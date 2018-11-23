с чего всё началось

Украинцы буквально убегают отсюда, оставляют родную землю, поскольку жизнь на Украине превратилась просто в выживание. Цифры эмиграции прямо угрожают национальной безопасности. Это уже никакой не трудовой туризм, это массовый и панический побег со своей земли.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что большое количество граждан, уезжающих из страны, несёт угрозу национальной безопасности Украины.

Тимошенко заявила о «массовом бегстве» жителей Украины из страны

Политика Политика Екатеринбург проиграл в борьбе за право провести «Экспо-2025»

Политика Политика Лавров и де Мистура проводят переговоры в Риме Министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура проводят переговоры в итальянской столице.

Политика Политика Президент России прилетел в Крым

Политика Политика МИД РФ: Кто не хочет слушать Лаврова, тому придется слушать Шойгу Дипломат напомнил, что у России всегда есть ответы на любой ход событий, поэтому США следует трезво оценивать положение дел.

Политика Политика ФСО отчиталась об успешном проведении первого этапа учений в Кремле Первый этап плановых учений в Кремле прошел успешно, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на центр общественных связей Федеральной службы охраны (ФСО).

Политика Политика Президент Сербии Вучич обсудил кризис в Косове с еврокомиссаром Ханом Президент Сербии Александар Вучич обсудил в пятницу ситуацию в непризнанном Косове по телефону с еврокомиссаром по вопросам расширения и политике соседства Йоханнесом Ханом.

Армия и оружие Армия и оружие ВСУ провели учения на побережье Азовского моря

Политика Политика Родные жертв крушения «Боинга» над Донбассом подали в суд на Россию Родственники жертв крушения малайзийского «Боинга» над Донбассом подали иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщает голландское издание Nederlandse Omroep Stichting (NOS).

Политика Политика Захарова прокомментировала запрет Украины на ввоз пяти российских книг Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала запрет со стороны Госкомтелерадио Украины на ввоз пяти книжных изданий из России.

Армия и оружие Армия и оружие Постпред РФ при ОЗХО обвинил США в потворстве химическому терроризму Поддерживая действующие на территории Сирии экстремистские группировки, США, по сути, «потворствуют» химическому терроризму.

Политика Политика В Еврокомиссии прокомментировали ситуацию вокруг Гибралтара Работа над решением вопроса Гибралтара в рамках договоренностей о Brexit продолжается, сказал представитель Еврокомиссии Александр Винтерштайн на брифинге в пятницу.

Армия и оружие Армия и оружие США предупредили о вероятности ошибок из-за С-300 в Сирии Поставка Россией зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в Сирию увеличит вероятность ошибок, подобной той, которая произошла с российским Ил-20, заявил «РИА Новости» спецпредставитель госсекретаря США по Сирийской арабской республике (САР) Джеймс Джеффри.

Политика Политика Начальника ГРУ Игоря Коробова похоронили на Троекуровском кладбище Начальник Главного управления Генштаба (ранее ГРУ) Вооруженных сил России Игорь Коробов похоронен 23 ноября на Троекуровском кладбище в Москве.

Политика Политика Захарова назвала записи из Солсбери попыткой Лондона отвлечь от Brexit Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые видеозаписи, на которых изображены подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, являются попыткой Лондона отвлечь общественность от Brexit.