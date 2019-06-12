Политика
Тимошенко рассказала о серьезном упадке украинской экономикиРИА Новости вчера в 21:14
Тимошенко рассказала о плачевной ситуации и в других сферах. В частности, по ее словам, украинские шахтеры несколько месяцев не получают зарплаты, существует проблема недофинансирования здравоохранения, и из страны ежедневно уезжают два человека.
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Армия и оружие
В ВКС России могут появиться военные летчицы
В Воздушно-космических силах (ВКС) России не исключают, что первые в стране девушки, которые начали обучение на военных летчиц, будут пилотировать истребители.
Обновлено в 01:18
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Обновлено вчера в 05:13
Армия и оружие
Как российские десантники нарушили планы НАТО на Балканах
3 июня 1999 года президент Югославии Слободан Милошевич был вынужден согласиться с навязанным западными странами планом "мирного урегулирования", включавшим вывод из Косова югославских военных и передачу края под контроль международных сил KFOR (англ. Kosovo Force) под руководством НАТО.
Обновлено в 01:04
Спорт
1 400 рабочих из Непала погибли на строительстве объектов к ЧМ-2022
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия
Названо нарушение разбившегося в Нью-Йорке пилота вертолета
Пилот вертолета, врезавшегося в небоскреб в Нью-Йорке, не имел права управлять им в условиях плохой видимости.
Обновлено вчера в 23:30
Музыка
Сергей Лазарев поссорился со Светланой Лободой на МУЗ-ТВ
Сергей Лазарев не смог выступить на Премии МУЗ-ТВ. Певец поссорился со Светланой Лободой из-за раздражения.
Обновлено 10 июня в 12:29
Политика
Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 16:02
Политика
В Киеве предложили новый способ закупки российского газа
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
Обновлено в 00:11
Общество
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пятикилометровый столб пепла
Обновлено вчера в 20:39
Политика
Климкин исключил вступление Украины в ЕС в ближайшие 10 лет
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин исключил вступление страны в Европейский союз (ЕС) в ближайшие 10 лет.
Обновлено вчера в 14:35
Финансы
ЦБ намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков
Центральный банк России (ЦБ) намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков, чей показатель долговой нагрузки превысит определенный лимит, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено вчера в 11:11
Общество
В Германии опубликовали список десяти самых красивых русских имен
Обновлено вчера в 04:53
Армия и оружие
Террористы на Украине вербуют новобранцев для войны в Сирии
По разным данным в Сирии на стороне террористов воюют до двух тысяч боевиков выходцев из разных регионов России.
Обновлено вчера в 07:23
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть фанату
Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.
Обновлено вчера в 18:17
Религия
Стать «соучастником жертвы». За что мы платим в церкви
Церковь питается от жертвы прихожан, говорят священники.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Москалькова заявила о праве Голунова на моральную компенсацию
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов имеет право на моральную и материальную компенсацию.
Обновлено вчера в 12:52
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Краснодарском крае
Четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей под Геленджиком, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 21:16
Общество
Сергей Цивилёв отреагировал на просьбу киселевчан об убежище в Канаде
Обновлено 10 июня в 22:49
Политика
Парламент Гонконга отложил рассмотрение закона об экстрадиции
Законодательный совет Гонконга решил отложить проведение заседания для рассмотрения закона об экстрадиции с КНР на фоне многотысячной акции протеста, охватившей центр города.
Обновлено вчера в 23:18
Наука
Физиками предложен альтернативный кандидат на звание темной материи
Физики-теоретики из Калифорнийского университета (США) выдвинули новую альтернативную теорию темной материи и способы её обнаружения.
Обновлено вчера в 17:09
Политика
Киев обещает освободить российских заключенных
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова провела встречу с уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмилой Денисовой.
Обновлено вчера в 13:47
Происшествия
В Польше нашли тоннель, который может привести к Янтарной комнате
На территории комплекса немецких бункеров в польском поселении Мамерки обнаружили вход в старинный тоннель, который может привести музейщиков к местоположению Янтарной комнаты.
Обновлено вчера в 02:52
Армия и оружие
Высказывание критики в адрес «Тайфуна» на базе КамАЗа-63969 продолжается в сети
К одним из изначально критикуемых относился бронеавтомобиль «Тайфун» на базе КамАЗа-63969 («Тайфун-К 63969»).
Обновлено в 01:22
Общество
В США назначили дату суда присяжных над россиянином Никулиным
Заседание суда присяжных в США по делу россиянина Евгения Никулина, подозреваемого в хакерских атаках на американские компании, назначено на 13 января 2020 года.
Обновлено вчера в 20:57
Политика
Зеленский предложил Раде утвердить нового главу МИД Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде утвердить отставку Павла Климкина с должности министра иностранных дел и назначить вместо него Вадима Пристайко.
Обновлено вчера в 08:56
Политика
В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы
Украинцы нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России, однако делают это в ответ на якобы такие же действия в адрес Украины со стороны россиян, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 23:12
Футбол
Сборная России обыграла Кипр в отборе на Евро-2020
В Нижнем Новгороде в рамках отборочного турнира команда Станислава Черчесова победила Кипр – 1:0.
Обновлено вчера в 16:50
Интернет
WhatsApp решил судиться c пользователями
Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия
Бывший глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора
23 мая ФСБ задержала в Волгоградской области организатора покушения на губернатора.
Обновлено 10 июня в 11:44
Общество
Виктория Скрипаль опубликовала в соцсетях вторую главу своей книги
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля опубликовала в соцсетях вторую главу своей книги и рассказала подписчикам о том, как после первых сообщений об инциденте в Солсбери с ней начали связываться журналисты, а в прессе появились первые слухи.
Обновлено вчера в 20:52