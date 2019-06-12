Финансы
Тимошенко заявила о падении экономики УкраиныИзвестия 22:06
Украинская экономика находится в плачевном состоянии и продолжает падать, заявила лидера партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 23:00, Ашберн
Общество
Житель Великобритании выиграл в лотерею около $156 млн
Житель Великобритании выиграл в лотерею EuroMillions £123 млн (около $156 млн), став обладателем третьего по величине приза в истории Соединенного Королевства.
Обновлено в 22:42
Армия и оружие
Инопланетяне уже не таятся, совершая маневры вокруг МКС
Уфологи убеждены, что этот объект является кораблем инопланетян, который изучает работу космической станции.
Обновлено в 05:59
Здоровье
Вирус Эбола вышел за пределы Конго
В Уганде подтвердили случай заболевания вирусом Эбола, занесенным с территории Демократической Республики Конго, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 июня на официальном сайте.
Обновлено в 19:20
Футбол
Сборная России обыграла команду Кипра в отборочном матче на Евро-2020
Сборная России по футболу со счетом 1:0 обыграла команду Кипра в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года.
Обновлено в 17:50
Происшествия
Уголовное дело Ивана Голунова прекращено
Уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова о незаконном обороте наркотиков прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».
Обновлено в 11:59
Общество
ФБК нашел роскошные квартиры семьи сотрудника ФСБ, которого связывают с «делом Голунова»
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование о подполковнике ФСБ Марате Медоеве, которого называют предполагаемым заказчиком уголовного дела в отношении журналиста Медузы Ивана Голунова, арестованного по обвинению в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено в 08:16
Футбол
Кильян Мбаппе: «Сейчас не время говорить о „Реале“»
Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Кильян Мбаппе после победы над национальной командой Андорры (4:0) в матче отборочного турнира Евро-2020 прокомментировал информацию о желании "Реала" подписать игрока.
Обновлено в 18:35
Игры
Marvel’s Avengers: A-Day выйдет 15 мая
Обновлено в 01:20
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату
Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.
Обновлено в 16:51
Шоу-бизнес
Леди Гага впервые прокомментировала разрыв Ирины Шейк и Брэдли Купера
Поклонники Ирины и Брэдли склоняются к тому, что причиной их разрыва могла стать Леди Гага, которая сыграла в фильме Купера «Звезда родилась».
Обновлено в 03:28
Наука
Физики создали точный тест для проверки работоспособности «невозможного» двигателя
Если EM Drive действительно окажется рабочим, это будет означать, что либо он нарушает один из основных законов физики — закон сохранения энергии, — либо мы еще очень мало знаем о принципах его работы.
Обновлено вчера в 06:53
Политика
Конституционный суд Украины рассмотрел законность роспуска Рады
11 июня конституционный суд Украины рассмотрел вопрос о законности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.
Обновлено в 13:31
Наука
Физики не смогли объяснить прозрачность Солнца ошибками теории
Физики из США и Франции получили сильно ионизированную плазму никеля и хрома, разогрев эти металлы с помощью мощного рентгеновского лазера, а затем измерили ее прозрачность.
Обновлено в 10:43
Экономика
«Сбербанк» запустил переводы денег людям без карт
"Сбербанк" запустил новую услугу - переводы любому человеку с получением наличных в банкомате или офисах банка.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности
Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено в 16:25
Шоу-бизнес
Продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна
Российский музыкант и продюсер Бари Алибасов, находящийся в отделении токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, вышел из состояния медикаментозного сна.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес
45-летняя Юлия Высоцкая показала фигуру в бикини
Актриса не стесняется своего возраста, ведь и в 45 лет она может похвастаться хорошей фигурой.
Обновлено в 14:40
Политика
Путин присвоил звание генерала 18 офицерам МВД России
Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора 18 офицерам МВД России. Еще два генерала получили повышения.
Обновлено в 10:56
Общество
Звезды «Уральских пельменей»: «Нетиевский сошел с ума»
В одном из последних интервью Сергей Исаев рассказал о ситуации в коллективе и разбирательствах с бывшим продюсером.
Обновлено в 12:40
Политика
Депутат Рады заявила об абсурде в политике Зеленского
На Украине наблюдается абсурдное продолжение политики режима Петра Порошенко действующим президентом страны Владимиром Зеленским, заявила депутат Верховной рады от партии партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Наталья Королевская в беседе с журналистами телеканала NewsOne.
Обновлено в 21:39
Футбол
Нойер установил рекорд сборной Германии
Сборная Германии в рамках отбора на Евро-2020 разгромила команду Эстонии (8:0). Таким образом, вратарь хозяев Мануэль Нойер сохранил свои ворота в неприкосновенности в 37-й раз в составе национальной сборной.
Обновлено в 17:33
Политика
Киев нашел новый способ закупки российского газа
Представитель президента Украины Андрей Герус предложил новый способ закупки российского газа. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 21:09