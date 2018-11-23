Политика

Тимошенко заявила о «массовом бегстве» жителей Украины из страны
RT на русском
07:23

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что большое количество граждан, уезжающих из страны, несёт угрозу национальной безопасности Украины.
RT на русском07:23
Юлия Тимошенко
Украинцы буквально убегают отсюда, оставляют родную землю, поскольку жизнь на Украине превратилась просто в выживание. Цифры эмиграции прямо угрожают национальной безопасности. Это уже никакой не трудовой туризм, это массовый и панический побег со своей земли.
— Юлия Тимошенко, украинский политикРоссийская газета 09:14
с чего всё началось
"Это уже никакой не трудовой туризм, это массовый и панический побег со своей земли", – заявила Тимошенко во время презентации "Новая социальная доктрина: новые возможности для каждого", трансляция которой шла на ее официальной странице
 в Facebook.
Утро.ru06:50

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