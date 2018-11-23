Политика
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что большое количество граждан, уезжающих из страны, несёт угрозу национальной безопасности Украины.
RT на русском07:23
Украинцы буквально убегают отсюда, оставляют родную землю, поскольку жизнь на Украине превратилась просто в выживание. Цифры эмиграции прямо угрожают национальной безопасности. Это уже никакой не трудовой туризм, это массовый и панический побег со своей земли.
— Юлия Тимошенко, украинский политикРоссийская газета 09:14
с чего всё началось
"Это уже никакой не трудовой туризм, это массовый и панический побег со своей земли", – заявила Тимошенко во время презентации "Новая социальная доктрина: новые возможности для каждого", трансляция которой шла на ее официальной странице в Facebook.Утро.ru06:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 12:05, Ашберн
Политика
Екатеринбург проиграл в борьбе за право провести «Экспо-2025»
Обновлено в 12:00
Политика
Лавров и де Мистура проводят переговоры в Риме
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура проводят переговоры в итальянской столице.
Обновлено в 11:59
Политика
Президент России прилетел в Крым
Обновлено в 09:53
Политика
МИД РФ: Кто не хочет слушать Лаврова, тому придется слушать Шойгу
Дипломат напомнил, что у России всегда есть ответы на любой ход событий, поэтому США следует трезво оценивать положение дел.
Обновлено в 11:50
Политика
ФСО отчиталась об успешном проведении первого этапа учений в Кремле
Первый этап плановых учений в Кремле прошел успешно, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на центр общественных связей Федеральной службы охраны (ФСО).
Обновлено в 11:20
Политика
Президент Сербии Вучич обсудил кризис в Косове с еврокомиссаром Ханом
Президент Сербии Александар Вучич обсудил в пятницу ситуацию в непризнанном Косове по телефону с еврокомиссаром по вопросам расширения и политике соседства Йоханнесом Ханом.
Обновлено в 10:21
Армия и оружие
ВСУ провели учения на побережье Азовского моря
Обновлено в 11:57
Политика
Родные жертв крушения «Боинга» над Донбассом подали в суд на Россию
Родственники жертв крушения малайзийского «Боинга» над Донбассом подали иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщает голландское издание Nederlandse Omroep Stichting (NOS).
Обновлено в 12:00
Политика
Захарова прокомментировала запрет Украины на ввоз пяти российских книг
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала запрет со стороны Госкомтелерадио Украины на ввоз пяти книжных изданий из России.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие
Постпред РФ при ОЗХО обвинил США в потворстве химическому терроризму
Поддерживая действующие на территории Сирии экстремистские группировки, США, по сути, «потворствуют» химическому терроризму.
Обновлено в 11:57
Политика
В Еврокомиссии прокомментировали ситуацию вокруг Гибралтара
Работа над решением вопроса Гибралтара в рамках договоренностей о Brexit продолжается, сказал представитель Еврокомиссии Александр Винтерштайн на брифинге в пятницу.
Обновлено в 11:37
Армия и оружие
США предупредили о вероятности ошибок из-за С-300 в Сирии
Поставка Россией зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в Сирию увеличит вероятность ошибок, подобной той, которая произошла с российским Ил-20, заявил «РИА Новости» спецпредставитель госсекретаря США по Сирийской арабской республике (САР) Джеймс Джеффри.
Обновлено в 11:23
Политика
Начальника ГРУ Игоря Коробова похоронили на Троекуровском кладбище
Начальник Главного управления Генштаба (ранее ГРУ) Вооруженных сил России Игорь Коробов похоронен 23 ноября на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 10:17
Политика
Захарова назвала записи из Солсбери попыткой Лондона отвлечь от Brexit
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые видеозаписи, на которых изображены подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, являются попыткой Лондона отвлечь общественность от Brexit.
Обновлено в 06:51
Политика
Филарет назвал автокефалию для Украины «изгнанием московского духа»
Варфоломей заявил, что соглашение с Украиной приблизит автокефалию для Киева.
Обновлено в 11:52