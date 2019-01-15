Политика
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, объявившая о намерении участвовать в выборах президента Украины, считает, что во втором туре будет бороться с действующим главой государства Петром Порошенко и непременно одержит победу.
РИА Новостивчера в 16:50
Оценить
87 человек отреагировали
То есть это свидетельствует о том, что во втором туре будет наша команда и команда Порошенко, более конкурентов здесь не существует. Именно поэтому могу вам твердо сказать, что во втором туре как раз у моего оппонента ни единого шанса нет
— Юлия Тимошенко, украинский политикРИА Новости вчера в 16:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 03:17, Ашберн
Политика
Песков рассказал о пенсии Путина
Президент РФ Владимир Путин получает свою зарплату и военную пенсию на карточку банка «Россия», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью газете «Аргументы и Факты», опубликованном во вторник, 15 января.
Обновлено в 02:51
Политика
В Японии заявили о неизменности позиции по мирному договору с Россией
Позиция Японии в отношении мирного договора с Россией и принадлежности южной части Курильских островов остается неизменной.
Обновлено в 00:44
Армия и оружие
«Исламское государство» захватило город в Нигерии
Боевики, связанные с террористической группировкой «Исламское государство», захватили город Ранн на северо-востоке Нигерии.
Обновлено вчера в 17:24
Политика
Володин назвал невозможным участие России в ПАСЕ
Россия не видит для себя возможности участия в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), поскольку требование Москвы об исключении санкционных статей из регламента пока не приняты, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 02:14
Политика
В Крыму исключили возможность появления кораблей НАТО в Азовском море
Проход кораблей Североатлантического альянса в Азовское море без согласия России исключён.
Обновлено в 01:01
Политика
Британский парламент голосует по Brexit
Британский парламент сегодня проголосует по Brexit. На повестке — договор с Европейским союзом.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
Захарова оценила письма посла США в ФРГ о «Северном потоке — 2»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала письма посла США в ФРГ Ричарда Гренелла о «Северном потоке — 2», которые он разослал компаниям — инвесторам проекта.
Обновлено вчера в 21:17
Политика
Песков назвал политические Telegram-каналы «политологической чернухой»
«Что касается политических каналов, я бы сказал, что их подавляющее большинство — это политологическая чернуха, причем чернуха — заказная, с большим количеством фейков и глупостей», — заявил Песков, отметив, что чаще всего эти каналы используются как «инструмент манипуляции бюрократами и журналистами», потому что Telegram-каналы «кроме них мало кто читает».
Обновлено в 02:13
Политика
Трамп на приеме в Белом доме угостил спортсменов «мусорной едой»
Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме команду по американскому футболу Clemson Tigers.
Обновлено вчера в 21:01
Армия и оружие
Вице-адмирал США заявила о профессионализме российских военных
Российские военные демонстрируют профессионализм во время контактов с американскими коллегами в международных водах и воздушном пространстве.
Обновлено вчера в 20:35
Политика
NYT: Трамп может вернуться к идее выхода из НАТО
Американский президент Дональд Трамп может вернуться к идее выхода из НАТО, поскольку оборонные расходы стран-участниц Североатлантического альянса до сих пор отстают от тех, на которых он настаивает.
Обновлено в 02:47
Политика
Глава NASA согласился посетить Россию по приглашению Рогозина
Руководитель NASA Джим Брайденстайн принял предложение главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина посетить Россию.
Обновлено вчера в 19:05
Армия и оружие
Американские войска останутся на границе с Мексикой до конца сентября
Контингент американских войск на границе с Мексикой останется там до 30 сентября 2019 года, говорится в заявлении Пентагона.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие
Трамп договорился с Эрдоганом о сотрудничестве в Сирии
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил сотрудничество в Сирии на фоне начала вывода американских войск.
Обновлено вчера в 14:26
Политика
Президент Сербии рассказал об отношениях с Россией и Путиным
7 января президент России Владимир Путин наградил сербского коллегу Александра Вучича орденом Александра Невского.
Обновлено вчера в 18:48