика Сбербанк запустил сервис переводов без карт Сбербанк запустил сервис переводов и получения наличных в банкоматах и отделениях без карт.

Хоккей Парэйко: игроков «Сент-Луиса» ждёт самый главный матч в карьере Защитник клуба «Сент-Луис Блюз» Колтон Парэйко поделился ожиданиями от седьмого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз».

Политика Кадыров отреагировал на снос знака на границе с Дагестаном Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к дагестанскому народу с просьбой не поддаваться на провокации после того, как между Кизляром (Дагестан) и Шелковским райном Чеченской Республики был снесен указатель границы.

Авто «Самый быстрый в мире автодом» продали за 8700 долларов На онлайн-аукционе eBay выставили на продажу редкий кемпер GMC Motorhome 1976 года выпуска.

Политика В Киеве предложили новый способ закупки российского газа Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.

Единоборства Нурмагомедов намекнул на возможный реванш с Макгрегором Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов намекнул, что в будущем может вновь встретиться в октагоне с ирландцем Конором Макгрегором.

Авто В России стартовали продажи новой Lada Granta Cross «АвтоВАЗ» объявил о старте продаж своего нового универсала Lada Granta Cross.

Происшествия В Совбезе высказались о причастности спецслужб к делу Голунова Совет безопасности России не располагает данными о причастности спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Политика Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил Герус Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы перед выборами.