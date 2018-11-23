с чего всё началось

Украинцы буквально убегают отсюда, оставляют родную землю, поскольку жизнь на Украине превратилась просто в выживание. Цифры эмиграции прямо угрожают национальной безопасности. Это уже никакой не трудовой туризм, это массовый и панический побег со своей земли.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что большое количество граждан, уезжающих из страны, несёт угрозу национальной безопасности Украины.

Тимошенко заявила о «массовом бегстве» жителей Украины из страны

Политика Политика В Кремле не приняли протест Киева в связи с поездкой Путина в Крым

Политика Политика Екатеринбург уступил Осаке в борьбе за ЭКСПО-2025 Право проведения всемирной выставки ЭКСПО-2025 получил японский город Осака, российский Екатеринбург уступил во втором туре голосования, передает РИА "Новости".

Политика Политика Лавров встретился в Риме с де Мистурой

Политика Политика Anonymous выложили документы по «гибридной войне» Лондона против РФ Хакеры Anonymous выложили слитые документы программы "гибридной войны" министерства иностранных дел Великобритании, сообщил в пятницу телеграм-канал RT на русском.

Политика Политика Семьи жертв крушения Boeing в Донбассе подали иск к России в ЕСПЧ NOS отмечает, что это не первая жалоба в ЕСПЧ, поданная от имени родственников погибших в результате катастрофы MH17.

Политика Политика Патрушев: США отвлекают внимание от своих нарушений ДРСМД Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что обвинения в адрес российской стороны о нарушениях ДРСМД США выдвигают, чтобы отвлечь внимание от собственных нарушений.

Политика Политика ФСО отчиталась об успешном проведении первого этапа учений в Кремле Первый этап плановых учений в Кремле прошел успешно, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на центр общественных связей Федеральной службы охраны (ФСО).

Политика Политика Президент Сербии объявил экстренное совещание по задержаниям в Косово В Белграде под председательством президента страны Александра Вучича проходит экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с задержанием четверых сербов в городе Косовска-Митровица, передает 23 ноября национальное телевидение Сербии.

Политика Политика Большая пресс-конференция Путина пройдёт 20 декабря В четверг, 20 декабря, состоится ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.

Политика Политика В Чехии оппозиции не удалось отправить правительство в отставку Чешской оппозиции на специальном заседании парламента в пятницу не хватило девяти голосов для того, чтобы отправить в отставку правительство премьер-министра Андрея Бабиша, за отставку проголосовали 92 депутата из 200, входящих в парламент, для принятия решения было необходимо собрать 101 голос.

Армия и оружие Армия и оружие Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря

Армия и оружие Армия и оружие СК РФ опубликовал видео с места гибели российских военных в Сирии На официальном YouTube-канале ведомства были опубликованы видеозаписи ведения огня по российским военным, а также с мест крушений самолета Су-24М и вертолета спасательной группы Ми-8 в 2015 году.

Политика Политика Захарова прокомментировала запрет Украины на ввоз пяти российских книг

Политика Политика Реновация может пройти в 33 регионах России Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября, об этом сообщила глава комитета Госдумы по жилищной политике Галина Хованская («Справедливая Россия») в ходе парламентских слушаний в нижней палате парламента.