Политика
Тимошенко заявила о «падении» украинской экономикиФАН вчера в 22:44
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о колоссальном ухудшении экономического положения на Украине. По словам Тимошенко, Национальный банк Украины начал печатать деньги, чтобы возместить недополученные за счет налогов и сборов средства.
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Тимошенко заявила о колоссальном падении украинской экономики: «Это скрывается»
Московский Комсомолец00:24
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Самое интересное же, как всегда – цены, которые пока не объявлены, но путем нехитрых расчетов эксперты «За рулем» все-таки узнали ориентировочную стоимость новинки хотя бы в базовой комплектации.
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