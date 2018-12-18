Власть пытается осуществить эпохальную авантюру - украсть крупнейшую государственную собственность, украинскую газотранспортную систему. По нашим данным, этим занимается непосредственно президент со своими компаниями.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что украинские власти при участии президента Украины Петра Порошенко пытаются совершить «эпохальную авантюру» — украсть газотранспортную систему (ГТС). Об этом политик написала в понедельник, 17 декабря, в своем аккаунте в Facebook.

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