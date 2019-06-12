Политика

Тимошенко рассказала о серьезном упадке украинской экономикиРИА Новости вчера в 21:14

Тимошенко рассказала о плачевной ситуации и в других сферах. В частности, по ее словам, украинские шахтеры несколько месяцев не получают зарплаты, существует проблема недофинансирования здравоохранения, и из страны ежедневно уезжают два человека.
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Тимошенко заявила о «падении» украинской экономики

ФАНвчера в 22:44

О крахе украинской экономики рассказала Тимошенко

Газета.Ru01:42

Юлия Тимошенко заявила о кризисе в экономике Украине

Вести.Ruвчера в 23:33

Тимошенко рассказала об упадке украинской экономики

Lenta.ru01:04

Тимошенко заявила о падении экономики Украины

Известиявчера в 22:06

Тимошенко заявила о «падении и стагнации» экономики Украины

Life.ruвчера в 21:42

Тимошенко рассказала о серьезном упадке украинской экономики

РИА Новостивчера в 21:14
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Армия и оружие

В ВКС России могут появиться военные летчицы

В Воздушно-космических силах (ВКС) России не исключают, что первые в стране девушки, которые начали обучение на военных летчиц, будут пилотировать истребители.
Обновлено в 01:18
Шоу-бизнес

Бари Алибасов вышел из искусственной комы

Обновлено вчера в 05:13
Армия и оружие

Как российские десантники нарушили планы НАТО на Балканах

3 июня 1999 года президент Югославии Слободан Милошевич был вынужден согласиться с навязанным западными странами планом "мирного урегулирования", включавшим вывод из Косова югославских военных и передачу края под контроль международных сил KFOR (англ. Kosovo Force) под руководством НАТО.
Обновлено в 01:04
Спорт

1 400 рабочих из Непала погибли на строительстве объектов к ЧМ-2022

Обновлено вчера в 19:17
Происшествия

Названо нарушение разбившегося в Нью-Йорке пилота вертолета

Пилот вертолета, врезавшегося в небоскреб в Нью-Йорке, не имел права управлять им в условиях плохой видимости.
Обновлено вчера в 23:30
Музыка

Сергей Лазарев поссорился со Светланой Лободой на МУЗ-ТВ

Сергей Лазарев не смог выступить на Премии МУЗ-ТВ. Певец поссорился со Светланой Лободой из-за раздражения.
Обновлено 10 июня в 12:29
Политика

Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 16:02
Политика

В Киеве предложили новый способ закупки российского газа

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
Обновлено в 00:11
Общество

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пятикилометровый столб пепла

Обновлено вчера в 20:39
Политика

Климкин исключил вступление Украины в ЕС в ближайшие 10 лет

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин исключил вступление страны в Европейский союз (ЕС) в ближайшие 10 лет.
Обновлено вчера в 14:35
Финансы

ЦБ намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков

Центральный банк России (ЦБ) намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков, чей показатель долговой нагрузки превысит определенный лимит, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено вчера в 11:11
Общество

В Германии опубликовали список десяти самых красивых русских имен

Обновлено вчера в 04:53
Армия и оружие

Террористы на Украине вербуют новобранцев для войны в Сирии

По разным данным в Сирии на стороне террористов воюют до двух тысяч боевиков выходцев из разных регионов России.
Обновлено вчера в 07:23
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть фанату

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.
Обновлено вчера в 18:17
Религия

Стать «соучастником жертвы». За что мы платим в церкви

Церковь питается от жертвы прихожан, говорят священники.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Москалькова заявила о праве Голунова на моральную компенсацию

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов имеет право на моральную и материальную компенсацию.
Обновлено вчера в 12:52
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Краснодарском крае

Четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей под Геленджиком, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 21:16
Общество

Сергей Цивилёв отреагировал на просьбу киселевчан об убежище в Канаде

Обновлено 10 июня в 22:49
Политика

Парламент Гонконга отложил рассмотрение закона об экстрадиции

Законодательный совет Гонконга решил отложить проведение заседания для рассмотрения закона об экстрадиции с КНР на фоне многотысячной акции протеста, охватившей центр города.
Обновлено вчера в 23:18
Наука

Физиками предложен альтернативный кандидат на звание темной материи

Физики-теоретики из Калифорнийского университета (США) выдвинули новую альтернативную теорию темной материи и способы её обнаружения.
Обновлено вчера в 17:09
Политика

Киев обещает освободить российских заключенных

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова провела встречу с уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмилой Денисовой.
Обновлено вчера в 13:47
Происшествия

В Польше нашли тоннель, который может привести к Янтарной комнате

На территории комплекса немецких бункеров в польском поселении Мамерки обнаружили вход в старинный тоннель, который может привести музейщиков к местоположению Янтарной комнаты.
Обновлено вчера в 02:52
Армия и оружие

Высказывание критики в адрес «Тайфуна» на базе КамАЗа-63969 продолжается в сети

К одним из изначально критикуемых относился бронеавтомобиль «Тайфун» на базе КамАЗа-63969 («Тайфун-К 63969»).
Обновлено в 01:22
Общество

В США назначили дату суда присяжных над россиянином Никулиным

Заседание суда присяжных в США по делу россиянина Евгения Никулина, подозреваемого в хакерских атаках на американские компании, назначено на 13 января 2020 года.
Обновлено вчера в 20:57
Политика

Зеленский предложил Раде утвердить нового главу МИД Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде утвердить отставку Павла Климкина с должности министра иностранных дел и назначить вместо него Вадима Пристайко.
Обновлено вчера в 08:56
Политика

В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы

Украинцы нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России, однако делают это в ответ на якобы такие же действия в адрес Украины со стороны россиян, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 23:12
Футбол

Сборная России обыграла Кипр в отборе на Евро-2020

В Нижнем Новгороде в рамках отборочного турнира команда Станислава Черчесова победила Кипр – 1:0.
Обновлено вчера в 16:50
Интернет

WhatsApp решил судиться c пользователями

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия

Бывший глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора

23 мая ФСБ задержала в Волгоградской области организатора покушения на губернатора.
Обновлено 10 июня в 11:44
Общество

Виктория Скрипаль опубликовала в соцсетях вторую главу своей книги

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля опубликовала в соцсетях вторую главу своей книги и рассказала подписчикам о том, как после первых сообщений об инциденте в Солсбери с ней начали связываться журналисты, а в прессе появились первые слухи.
Обновлено вчера в 20:52
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Юлия Тимошенко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины с 16 января 1997 года. Премьер-министр Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010.
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