Политика
Тимошенко заявила о намерении встретиться с ПутинымRT на русском 15:06
Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что намерена в случае победы на выборах встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
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Во-первых, встреча обязательно будет, во-вторых, это будет встреча в Будапештском формате, в формате тех гарантий, которые были даны Украине Соединенными Штатами Америки, Францией, Великобританией, потом еще Китай присоединился, Россия.
— Юлия Тимошенко, украинский политикКомсомольская правда 15:20
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Тимошенко сообщила о намерении встретиться с Путиным, если станет президентом
Московский Комсомолец15:18
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