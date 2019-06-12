Тимошенко заявила о падении экономики УкраиныИзвестия 22:06

Украинская экономика находится в плачевном состоянии и продолжает падать, заявила лидера партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Общество Житель Великобритании выиграл в лотерею около $156 млн Житель Великобритании выиграл в лотерею EuroMillions £123 млн (около $156 млн), став обладателем третьего по величине приза в истории Соединенного Королевства.

Здоровье Вирус Эбола вышел за пределы Конго В Уганде подтвердили случай заболевания вирусом Эбола, занесенным с территории Демократической Республики Конго, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 июня на официальном сайте.

Футбол Сборная России обыграла команду Кипра в отборочном матче на Евро-2020 Сборная России по футболу со счетом 1:0 обыграла команду Кипра в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года.

Происшествия Уголовное дело Ивана Голунова прекращено Уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова о незаконном обороте наркотиков прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».

Общество ФБК нашел роскошные квартиры семьи сотрудника ФСБ, которого связывают с «делом Голунова» Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование о подполковнике ФСБ Марате Медоеве, которого называют предполагаемым заказчиком уголовного дела в отношении журналиста Медузы Ивана Голунова, арестованного по обвинению в попытке сбыта наркотиков.

Футбол Кильян Мбаппе: «Сейчас не время говорить о „Реале“» Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Кильян Мбаппе после победы над национальной командой Андорры (4:0) в матче отборочного турнира Евро-2020 прокомментировал информацию о желании "Реала" подписать игрока.

Происшествия Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.

Шоу-бизнес Леди Гага впервые прокомментировала разрыв Ирины Шейк и Брэдли Купера Поклонники Ирины и Брэдли склоняются к тому, что причиной их разрыва могла стать Леди Гага, которая сыграла в фильме Купера «Звезда родилась».

Наука Физики создали точный тест для проверки работоспособности «невозможного» двигателя Если EM Drive действительно окажется рабочим, это будет означать, что либо он нарушает один из основных законов физики — закон сохранения энергии, — либо мы еще очень мало знаем о принципах его работы.

Политика Конституционный суд Украины рассмотрел законность роспуска Рады 11 июня конституционный суд Украины рассмотрел вопрос о законности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.

Наука Физики не смогли объяснить прозрачность Солнца ошибками теории Физики из США и Франции получили сильно ионизированную плазму никеля и хрома, разогрев эти металлы с помощью мощного рентгеновского лазера, а затем измерили ее прозрачность.

Экономика «Сбербанк» запустил переводы денег людям без карт "Сбербанк" запустил новую услугу - переводы любому человеку с получением наличных в банкомате или офисах банка.

Происшествия Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.

Шоу-бизнес Продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна Российский музыкант и продюсер Бари Алибасов, находящийся в отделении токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, вышел из состояния медикаментозного сна.

Шоу-бизнес 45-летняя Юлия Высоцкая показала фигуру в бикини Актриса не стесняется своего возраста, ведь и в 45 лет она может похвастаться хорошей фигурой.

Политика Путин присвоил звание генерала 18 офицерам МВД России Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора 18 офицерам МВД России. Еще два генерала получили повышения.

Общество Звезды «Уральских пельменей»: «Нетиевский сошел с ума» В одном из последних интервью Сергей Исаев рассказал о ситуации в коллективе и разбирательствах с бывшим продюсером.

Политика Депутат Рады заявила об абсурде в политике Зеленского На Украине наблюдается абсурдное продолжение политики режима Петра Порошенко действующим президентом страны Владимиром Зеленским, заявила депутат Верховной рады от партии партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Наталья Королевская в беседе с журналистами телеканала NewsOne.

Футбол Нойер установил рекорд сборной Германии Сборная Германии в рамках отбора на Евро-2020 разгромила команду Эстонии (8:0). Таким образом, вратарь хозяев Мануэль Нойер сохранил свои ворота в неприкосновенности в 37-й раз в составе национальной сборной.