Политика

Тимошенко заявила о «падении» украинской экономикиФАН 22:44

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о колоссальном ухудшении экономического положения на Украине. По словам Тимошенко, Национальный банк Украины начал печатать деньги, чтобы возместить недополученные за счет налогов и сборов средства.
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Тимошенко заявила о «падении» экономики Украины

Газета.Ru21:51

Тимошенко заявила о падении экономики Украины

Известия22:06

Тимошенко рассказала о падении экономики Украины

Политика Сегодня22:01

Тимошенко заявила о «падении» украинской экономики

ФАН22:44

Тимошенко заявила о «падении и стагнации» экономики Украины

Life.ru21:42

Тимошенко рассказала о «падении» украинской экономики

РИА Новости21:14
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 23:30, Ашберн
Политика

Зеленский предложил Раде утвердить нового главу МИД Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде утвердить отставку Павла Климкина с должности министра иностранных дел и назначить вместо него Вадима Пристайко.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес

Алибасов пришел в сознание после медикаментозного сна

Продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес

Алла Пугачева показала, как Гарри и Лиза Галкины катаются на роликах

Алла Пугачева показала, как Гарри и Лиза Галкины катаются на роликах.
Обновлено в 12:44
Футбол

Сборная России обыграла команду Кипра в отборочном матче на Евро-2020

Сборная России по футболу со счетом 1:0 обыграла команду Кипра в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года.
Обновлено в 17:50
Общество

В России изменят правила выезда детей за границу

В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:06
Общество

Правозащитника Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей

Лев Пономарев собрал «народный сход» в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», который был приурочен к началу судебных процессов.
Обновлено в 14:33
Происшествия

Уголовное дело Ивана Голунова прекращено

Уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова о незаконном обороте наркотиков прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».
Обновлено в 11:59
Происшествия

Власти назвали имя пилота вертолета, потерпевшего крушение в Нью-Йорке

Городские власти назвали имя пилота вертолета, который накануне разбился на Манхэттене.
Обновлено вчера в 22:04
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия

МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей

В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
Обновлено в 15:58
Интернет

WhatsApp решил судиться c пользователями

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Политика

РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям

Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено вчера в 05:05
Транспорт

Водителей Москвы попросили соблюдать правила парковки 12 июня

12 июня москвичи и гости столицы отметят День России. Этот день празднуют с 1992 года.
Обновлено в 04:20
Авто

С 1 июля импорт праворульных микроавтобусов в Россию запретят

В Россию запретят ввоз машин с правым расположением руля, в которых больше восьми посадочных мест.
Обновлено в 01:53
Происшествия

У убитой любовница экс-главы Раменского района был ВИЧ, узнали СМИ

Обновлено в 12:25
Политика

Киев нашел новый способ закупки российского газа

Представитель президента Украины Андрей Герус предложил новый способ закупки российского газа. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 21:09
Энергетика

Минфин выступил за повышение налога на добычу полезных ископаемых

Минфин предлагает повысить в 2020 году ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, передает ТАСС.
Обновлено в 09:02
Политика

Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип

В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город".
Обновлено в 20:09
Армия и оружие

Авианосец США вышел на учения в Южно-Китайском море

В Южно-Китайском море начались совместные американо-японские военные учения, в которых задействованы атомный авианосец Ronald Reagan («Рональд Рейган»), а также вертолетоносец японских сил самообороны «Идзумо», пишет газета «Санкэй».
Обновлено в 23:20
Происшествия

Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено в 16:25
Авто

Самые старые машины в России продают на Дальнем Востоке

Эксперты автомобильного портала Авто. ру, проанализировав объявления, выяснили где в России продают подержаные машины посвежее, а где – постарше, сообщает DEITA.
Обновлено в 23:24
Общество

Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска

Жителям Киселевска, которые записали видеообращение к премьер-министру страны Джастину Трюдо, рассказали, смогут ли они получить статус беженцев и что для этого нужно сделать.
Обновлено в 07:22
Экономика

Россияне стали занимать меньшие суммы в микрофинансовых организациях

Средний размер займа в российских микрофинансовых организациях (МФО) в январе-мае текущего года снизился на 3,9% в сравнении с прошлым годом и составил 12 тыс. рублей.
Обновлено в 21:07
Экономика

Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Культура

Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной

Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Политика

«Малыш Трамп» взлетит над Вашингтоном

Американские антивоенные активисты хотят запустить "малыша Трампа" над Вашингтоном в День независимости.
Обновлено в 23:15
Армия и оружие

Генсек НАТО заявил о наращивании военного присутствия России в Арктике

«Идея всегда заключалась в том, что на Крайнем Севере у нас низкая напряженность, и мы должны попытаться продолжать работу по поддержанию низкой напряженности на Крайнем Севере, несмотря на то, что мы видим больше военного присутствия, особенно российского потенциала, здесь, на Крайнем Севере», — заявил генсек НАТО.
Обновлено в 22:20
Футбол

Названы самые высокооплачиваемые спортсмены мира

Обновлено в 20:58
Общество

Николай Дроздов покинул программу «В мире животных»

Обновлено в 17:45
Шоу-бизнес

45-летняя Юлия Высоцкая показала фигуру в бикини

Актриса не стесняется своего возраста, ведь и в 45 лет она может похвастаться хорошей фигурой.
Обновлено в 14:40
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Юлия Тимошенко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины с 16 января 1997 года. Премьер-министр Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010.
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