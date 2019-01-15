Политика
Тимошенко заявила, что у Порошенко нет шансов победить на выборах
Тимошенко заявила, что у Порошенко нет шансов победить на выборахРИА Новости16:50
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, объявившая о намерении участвовать в выборах президента Украины, считает, что во втором туре будет бороться с действующим главой государства Петром Порошенко и непременно одержит победу.
РИА Новости16:50
Оценить
20 человек отреагировали
То есть это свидетельствует о том, что во втором туре будет наша команда и команда Порошенко, более конкурентов здесь не существует. Именно поэтому могу вам твердо сказать, что во втором туре как раз у моего оппонента ни единого шанса нет
— Юлия Тимошенко, украинский политикРИА Новости 16:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 22:49, Ашберн
Происшествия
Число жертв при взрыве дома в Шахтах выросло до двух
Обновлено в 21:42
Политика
Россия и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора
Как сообщается в распространенном в пятницу комментарии департамента печати МИД России, в понедельник он проведет первый раунд переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым по проблеме заключения мирного договора в соответствии с договоренностями президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ в Буэнос-Айресе в прошлом году.
Обновлено вчера в 14:42
Политика
Путин подписал указ о создании оператора по утилизации мусора
Указ о создании компании подписал президент Владимир Путин.
Обновлено в 11:00
Общество
Против Дудя и Ивлевой подали иск на 100 миллионов рублей
Обновлено в 22:10
Общество
Силуанов назвал реакцию россиян на пенсионную реформу неожиданной
Тяжелая реакция российского общества на старт пенсионной реформы стала неожиданной, признал первый вице-премьер Антон Силуанов в интервью «Коммерсанту».
Обновлено в 21:29
Политика
Тимошенко заявила, что у Порошенко нет шансов победить на выборах
Обновлено в 16:50
Хоккей
Овечкин поднялся на 14-е место в НХЛ по заброшенным шайбам
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на 14-е место в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по заброшенным шайбам, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 20:45
Происшествия
В США в результате ДТП на дорогу вылилось 13,3 тыс. литров шоколада
Прицеп-цистерна в результате аварии перевернулась в понедельник около города Флагстафф (штат Аризона), в результате чего на проезжую часть вылилось около 13,3 тыс. литров жидкого шоколада.
Обновлено в 21:09
Происшествия
Суд в Китае приговорил гражданина Канады к смертной казни
Обновлено в 08:08
Армия и оружие
На Украине предложили закончить войну в Донбассе штурмом
Участник боевых действий в Донбассе Виталий Аверин заявил, что закончить вооруженный конфликт в регионе можно только силовым методом, передает "Обозреватель".
Обновлено в 21:52
Культура
Парижская опера отказалась от постановки с Сергеем Полуниным
Парижская опера отозвала приглашение танцовщику Сергею Полунину для участия в постановке «Лебединого озера», сообщается на официальной странице театра в Twitter.
Обновлено в 17:14
Экономика
Сбербанк лишат монополии на рынке банковских переводов физлиц
Объектом стал сегмент переводов денежных средств с банковских счетов (текущих и карточных) на банковские счета граждан посредством удаленных каналов, то есть с помощью сайта банка, интернет-банка и мобильных приложений.
Обновлено в 18:15
Армия и оружие
Вице-адмирал США заявила о профессионализме российских военных
Российские военные показывают профессионализм во время контактов с американскими коллегами в международных водах и воздушном пространстве.
Обновлено в 20:35
Общество
Более 30 тысяч учителей в Лос-Анджелесе объявили забастовку
Более 30 тыс. преподавателей 900 средних школ в Лос-Анджелесе устроили забастовку. Об этом сообщает The New York Times.
Обновлено в 22:25
Политика
Мэй призвала парламентариев «еще раз посмотреть» на соглашение с ЕС
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала своих коллег по парламенту "еще раз посмотреть" на предложенное ею соглашение с ЕС перед голосованием, назначенным на вечер вторника.
Обновлено в 13:05
Экономика
Роснекротех: почему от устаревших изобретений в России не отказываются
По России разбросаны секретные базы, где под парами стоят паровозы на случай ядерной войны.
Обновлено 11 января в 16:02
Космос
Прогулку китайского лунохода на Луне показали на видео
Китайское национальное космическое управление обнародовало видео перемещающегося на поверхности Луны планетохода миссии Chang'e 4, в ходе которой была совершена первая в мире мягкая посадка на обратную сторону естественного спутника Земли.
Обновлено в 12:07
Политика
Медведев назвал длинные новогодние каникулы вредными для экономики
Глава российского кабмина Дмитрий Медведев во время вручения премий правительства в области СМИ заявил, что продолжительные новогодние каникулы вредят экономике.
Обновлено в 11:51
Происшествия
В московской квартире нашли двух маленьких истощенных девочек
Обновлено в 13:04
Общество
Гимнастка из США покорила интернет зажигательным выступлением
В интернете набирает популярность видео с выступлением американской гимнастки Кэтэлин Охаши на студенческом турнире Under Armour 2019 Collegiate Challenge, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:50
Политика
Президент Сербии рассказал об отношениях с Россией и Путиным
7 января президент России Владимир Путин наградил сербского коллегу Александра Вучича орденом Александра Невского.
Обновлено в 18:48
Автоспорт
Попавший в аварию на «Дакаре» Карякин вернулся в гонку
Российский пилот Сергей Карякин, который попал в серьёзную аварию на седьмом этапе ралли-марафона «Дакар» в классе квадроциклов, вернулся в гонку.
Обновлено в 14:36
Экономика
Более половины россиян выступают за отставку правительства
Важно, что люди активнее отвечают на вопрос о претензиях к правительству, дают более разнообразные и конкретные ответы.
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия
В результате взрыва в Кабуле пострадали 40 человек
В результате взрыва в афганском Кабуле пострадали по меньшей мере 40 человек, они были госпитализированы, сообщает TOLO News со ссылкой на Минздрав страны.
Обновлено в 11:48
Происшествия
Обвиняемый в убийстве мэра Гданьска не признал вину
Мужчина, нанесший смертельные ножевые ранения мэру Гданьска Павлу Адамовичу, на допросе в прокуратуре не признал свою вину в убийстве политика.
Обновлено в 11:28
Политика
Вексельберга исключили из попечительского совета MIT
Членство миллиардера Виктора Вексельберга в попечительском совете одного из лучших учебных заведений мира (по данным рейтингов QS и Times Higher Education) — Массачусетского технологического института (MIT) было приостановлено вскоре после того, как бизнесмен попал под американские санкции.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Законопроект о системах газовой безопасности внесен в Госдуму
Проект поправок в российский Жилищный кодекс, которые позволят устанавливать автоматические системы газовой безопасности за счет фондов капремонта, внесен в Госдуму.
Обновлено в 14:39
Политика
ОЗХО согласилась запретить «Новичок»
Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) согласился по предложению США, Канады и Нидерландов включить в список запрещенных веществ нервно-паралитическое вещество «Новичок».
Обновлено в 10:49
Общество
Умер конструктор авиадвигателей Александр Саркисов
Конструктор авиадвигателей Александр Саркисов скончался в возрасте 82 лет.
Обновлено в 12:28
Общество
NBC: адвокат Харви Вайнштейна намерен отказаться его защищать
Обновлено в 22:44