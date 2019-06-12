Тимошенко заявила о «падении» украинской экономикиФАН вчера в 22:44

с чего всё началось

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о колоссальном ухудшении экономического положения на Украине. По словам Тимошенко, Национальный банк Украины начал печатать деньги, чтобы возместить недополученные за счет налогов и сборов средства.

Происшествия На марше в Москве в поддержку журналиста Голунова начались задержания На марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, начались задержания, сообщили корреспонденты «Ведомостей».

Происшествия Врачи оценили состояние Бари Алибасова Врачи оценили состояние продюсера Бари Алибасова как тяжелое.

Технологии WhatsApp грозит своим пользователям судами Онлайн-мессенджер WhatsApp пригрозил пользователям судебными тяжбами за нарушение правил пользования.

Политика РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.

Гаджеты Цена новых смарт-динамиков Xiaomi Xiao Ai начинается с $25 Китайская компания Xiaomi анонсировала два новых смарт-динамика — устройства под названиями Xiao Ai Speaker Universal Remote Edition и Xiao Ai Speaker Play.

Наука Робот Cassie научился ездить на гиророликах Робот Cassie, разработкой которого занимаются ученые из лаборатории Hybrid Robotics, существующей при Калифорнийском университете в Беркли (Соединенные Штаты Америки), освоил езду на гиророликах.

Политика Зеленский подписал представление на увольнение генпрокурора Луценко Президент Украины Владимир Зеленский внёс представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка, передаёт РИА «Новости».

Кино Валерия Гай Германика привезла на «Кинотавр» свой новый фильм Режиссер Валерия Гай Германика представила во вторник свой фильм "Мысленный волк" в основном конкурсе российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.

Политика МИД РФ: Встреча Путина и Трампа в Осаке пока не подтверждена Хотя днем ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что президент США Дональд Трамп намерен встретиться на саммите с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, "пока что мы не видим конкретных сигналов", отметил Рябков.

Футбол Агент Карлиньоса рассказал, как узнал об интересе «Динамо» к игроку Паулу Аффонсу, агент нападающего «Лугано» Карлиньоса, рассказал, как узнал об интересе к бразильцу со стороны российского клуба.

Политика Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.

Политика Макрон призвал Европу к диалогу с Россией Французский президент Эммануэль Макрон призвал европейские страны вести диалог с Россией и постепенно восстанавливать отношения.

Наука Ученые предупредили об опасности применения технологии редактирования генов Человеческая экосистема неизбежно выйдет за пределы естественной эволюции, поскольку ученые разных стран уже используют инструменты редактирования генов, такие как CRISPR-Cas9.

Политика Преемница Меркель призвала к сотрудничеству с Россией Глава Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила сегодня на конференции в Берлине о необходимости сотрудничества с Россией.

Кино Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан Американский актер кино и телевидения Джим МакМуллан умер на 83-м году жизни.

Наука Облик ранних фотографий определили наночастицы Ученые детально описали взаимодействие со светом металлических наночастиц, которые наделяли характерными свойствами изображения в технике дагерротипии — раннего вида фотографии середины XIX века.

Армия и оружие Российский профессор рассказал об «опасных» планах США Американская военная помощь Украине представляет собой опасные планы, которые также не принесут ничего хорошего Европе, заявил профессор МГУ, экс-член Научного совета при Совете безопасности России, политолог Андрей Манойло в интервью RT.

Политика В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы Граждане Украины часто занимаются телефонным терроризмом, оставляя ложные сообщения о минировании разных российских объектов, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко.

Экономика Цены на овощи резко ускорили инфляцию на Украине В конце мая эксперт, глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко заявил, что овощи из условного «борщевого набора» в апреле 2019 года подорожали на 24,7% по сравнению с мартом, а потребительская инфляция по официальным данным составила 1%. Таким образом, отметил тогда эксперт, стоимость овощного набора росла почти в 25 раз быстрее инфляции.

Футбол Йович прошел медосмотр перед своей презентацией в «Реале» Новичок «Реала» Лука Йович сегодня успешно прошел медосмотр перед своей презентацией.

Политика Зеленский отменил еще два указа Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский вновь отменил несколько указов, подписанных предыдущим главой государства Петром Порошенко, следует из документов, опубликованных пресс-службой украинского лидера.