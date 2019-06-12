Политика

Тимошенко заявила о «падении» украинской экономикиФАН вчера в 22:44

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о колоссальном ухудшении экономического положения на Украине. По словам Тимошенко, Национальный банк Украины начал печатать деньги, чтобы возместить недополученные за счет налогов и сборов средства.
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Тимошенко заявила о падении экономики Украины

Известиявчера в 22:06

Юлия Тимошенко заявила о кризисе в экономике Украине

Вести.Ruвчера в 23:33

Тимошенко заявила о «падении» украинской экономики

ФАНвчера в 22:44

Тимошенко заявила о колоссальном падении украинской экономики: «Это скрывается»

Московский Комсомолец00:24

Тимошенко заявила о «падении» экономики Украины

Газета.Ruвчера в 21:51

Тимошенко заявила о «падении и стагнации» экономики Украины

Life.ruвчера в 21:42

Тимошенко рассказала о «падении» украинской экономики

РИА Новостивчера в 21:14
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Общество

Опубликовано видео с пришедшим в себя Бари Алибасовым

Обновлено вчера в 18:11
Происшествия

В порту Петербурга нашли 400 килограммов эквадорского кокаина

В порту Санкт-Петербурга обнаружили 400 килограммов эквадорского кокаина.
Обновлено вчера в 12:32
Культура

Звезда «Голоса» Алексей Сафиулин найден мертвым

Звезда "Голоса" Алексей Сафиулин найден мертвым Причина смерти артиста выясняется.
Обновлено вчера в 03:38
Происшествия

МВД прекратило уголовное преследование Голунова

Обновлено вчера в 11:07
Политика

Макрон сообщил о планах провести переговоры с Путиным

Французский лидер Эммануэль Макрон в интервью телеканалу RTS сообщил о планах провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть фанату

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.
Обновлено вчера в 18:17
Политика

В Госдуме хотят смягчить наказание за хранение наркотиков

В Госдуме разработали законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта.
Обновлено вчера в 14:41
Общество

В лондонском аэропорту Хитроу появилось новое граффити Бэнкси

Новое граффити известного британского стрит-арт художника Бэнкси появилось в аэропорту Хитроу в Лондоне.
Обновлено в 00:06
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля

«ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля на холм Телль аль-Хара в южном регионе, сбив несколько ракет», — приводит сообщение «РИА Новости».
Обновлено вчера в 19:33
Шоу-бизнес

L’One ушел из Black Star со скандалом

Рэпер L'One (Леван Горозия) подтвердил информацию о своем уходе с лейбла Black Star, передает издание Super.
Обновлено вчера в 09:52
Политика

Киев нашел новый способ закупки российского газа

Представитель президента Украины Андрей Герус предложил новый способ закупки российского газа. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:09
Общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве 12 июня

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в День России. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 00:03
Общество

В Group-IB подтвердили данные о накрутке голосов на шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 08:22
Армия и оружие

Первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России

Директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Альберт Баков сообщил, что первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России.
Обновлено вчера в 21:30
Политика

На Украине обвинили Зеленского в невыполнении обещаний

Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одного своего обещания, данного экс-шоуменом в ходе президентской предвыборной кампании, и это несмотря на огромную поддержку жителей страны.
Обновлено вчера в 13:44
Политика

Кадыров прокомментировал ситуацию на границе с Дагестаном

Обновлено вчера в 18:21
Происшествия

В Москве в пруду нашли останки женщины

Обновлено вчера в 17:20
Происшествия

В тюрьме во Франции радикал захватил заложников

Во вторник вечером в тюрьме Алансон-Конде-сюр-Сарт в Орне во Франции произошел захват заложников, сообщили BFMTV источники в правоохранительных органах.
Обновлено вчера в 16:12
Авто

Объявлены предварительные цены на новый Kia Seltos

Самое интересное же, как всегда – цены, которые пока не объявлены, но путем нехитрых расчетов эксперты «За рулем» все-таки узнали ориентировочную стоимость новинки хотя бы в базовой комплектации.
Обновлено в 00:32
Политика

Зеленский предложил кандидата на пост главы МИД Украины

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление о назначении главой МИД Вадима Пристайко.
Обновлено вчера в 09:59
Политика

Путин присвоил генеральские звания восемнадцати офицерам МВД

Обновлено вчера в 10:55
Интернет

На «Яндекс.Диске» появился раздел «Заметки»

«Яндекс» сообщил о запуске раздела «Заметки» в облачном сервисе «Яндекс.Диск».
Обновлено вчера в 08:16
Политика

РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям

Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено 10 июня в 05:05
Экономика

Россияне стали занимать меньшие суммы в микрофинансовых организациях

Средний размер займа в российских микрофинансовых организациях (МФО) в январе-мае текущего года снизился на 3,9% в сравнении с прошлым годом и составил 12 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 21:07
Интернет

Крупнейший банк в Южной Корее начнет работать с криптовалютой

Крупнейший банк в Южной Корее Kookmin Bank запустит собственный криптовалютный-кастодиальный сервис.
Обновлено вчера в 10:17
Политика

На Украине просят Зеленского пустить в Крым воду и транспорт

Украинцы просят президента страны Владимира Зеленского вернуть в Крым воду, а также возобновить транспортное сообщение с полуостровом.
Обновлено вчера в 18:23
Футбол

Станислав Черчесов: «Чалов заслуженно сидел на скамейке запасных»

Если вы обратили внимание, сегодня наш соперник начал играть 5-3-2 – как против Шотландии, мы к этому были готовы.
Обновлено вчера в 18:40
Космос

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено вчера в 04:21
Авто

Кроссовер Kia XCeed получит цифровую приборную панель

Обновлено вчера в 07:00
Политика

Антивоенные активисты запустят «малыша Трампа» над Вашингтоном

Активисты американского антивоенного движения CodePink хотят запустить в день независимости 4 июля огромную надувную фигуру «малыш Трамп», изображающую президента США Дональда Трампа в виде разозленного младенца в подгузнике и с мобильным телефоном в руках.
Обновлено в 00:07
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Юлия Тимошенко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины с 16 января 1997 года. Премьер-министр Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010.
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